Ο Τζόκοβιτς επέστρεψε με νίκη στη Βασιλεία και διεκδικεί πρόκριση στα ATP Finals

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς σημείωσε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Ούγκο Χουμπέρ με 2-1 σετ, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή του στη φάση των «16» του τουρνουά ATP 500 της Βασιλείας. Αυτή η επιτυχία διατηρεί τον Σέρβο τενίστα στο παιχνίδι της πρόκρισης για τα ATP Finals, τα οποία θα φιλοξενηθούν στο Τορίνο.

Η επιστροφή στη Βασιλεία μετά από 15 χρόνια

Δεκαπέντε χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην ελβετική πόλη, ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στη Βασιλεία, τη γενέθλια πόλη του Ρότζερ Φέντερερ. Η επιστροφή του συνδυάστηκε με νίκη στον 1ο γύρο του ATP 500, όπου αντιμετώπισε τον Γάλλο Ούγκο Χουμπέρ.

Ο αγώνας έληξε με σκορ 4-6, 6-3, 6-4 υπέρ του Σέρβου, ο οποίος με αυτή την επικράτηση έφτασε τις 20 νίκες στα 28 συνολικά παιχνίδια που έχει δώσει μέσα στο 2026. Η επίδοση αυτή είναι καθοριστική για τη διεκδίκηση της πρόκρισης στα ATP Finals.

Η εξέλιξη του αγώνα με τον Ούγκο Χουμπέρ

Στον αγώνα του με τον Χουμπέρ, ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε να κάνει ανατροπή για να φτάσει στη νίκη. Το πρώτο σετ καθορίστηκε από το break που πέτυχε ο Χουμπέρ στο 3ο game, με αποτέλεσμα ο Γάλλος να προηγηθεί με 3-1 και να διατηρήσει το σερβίς του, κατακτώντας το σετ με 6-4.

Ο Σέρβος απάντησε δυναμικά στο δεύτερο σετ, παίρνοντας προβάδισμα 3-0. Διατήρησε αυτό το προβάδισμα, φτάνοντας στο 4-1 και αργότερα στο 5-3, για να κατακτήσει τελικά το σετ με 6-3. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Τζόκοβιτς πέρασε μπροστά με break, κάνοντας το σκορ 3-2. Αφού «έσβησε» ένα break point του αντιπάλου του, έκανε το 4-2, διατήρησε το σερβίς του για το 5-3 και έκλεισε το σετ στο 6-4, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση.

Η μάχη για τα ATP Finals στο Τορίνο

Μετά την πρόκρισή του στη φάση των «16» της Βασιλείας, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ανέβηκε στην 9η θέση της ειδικής κατάταξης με 2.890 βαθμούς. Η μάχη για τα ATP Finals στο Τορίνο είναι έντονη, καθώς οι Ζβέρεφ, Αλκαράθ και Σέλτον έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, αφήνοντας 10 παίκτες να διεκδικούν τα υπόλοιπα πέντε εισιτήρια.

Ο Ράφαελ Χόδαρ, ο οποίος επίσης συμμετέχει στο τουρνουά της Βασιλείας, διατηρεί την 8η και τελευταία προνομιούχα θέση στην κατάταξη με 3.184 βαθμούς. Ο επόμενος αντίπαλος του Τζόκοβιτς στη φάση των «16» θα είναι ο Γιαν-Λέναρντ Στρουφ, ενώ ο νεαρός Ισπανός Χόδαρ θα αγωνιστεί με τον Βαλεντίν Βασερό.

Οι διεκδικητές των εναπομεινάντων εισιτηρίων

Η ειδική κατάταξη ATP LIVE RACE δείχνει την κούρσα για τα ATP Finals. Πέρα από τους ήδη προκριθέντες Ζβέρεφ, Αλκαράθ και Σέλτον, καθώς και τον Τζόκοβιτς στην 9η θέση και τον Χόδαρ στην 8η, πολλοί άλλοι παίκτες βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Συγκεκριμένα, ο Κομπόλι βρίσκεται στην 4η θέση με 3.680 βαθμούς, έχοντας φτάσει στον 2ο γύρο της Βιέννης. Ο Μεντβέντεφ ακολουθεί στην 5η θέση με 3.660 βαθμούς, επίσης στον 2ο γύρο της Βιέννης.

Στην 6η θέση βρίσκεται ο Φιλς με 3.475 βαθμούς (Βασιλεία R2), ενώ ο Τιάφο κατέχει την 7η θέση με 3.380 βαθμούς. Πιο κάτω στην κατάταξη, ο Ντε Μινόρ είναι 10ος με 2.880 βαθμούς (Βιέννη R2), ο Φριτζ 11ος με 2.695 βαθμούς (Βασιλεία R1), ο Πολ 12ος με 2.675 βαθμούς (Βιέννη R2) και ο Μένσικ 13ος με 2.500 βαθμούς (Βιέννη R2). Όλοι αυτοί οι αθλητές συνεχίζουν να διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στην τελική φάση του τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta