Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Βόλου Elabet κόντρα στον Ατρόμητο

Με τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να βρίσκεται πλέον στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, ο Βόλος Elabet ετοιμάζεται για την πρώτη επίσημη αναμέτρηση υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή. Η ομάδα της Μαγνησίας υποδέχεται τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Ισπανού στον πάγκο. Η αναμέτρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Βόλος Elabet βρίσκεται στην ουρά της κατάταξης της Stoiximan Super League, επιδιώκοντας παράλληλα την επιστροφή τριών βαθμών.

Το ντεμπούτο του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο στον πάγκο

Ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Βόλου Elabet μόλις πριν από λίγα 24ωρα, ετοιμάζεται για την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στον πάγκο της ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός θα κάνει το ντεμπούτο του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, έχοντας μπροστά του την πρόκληση να οδηγήσει τους «κυανέρυθρους» σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η παρουσία του Γκαρίδο αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ομάδα, η οποία επιδιώκει να βελτιώσει την αγωνιστική της εικόνα και να ανακτήσει την ψυχολογία της. Η αναμέτρηση του Κυπέλλου αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον νέο προπονητή να παρουσιάσει τις πρώτες του ιδέες και να δοκιμάσει τους παίκτες του σε συνθήκες αγώνα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας

Η αναμέτρηση μεταξύ του Βόλου Elabet και του Ατρομήτου είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 18:00. Το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, την έδρα των «κυανέρυθρων», οι οποίοι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα της έδρας τους.

Ο αγώνας αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, μιας διοργάνωσης στην οποία ο Βόλος Elabet στοχεύει στη νίκη. Η επικράτηση σε αυτή την αναμέτρηση κρίνεται σημαντική, όχι μόνο για την πρόκριση, αλλά κυρίως για την τόνωση της ψυχολογίας της ομάδας, η οποία έχει ανάγκη από ένα θετικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογική θέση και οι εκκρεμότητες του Βόλου Elabet

Ο Βόλος Elabet βρίσκεται σε μια δύσκολη βαθμολογικά θέση, καθώς καταλαμβάνει την ουρά της κατάταξης στη Stoiximan Super League. Η ομάδα της Μαγνησίας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο πρωτάθλημα, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για άμεση βελτίωση.

Παράλληλα με τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις, η ομάδα αναμένει με ενδιαφέρον την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων σχετικά με την επιστροφή των τριών βαθμών που έχουν αφαιρεθεί από τον σύλλογο, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την πορεία του Βόλου Elabet στο πρωτάθλημα.

Οι απουσίες και οι διαθέσιμοι παίκτες της αποστολής

Για την πρώτη του αναμέτρηση στον πάγκο του Βόλου Elabet, ο Χουάν Κάρλος Γκαρίδο θα κληθεί να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, πέντε ποδοσφαιριστές παραμένουν εκτός πλάνων για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Πρόκειται για τους Λάμπρου, Φουρτάδο, Ες Σαουμπί, Μύγα και Κοσέλεφ, οι οποίοι δεν θα είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Ωστόσο, υπάρχουν και θετικά νέα για την αποστολή, καθώς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, οι Μπάρε και Νεγιού θα είναι ξανά διαθέσιμοι. Η επιστροφή τους προσφέρει επιπλέον επιλογές στον προπονητή και ενισχύει το ρόστερ της ομάδας για το κρίσιμο παιχνίδι του Κυπέλλου.

Η πλήρης λίστα της αποστολής των «κυανέρυθρων»

Η αποστολή του Βόλου Elabet, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διάθεση του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο: Σιαμπάνης, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Πιερ – Γκάμπριελ, Ατζιάκουα, Κάργας, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Λεκές, Μπέρνιτς, Μπάρε, Νεγιού, Γρόσδης, Φάμπιο, Κόμπα, Ρεγκίς, Καμπελά, Τζόκα, Γκαραβέλας, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου και Ουρτάδο. Αυτή η ομάδα θα αγωνιστεί για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο Κύπελλο Ελλάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko