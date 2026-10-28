Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πρέπει να παίρνουμε ιδέες από τα κλαμπ, να γίνεται όλη η Λίγκα καλύτερη»

Στο Κόμο της Ιταλίας πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague, η οποία χαρακτηρίστηκε ως σταθμός για το μέλλον της διοργάνωσης. Μετά το πέρας της σύσκεψης, η Euroleague δημοσίευσε δηλώσεις των παρευρισκομένων, μεταξύ των οποίων και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης τόνισε την ανάγκη για ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών μεταξύ των συλλόγων, με στόχο τη συνολική βελτίωση του προϊόντος του μπάσκετ.

Η συνάντηση-σταθμός στο Κόμο

Η συνάντηση των ιδιοκτητών των ομάδων της Euroleague έλαβε χώρα στο Κόμο της Ιταλίας, σε ένα πλαίσιο που η ίδια η διοργανώτρια αρχή περιέγραψε ως «συνάντηση-σταθμό». Το κύριο αντικείμενο της σύσκεψης αφορούσε το μέλλον της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ. Οι ιδιοκτήτες συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν και να χαράξουν την πορεία της Euroleague, αναζητώντας τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.

Μετά το πέρας των εργασιών, η Euroleague προχώρησε στην παρουσίαση των δηλώσεων που πραγματοποίησαν οι παρευρισκόμενοι ιδιοκτήτες. Μέσα από αυτές τις τοποθετήσεις, αναδείχθηκαν οι προτεραιότητες και οι προβληματισμοί των ανθρώπων που ηγούνται των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να εκφράζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της Λίγκας.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολιάζοντας τα όσα συζητήθηκαν και έγιναν στο Κόμο, υπογράμμισε τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συλλόγων. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είναι κρίσιμο οι ομάδες να αντλούν ιδέες η μία από την άλλη, προκειμένου να ενισχυθεί συνολικά το προϊόν της Euroleague. Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η διαδικασία μάθησης και ανταλλαγής είναι θεμελιώδης για την πρόοδο της διοργάνωσης.

Ο ιδιοκτήτης τόνισε πως κάθε κλαμπ μπορεί να προσφέρει κάτι διαφορετικό και αξιοποιήσιμο. «Νομίζω πως όλοι πρέπει να παίρνουμε ιδέες από το κλαμπ ο ένας του άλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την αξία της συλλογικής προσπάθειας και της συνεργασίας. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από όλες τις ομάδες, ανεξαρτήτως του τομέα στον οποίο διαπρέπουν.

Τομείς βελτίωσης και ανταλλαγής πληροφοριών

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τους τομείς στους οποίους οι ομάδες μπορούν να αλληλοβοηθηθούν. Όπως επισήμανε, ορισμένοι σύλλογοι επιδεικνύουν εξαιρετική δουλειά εντός του αγωνιστικού χώρου, δηλαδή στο παρκέ, παρουσιάζοντας υψηλό επίπεδο αγωνιστικής απόδοσης και οργάνωσης. Άλλες ομάδες, από την πλευρά τους, διακρίνονται για την αποτελεσματική τους παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιώντας τα για την προβολή και την επικοινωνία με τους φιλάθλους.

Επιπλέον, ορισμένα κλαμπ ξεχωρίζουν για την ποιότητα της φιλοξενίας που προσφέρουν, δημιουργώντας μια ευχάριστη εμπειρία για τους επισκέπτες και τους φιλάθλους. Ο Έλληνας ιδιοκτήτης υπογράμμισε την ανάγκη να λαμβάνονται παραδείγματα από όλους αυτούς τους τομείς. Η ανταλλαγή πληροφοριών και η αμοιβαία βοήθεια θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει ολόκληρη η Λίγκα καλύτερη, αξιοποιώντας τις επιτυχημένες πρακτικές κάθε συλλόγου.

Η κοινή πορεία και το μέλλον του μπάσκετ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χρησιμοποίησε την παρομοίωση της «ίδιας βάρκας» για να περιγράψει τη συλλογική μοίρα των ομάδων της Euroleague. «Πρέπει να παίρνουμε παραδείγματα, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να ανταλάσσουμε πληροφορίες για να γίνει ολόκληρη η Λίγκα καλύτερη, γιατί βρισκόμαστε όλοι στην ίδια βάρκα», δήλωσε, τονίζοντας την αλληλεξάρτηση και τον κοινό στόχο που έχουν όλοι οι σύλλογοι.

Παρά τις αγωνιστικές αντιπαλότητες που υπάρχουν για τα 40 λεπτά ενός αγώνα στο παρκέ, ο Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι η αγάπη και η επένδυση στο μπάσκετ είναι κοινές για όλους τους ιδιοκτήτες και τις ομάδες. «Το μπάσκετ είναι κάτι που αγαπάμε, επενδύουμε σε αυτό εδώ και δεκαετίες και όλοι θέλουμε το καλύτερο για αυτό», κατέληξε, υπογραμμίζοντας τη μακροχρόνια δέσμευση και το πάθος που ενώνουν τους παράγοντες της Euroleague στην προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Athletiko