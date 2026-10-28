Ο ΟΦΗ νίκησε τον Άρη με 3-0 στη Μίκρα και προκρίθηκε στο Novibet League Cup

Ο ΟΦΗ πέρασε άνετα από τη Μίκρα, επικρατώντας του Άρη με 3-0 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Novibet League Cup. Οι Ηρακλειώτες έδειξαν την αγωνιστική τους υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, φτάνοντας στη νίκη με χαρακτηριστική άνεση. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια της νίκης τους επί του ΠΑΟΚ για τη Novibet Volley League, επιβεβαιώνοντας την καλή τους φόρμα.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του ΟΦΗ

Οι Κρητικοί κυριάρχησαν απόλυτα στον αγώνα, χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερα προβλήματα από την πλευρά του Άρη. Η ομάδα του ΟΦΗ έδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από την αρχή.

Τα σετ ολοκληρώθηκαν με σκορ 17-25, 21-25 και 22-25, αντικατοπτρίζοντας την υπεροχή των φιλοξενούμενων. Παρά τις προσπάθειες των «κίτρινων» του Άρη, δεν κατάφεραν να βάλουν δύσκολα στους αντιπάλους τους, οι οποίοι έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στη νίκη και την πρόκριση.

Ο πολυτιμότερος παίκτης και η επόμενη φάση

Ως πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχτηκε ο Μιχάιλο Μίτιτς του ΟΦΗ, ο οποίος συνέβαλε σημαντικά στην επικράτηση της ομάδας του. Την βράβευση του MVP έκανε ο τιμ μάνατζερ του ΟΦΗ, Δημήτρης Ζλατιλίδης.

Μετά την πρόκριση, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού Καλαμάτα 80' – Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου. Ο στόχος για τους Ηρακλειώτες είναι η πρόκριση στην τετράδα του Novibet League Cup.

Η στατιστική ανάλυση των πόντων

Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 43 επιθέσεις με 43% αποτελεσματικότητα, 5 μπλοκ και 10 λάθη αντιπάλων. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν τις προσπάθειες της ομάδας να αντισταθεί, αλλά και την ανωτερότητα του αντιπάλου.

Από την άλλη πλευρά, οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 2 άσσους, 50 επιθέσεις με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα 56%, 9 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων. Η στατιστική αυτή αναδεικνύει την επιθετική δύναμη και την αποτελεσματικότητα των Κρητικών.

Οι συνθέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών

Στην ομάδα του Α.Σ. ΑΡΗΣ, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μέλκα, οι παίκτες που αγωνίστηκαν και συνέβαλαν στους πόντους ήταν οι εξής: ο Βίνκελμπουλερ με 18 πόντους (16/36 επ., 2 άσσοι), ο Παξιμαδάκης με 10 πόντους (10/23 επ., 60% υπ. - 40% άριστες), ο Πεντίδης με 8 πόντους (8/15 επ.), ο Μορέιρα με 5 πόντους (4/10 επ, 1 μπλοκ) και ο Μέγιερ επίσης με 5 πόντους (3/6 επ., 2 μπλοκ). Επίσης αγωνίστηκαν ο Φραγκουλίδης, οι λίμπερο Μπουράκης (70% υπ. - 50% άριστες) και Γκοτσίδης, ο Δέρβας με 1 πόντο (1 μπλοκ) και ο Ανγκέλοφ με 3 πόντους (2/8 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες).

Για τον Ο.Φ.Η., με προπονητή τον Φρανκ Ντεπέστελε, οι αθλητές που ξεχώρισαν ήταν: ο Μάκινεν με 15 πόντους (15/27 επ., 71% υπ. - 43% άριστες), ο Στρουγκάρεβιτς με 6 πόντους (3/3 επ., 3 μπλοκ), ο Μιχάλοβιτς με 8 πόντους (7/14 επ., 1 άσσος), ο Πουλ με 7 πόντους (7/14 επ., 64% υπ. - 36% άριστες), ο Οζοκούγιε με 11 πόντους (7/11 επ., 4 μπλοκ) και ο Μίτιτς με 3 πόντους (1/2 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ). Συμμετείχαν επίσης ο λίμπερο Μιχελάκης (57% υπ. - 33% άριστες), ο Πασχαλέρης με 8 πόντους (7/13 επ., 1 μπλοκ), ο Σπηλιώτης με 3 πόντους (3/5 επ.) και ο Βλαχόπουλος.

Οι διαιτητές της αναμέτρησης

Την αναμέτρηση διεύθυναν οι διαιτητές Ισκάς και Τσιούλα. Χρέη Τσάλεντζ ρέφερι εκτέλεσε ο Βασιλειάδης, ενώ Παρατηρητής ήταν ο Μιχελινάκης. Τη γραμματεία του αγώνα ανέλαβε η Στοϊκίδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta