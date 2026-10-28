Η απάντηση του Μιχάλη Μπακάκη για το BasketGate: «Έχω μάθει να λέω την άποψή μου»

Ο Μιχάλης Μπακάκης προχώρησε σε μία ξεκάθαρη τοποθέτηση στο Gazzetta Magazino, αναφορικά με το θέμα του BasketGate και τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες 24 ώρες. Ο ίδιος υπογράμμισε τη σταθερή του αρχή να εκφράζει την άποψή του και να θέτει ερωτήματα, ενώ παράλληλα έθεσε σαφή όρια απέναντι σε επιθέσεις και χαρακτηρισμούς.

Η τοποθέτηση για το BasketGate

Στην αναφορά του στο Gazzetta Magazino, ο Μιχάλης Μπακάκης αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα του BasketGate και σε όλα όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες. Η τοποθέτησή του ήταν σαφής, εστιάζοντας στην προσωπική του φιλοσοφία και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο. Ο Μπακάκης ξεκαθάρισε ότι η προσέγγισή του βασίζεται στην ειλικρίνεια και την ανοιχτή έκφραση των σκέψεών του.

Ο ίδιος τόνισε ότι έχει μάθει να λέει πάντα την άποψή του και να θέτει ερωτήματα, μια στάση που αποτελεί θεμελιώδες κομμάτι της παρουσίας του. Αυτή η προσέγγιση, όπως εξήγησε, του επιτρέπει να σχολιάζει τα γεγονότα με τον δικό του τρόπο, χωρίς να υποχωρεί σε πιέσεις ή να αποφεύγει την κριτική, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Όρια στις επιθέσεις και τους χαρακτηρισμούς

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Μιχάλης Μπακάκης έθεσε συγκεκριμένα όρια σχετικά με τον τρόπο που διεξάγεται ο διάλογος. Δήλωσε ρητά ότι «δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να βγαίνει και να κάνει επιθέσεις». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν πολιτισμένο και εποικοδομητικό διάλογο, μακριά από προσωπικές επιθέσεις που εκτρέπουν την προσοχή από την ουσία των ζητημάτων.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι σημαντικό «πρώτα απ' όλα να ακούει καλά το τι λέει κάποιος» πριν προβεί σε οποιαδήποτε αντίδραση. Η προσεκτική ακρόαση και η κατανόηση των λεγομένων αποτελούν, κατά τον ίδιο, προϋπόθεση για να «τοποθετείται σωστά και σοβαρά». Αυτή η προσέγγιση αποσκοπεί στην αποφυγή παρεξηγήσεων και στην προώθηση μιας συζήτησης βασισμένης σε επιχειρήματα και όχι σε εντυπώσεις.

Η στάση απέναντι σε συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς

Ο Μιχάλης Μπακάκης αναφέρθηκε και στους χαρακτηρισμούς που φέρεται να έκανε ένας συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Σχετικά με αυτό, ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι «το επίπεδό μου δεν με αφήνει ούτε να το σχολιάσω ούτε να δώσω συνέχεια». Με αυτή τη φράση, ο Μπακάκης επέλεξε να μην εμπλακεί σε ένα επίπεδο αντιπαράθεσης που θεωρεί ότι δεν τον αντιπροσωπεύει, διατηρώντας μια στάση ψυχραιμίας και επαγγελματισμού.

Η δήλωσή του αυτή αποτελεί μια σαφή οριοθέτηση απέναντι σε προσωπικές επιθέσεις, υποδηλώνοντας ότι η προτεραιότητά του είναι η ουσία του σχολιασμού και όχι η εμπλοκή σε προσωπικές διαμάχες. Ο Μπακάκης ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στο Gazzetta Magazino έχει ως στόχο τον σχολιασμό των αθλητικών γεγονότων και την έκφραση απόψεων, και όχι την πρόκληση εντάσεων με συναδέλφους δημοσιογράφους.

Ο ρόλος του σχολιαστή και η αποφυγή εντάσεων

Ο Μιχάλης Μπακάκης επανέλαβε τον λόγο της παρουσίας του στον χώρο του αθλητικού σχολιασμού. «Εγώ εδώ έχω έρθει για να σχολιάζουμε πράγματα. Να λέμε την άποψή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά. Αυτή η επισήμανση αναδεικνύει την επιθυμία του να παραμείνει πιστός στον ρόλο του ως αναλυτής και σχολιαστής, προσφέροντας την οπτική του γωνία επί των αθλητικών θεμάτων.

Ταυτόχρονα, απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόθεση για δημιουργία αντιπαραθέσεων ή για επιδίωξη δημοσιότητας μέσω τεχνητών μέσων. «Δεν έχω έρθει ούτε για να ανοίξω beef με κάποιο δημοσιογράφο ούτε για να κάνω νούμερα», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος του είναι η ουσιαστική συνεισφορά στον διάλογο και όχι η δημιουργία εντυπώσεων ή η προσέλκυση προσοχής με αθέμιτα μέσα. Η προσέγγισή του εστιάζει στην ποιότητα του σχολιασμού και στην ειλικρινή έκφραση των απόψεών του.

Σχολιασμοί «πίσω από πόρτες»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μιχάλης Μπακάκης αναφέρθηκε και σε σχολιασμούς που ενδεχομένως γίνονται «πίσω από πόρτες». Σχετικά με αυτούς, ήταν λακωνικός αλλά σαφής: «Τώρα τι γίνεται με σχολιασμούς και πίσω από πόρτες όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο τους ίδιους». Με αυτή τη δήλωση, ο Μπακάκης παρέπεμψε τους ενδιαφερόμενους απευθείας στις πηγές αυτών των σχολιασμών, αποφεύγοντας να εμπλακεί περαιτέρω σε συζητήσεις που δεν διεξάγονται ανοιχτά.

Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την εικόνα ενός ανθρώπου που προτιμά την άμεση και διαφανή επικοινωνία, απορρίπτοντας τις παρασκηνιακές συζητήσεις. Η δήλωσή του υποδηλώνει ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με τέτοιου είδους σχολιασμούς, η απευθείας επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος, αντί της δημόσιας αντιπαράθεσης ή της εικασίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta