Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ: Λίγες αλλαγές και δύο επιθετικοί στο κύπελλο

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με συγκεκριμένες επιλογές στον κρίσιμο αγώνα κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, με τον προπονητή Αλέσιο Λίσι να επιλέγει ένα σχήμα με δύο επιθετικούς. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που οι Σιμόν Μπάνζα και Εντιαγέ ξεκινούν μαζί στην ενδεκάδα. Παράλληλα, η αναγκαστική χρήση νεαρών παικτών λόγω κανονισμού οδήγησε σε περαιτέρω ανακατατάξεις στις γραμμές των ασπρόμαυρων.

Η επιλογή των δύο επιθετικών

Ο Ιταλός τεχνικός, Αλέσιο Λίσι, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με δύο φορ κρούσης, τους Μπάνζα και Εντιαγέ, στο αρχικό σχήμα για το ντέρμπι κυπέλλου με την Ένωση. Αυτή η επιλογή υπογραμμίζει την πρόθεση του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει δυναμικά το αποτέλεσμα, καθώς ο αγώνας χαρακτηρίζεται ως «όλα για όλα» για τους Θεσσαλονικείς.

Ειδικότερα, ο Σιμόν Μπάνζα ξεκίνησε για πρώτη φορά ως βασικός σε παιχνίδι, σχηματίζοντας ένα δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Εντιαγέ. Η συνύπαρξη των δύο ποιοτικών επιθετικών στην ενδεκάδα αποτελεί μια νέα τακτική προσέγγιση για τον ΠΑΟΚ, καθώς είναι η πρώτη φορά που αμφότεροι ξεκινούν μαζί σε αγώνα.

Οι αναγκαστικές αλλαγές και οι νεαροί

Σύμφωνα με τον κανονισμό της διοργάνωσης του κυπέλλου Ελλάδας, ο Αλέσιο Λίσι ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει νεαρούς παίκτες. Για τις δύο αυτές θέσεις, ο Ιταλός προπονητής εμπιστεύτηκε τον Μοναστηρλή για την εστία και τον Χατσίδη για μια θέση στα χαφ.

Αυτή η υποχρεωτική επιλογή των νεαρών παικτών προκάλεσε ανακατατάξεις στις γραμμές των ασπρόμαυρων, επηρεάζοντας τη συνολική διάταξη της ομάδας. Ο νεαρός Μοναστηρλής βρέθηκε στην εστία, ενώ ο Χατσίδης τοποθετήθηκε στα άκρα της επίθεσης, δίπλα στον Ζίβκοβιτς.

Η αμυντική τετράδα και το κέντρο

Στην αμυντική γραμμή, ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με τους Κένι και Γιαννούλη να καλύπτουν τα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο των στόπερ αποτελούν οι Ντιέγκο Κόστα και Χατζηδιάκος, οι οποίοι κλήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη της οργάνωσης και της προστασίας της εστίας.

Στη μεσαία γραμμή, ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε τους Γιάκιτς και Σανταμαρία για τις δύο θέσεις των χαφ. Οι δύο αυτοί παίκτες είχαν τον ρόλο να προσφέρουν ισορροπία, τόσο στην ανασταλτική όσο και στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, υποστηρίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Η διάταξη στην επίθεση

Στα δύο άκρα της επίθεσης, ο Ιταλός τεχνικός επέλεξε τους Χατσίδη και Ζίβκοβιτς. Ο Χατσίδης, ως ένας από τους νεαρούς που έπρεπε να αγωνιστούν, τοποθετήθηκε σε αυτή τη θέση, ενώ ο Ζίβκοβιτς συμπλήρωσε την πλευρά, προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα.

Στην κορυφή της επίθεσης, όπως προαναφέρθηκε, βρέθηκαν οι Σιμόν Μπάνζα και Εντιαγέ. Η παρουσία δύο καθαρών επιθετικών δείχνει την επιθετική διάθεση του ΠΑΟΚ στον αγώνα, με στόχο την άμεση απειλή της αντίπαλης εστίας και την επίτευξη τερμάτων.

Ο κρίσιμος αγώνας κυπέλλου

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ για το κύπελλο Ελλάδας έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς ο ΠΑΟΚ «τα παίζει όλα για όλα» σε αυτή την αναμέτρηση. Η επιλογή του Αλέσιο Λίσι να ξεκινήσει με δύο επιθετικούς, Μπάνζα και Εντιαγέ, στην ενδεκάδα, αντικατοπτρίζει την επιθυμία για ένα επιθετικό παιχνίδι.

Η σύνθεση της ομάδας, με τις αλλαγές που προέκυψαν από τον κανονισμό των νεαρών παικτών, διαμορφώνει ένα σχήμα που αποσκοπεί στην αποτελεσματικότητα και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος στο ντέρμπι κυπέλλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta