Ο ΝΟΠΕΡ έκανε την έκπληξη και νίκησε τον Πανιώνιο με 3-2 στο Novibet League Cup

Ο ΝΟΠΕΡ Ρεθύμνου κατάφερε να πραγματοποιήσει την πρώτη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς στο Novibet League Cup, επικρατώντας του Πανιωνίου με σκορ 3-2. Η νίκη αυτή εξασφάλισε στους Κρητικούς την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Εκεί, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό σε μια αναμέτρηση που αναμένεται με ενδιαφέρον.

Η αγωνιώδης εξέλιξη του ντέρμπι

Ο αγώνας ανάμεσα στον ΝΟΠΕΡ και τον Πανιώνιο εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, γεμάτο συγκινήσεις και αγωνία, χαρακτηριζόμενος ως ένα μεγάλο ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι Ρεθυμνιώτες ξεκίνησαν δυναμικά, βασιζόμενοι κυρίως στο μπλοκ τους, και κατάφεραν να προηγηθούν με άνεση στα δύο πρώτα σετ, κάνοντας το σκορ 2-0.

Ωστόσο, ο Πανιώνιος δεν το έβαλε κάτω και αντέδρασε σθεναρά στα επόμενα σετ. Με πρωταγωνιστή τον Χαγκμπαράστ, η ομάδα του Πανιωνίου κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ σε 2-2, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ. Η εξέλιξη αυτή κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η μεγάλη νίκη και η πρόκριση

Στο κρίσιμο τάι μπρέικ, οι γηπεδούχοι του ΝΟΠΕΡ επέδειξαν ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Κατάφεραν να πάρουν από νωρίς ένα προβάδισμα στη διαφορά πόντων, το οποίο διατήρησαν καθ' όλη τη διάρκεια του σετ. Έτσι, έφτασαν στη μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 3-2, με τα επιμέρους σετ να διαμορφώνονται σε 25-21, 25-21, 23-25, 20-25 και 15-6.

Αυτή η επικράτηση αποτελεί την πρώτη μεγάλη έκπληξη της χρονιάς στο Novibet League Cup και σφραγίζει την πρόκριση του ΝΟΠΕΡ στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η ομάδα του Ρεθύμνου θα έχει τώρα την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στους ημιτελικούς απέναντι στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι πόντοι των ομάδων

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αγώνα, οι πόντοι του ΝΟΠΕΡ προήλθαν από 2 άσους, 59 επιθέσεις, 15 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων. Η αποτελεσματικότητα στο μπλοκ ήταν ένα από τα βασικά όπλα των Κρητικών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην έκβαση του παιχνιδιού.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, οι πόντοι προήλθαν από 5 άσους, 62 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων. Παρά την καλύτερη επίδοση στους άσους και τις περισσότερες επιθέσεις, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Οι συνθέσεις και οι πρωταγωνιστές

Για τον ΝΟΠΕΡ, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Γκαλιμπέρτι, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Ο Μαρούλης συνέβαλε με 2 πόντους (2/2 επ.), ο Μπαρέρα ήταν ο πρώτος σκόρερ με 23 πόντους (19/34 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), ο Γκάγκο πρόσθεσε 7 πόντους (4/7 επ., 3 μπλοκ), ο Καρντόσο σημείωσε 15 πόντους (13/23 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, με 40% υπ. – 32% άριστες), ο Πιετρούτσουκ είχε 12 πόντους (11/26 επ., 1 μπλοκ, με 54% υπ. – 29% άριστες) και ο Ολντάνι 6 πόντους (3/7 επ., 3 μπλοκ). Στη θέση του λίμπερο αγωνίστηκαν οι Παχιαδάκης (με 35% υπ. – 18% άριστες) και Μανωλάκης.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, με προπονητή τον Μαϊστόροβιτς, οι παίκτες που ξεχώρισαν ήταν: Ο Πετρέας με 1 πόντο (1/3 επ.), ο Τοντόροβιτς με 4 πόντους (3/5 επ., 1 μπλοκ), ο Νανόπουλος με 5 πόντους (5/13 επ., 46% υπ. – 23% άριστες), ο Ατανασίεβιτς με 21 πόντους (17/34 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ) και ο Χαγκμπαράστ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 24 πόντους (22/41 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, με 48% υπ. – 6% άριστες). Ο Λινάρδος πρόσθεσε 7 πόντους (6/10 επ., 1 μπλοκ). Στη θέση του λίμπερο αγωνίστηκαν οι Τακαχάσι (με 67% υπ. – 8% άριστες) και Σωνάκης. Επίσης, συμμετείχαν οι Μπράιαν με 8 πόντους (3/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ) και Μπαρμπούνης με 2 πόντους (2/8 επ., 44% υπ. – 6% άριστες).

Με πληροφορίες από: Gazzetta