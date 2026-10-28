Με σημαντικές απώλειες η Μπεσίκτας κόντρα στον Ολυμπιακό στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague, ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας. Και οι δύο ομάδες καλούνται να διαχειριστούν σημαντικές προκλήσεις, καθώς θα παραταχθούν με αρκετές απουσίες βασικών παικτών, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα.

Σημαντικές απώλειες για την Μπεσίκτας

Η Μπεσίκτας θα παραταχθεί χωρίς έναν από τους βασικούς της πυλώνες στην αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο λόγος γίνεται για τον Αμερικανό σούπερ σταρ Λόνι Γουόκερ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Γουόκερ χτύπησε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στον αγώνα της Μπεσίκτας εναντίον της Μπαχτσασεχίρ.

Η απουσία του Λόνι Γουόκερ είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τουρκική ομάδα, καθώς στερεί από τον προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς μια βασική μονάδα στο σκοράρισμα. Ο παίκτης δεν βρίσκεται εντός των επιλογών του τεχνικού επιτελείου για το παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους».

Εκτός από τον Γουόκερ, η Μπεσίκτας θα έχει επιπλέον δύο σημαντικές απουσίες. Λόγω τραυματισμού, εκτός επιλογών παραμένουν και ο Φουρκάν Κορμκμάζ, καθώς και ο Ντέβον Ντότσον. Οι «ασπρόμαυροι» θα αγωνιστούν με μόλις 11 παίκτες, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από σχετική ανάρτηση της ομάδας.

Το εκτεταμένο απουσιολόγιο του Ολυμπιακού

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί ένα εκτεταμένο απουσιολόγιο, με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει πολλά ονόματα γραμμένα στη λίστα των απόντων. Η ομάδα του Πειραιά χαρακτηρίζεται ως «λαβωμένη» ενόψει της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη.

Στα γκαρντ, οι Φουρνιέ και Μοντέρο ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών. Ειδικότερα, ο Μοντέρο δοκίμασε να προπονηθεί, ωστόσο εξακολουθεί να αισθάνεται πόνους στο γόνατο, καθιστώντας αμφίβολη την παρουσία του ή την πλήρη συνεισφορά του στον αγώνα.

Η πιο πρόσφατη απώλεια για τους «ερυθρόλευκους» είναι αυτή του Μιλουτίνοφ. Ο παίκτης ένιωσε πόνο στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού και, ως εκ τούτου, δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στην Τουρκία. Επιπλέον, ο Ντόρσεϊ είναι εκτός αγώνα λόγω τιμωρίας, γεγονός που περιορίζει περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές του προπονητή.

Οι διαθέσιμοι παίκτες του Ολυμπιακού

Λόγω των πολλών απουσιών, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε προσθήκες στην αποστολή του, προκειμένου να συμπληρωθεί η δωδεκάδα. Συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκαν οι Πλώτας, Νετζήπογλου και Καραγιαννίδης, οι οποίοι θα ενισχύσουν την ομάδα στην Κωνσταντινούπολη.

Η δωδεκάδα των παικτών που θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση αποτελείται από τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτα, Γουόρντ, Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Ντάνστον και Καραγιαννίδη. Αυτοί οι παίκτες θα κληθούν να καλύψουν τα κενά που δημιουργούνται από τις απουσίες.

Η αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής της Euroleague

Η αναμέτρηση μεταξύ της Μπεσίκτας και του Ολυμπιακού αποτελεί μέρος της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, με τις δύο ομάδες να προετοιμάζονται για έναν δύσκολο αγώνα.

Και οι δύο σύλλογοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές προκλήσεις λόγω των ελλείψεων στο ρόστερ τους. Η διαχείριση των απουσιών αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, καθώς οι προπονητές καλούνται να προσαρμόσουν τα πλάνα τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko