Η Σαμπαλένκα η κορυφαία σε εμπορική απήχηση αθλήτρια στον κόσμο για το 2026, στο Νο3 ο Αντετοκούνμπο

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκε η πιο εμπορική αθλήτρια στον κόσμο για το 2026, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη του SportsPro, η οποία δημοσιεύτηκε για 17η χρονιά. Η Λευκορωσίδα τενίστρια κατέκτησε την κορυφή της λίστας των πιο εμπορικών αθλητών παγκοσμίως. Ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό έχει η παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην τρίτη θέση αυτής της παγκόσμιας αξιολόγησης.

Η κορυφή της Σαμπαλένκα και η άνοδος του Αντετοκούνμπο

Η 28χρονη Αρίνα Σαμπαλένκα συγκέντρωσε 80.95 βαθμούς με άριστα το 100, αποτελώντας τη μοναδική αθλήτρια που ξεπέρασε το όριο των 80 βαθμών στην φετινή κατάταξη. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κινέζα σκιέρ Αϊλίν Γκου με 76.94 βαθμούς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολούθησε στην τρίτη θέση με 74.46 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA ξεπέρασε τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση με 74.18 βαθμούς, αλλά και τον Κάρλος Αλκαράθ, που συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα με 73.17 βαθμούς.

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης

Η φετινή αξιολόγηση του SportsPro βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από 1.202 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι προέρχονται από 70 διαφορετικά αθλήματα. Από αυτό το σύνολο, 247 αθλητές εξετάστηκαν αναλυτικά για την τελική κατάταξη.

Η τελική βαθμολογία για κάθε αθλητή προέκυψε από την συνεκτίμηση τριών βασικών παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την αξία του προσωπικού brand, η οποία συνεισφέρει κατά 45% στη συνολική βαθμολογία, τη σημερινή δυναμική του αθλητή με ποσοστό 40%, καθώς και τις προοπτικές εμπορικής ανάπτυξης, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 15% της τελικής βαθμολογίας.

Εκπροσώπηση αθλημάτων και εθνικοτήτων στην κορυφή

Στην πρώτη 50άδα της κατάταξης του SportsPro, συμμετέχουν αθλητές από 22 διαφορετικές εθνικότητες, αναδεικνύοντας την παγκόσμια εμβέλεια της λίστας. Το μπάσκετ έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση μεταξύ όλων των αθλημάτων, με 13 παρουσίες αθλητών στην κορυφαία πενηντάδα.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών, καταλαμβάνουν 16 θέσεις στην πρώτη 50άδα. Αυτός ο αριθμός παρουσιάζει μείωση σε σχέση με προηγούμενα έτη, καθώς το 2025 οι γυναίκες κατείχαν 20 θέσεις, ενώ το 2023 ο αριθμός τους έφτανε τις 23.

Η σημαντική πρόοδος των κορυφαίων

Η άνοδος του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι αξιοσημείωτη, καθώς από την ένατη θέση που βρισκόταν το 2025, φέτος ανέβηκε στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πρόοδος της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία από την 27η θέση της περσινής κατάταξης έφτασε στην κορυφή.

Η Σαμπαλένκα έγινε μόλις η τέταρτη γυναίκα που κατακτά την κορυφή της συγκεκριμένης κατάταξης από το 2010. Προηγούμενες γυναίκες αθλήτριες που είχαν επιτύχει κάτι ανάλογο ήταν οι Τζίνι Μπουσάρ, Ναόμι Οσάκα και Σιμόν Μπάιλς. Παράλληλα, η Λευκορωσίδα τενίστρια είναι η τρίτη εκπρόσωπος του τένις που καταφέρνει να βρεθεί στην πρώτη θέση.

Οι παράγοντες της εμπορικής επιτυχίας της Σαμπαλένκα

Η επιτυχία της Αρίνα Σαμπαλένκα στην κορυφή της εμπορικής απήχησης δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις αγωνιστικές της επιδόσεις. Φέτος, η Λευκορωσίδα δεν είχε την καλύτερη δυνατή χρονιά, καθώς δεν κατέκτησε τίτλο Grand Slam και έχασε το Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη από την Έλενα Ριμπάκινα.

Η άνοδός της συνδέεται, ωστόσο, με τη σημαντική ανάπτυξη της προσωπικής της εμπορικής ταυτότητας. Τα τελευταία χρόνια, η Σαμπαλένκα έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες. Μεταξύ των εταιρειών αυτών περιλαμβάνονται οι Nike, Wilson, Gucci, Emirates, Audemars Piguet και Stella Artois, οι οποίες ενισχύουν το εμπορικό της προφίλ.

Με πληροφορίες από: Athletiko