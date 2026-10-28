Η κ19 του ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τη Ζρίνσκι και έκανε βήμα πρόκρισης στο youth league

Η νταμπλούχος Κ19 του ΠΑΟΚ πραγματοποίησε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου την ευρωπαϊκή της πρεμιέρα, αντιμετωπίζοντας τη Ζρίνσκι Μόσταρ στη Βοσνία. Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί επικράτησε με σκορ 3-1, κάνοντας ένα αποφασιστικής σημασίας βήμα για την πρόκριση στον 3ο γύρο του Champions Path του Youth League. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Τούμπα.

Η νικηφόρα πρεμιέρα στη Βοσνία

Οι «ασπρόμαυροι» ξεκίνησαν την ευρωπαϊκή τους πορεία με μία σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Μόσταρ. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, κατάφεραν να αντιδράσουν άμεσα και να ανατρέψουν το εις βάρος τους αποτέλεσμα. Η επικράτηση με 3-1 επί της Ζρίνσκι τους φέρνει αγκαλιά με το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει του επαναληπτικού αγώνα. Η νίκη αυτή αποτελεί μια ισχυρή βάση για την περαιτέρω πορεία του ΠΑΟΚ στο Youth League, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα και την προετοιμασία της νεανικής ομάδας.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι σκόρερ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους Βόσνιους να αιφνιδιάζουν και να ανοίγουν το σκορ στο 3ο λεπτό. Ωστόσο, η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Σούβλατζης ισοφάρισε σε 1-1, επαναφέροντας την ισορροπία στο σκορ.

Η ολική ανατροπή ολοκληρώθηκε σύντομα, καθώς στο 10ο λεπτό ο Μπέρδος κατάφερε να σκοράρει, δίνοντας το προβάδισμα 1-2 στους «ασπρόμαυρους». Το τελικό 1-3 διαμορφώθηκε στο 55ο λεπτό από τον Αρετή, ο οποίος με το τέρμα του «κλείδωσε» ουσιαστικά τη νίκη για τον ΠΑΟΚ και έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση.

Το επόμενο βήμα και οι ημερομηνίες

Μετά τη νίκη στη Βοσνία, η Κ19 του ΠΑΟΚ θα επιδιώξει να πάρει στα χέρια της το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Youth League στον επαναληπτικό αγώνα. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Τούμπα στις 4 Νοεμβρίου, όπου οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν την ευκαιρία να επικυρώσουν την πρόκρισή τους μπροστά στο κοινό τους.

Εφόσον ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει την πρόκριση στον 3ο γύρο, ο επόμενος αντίπαλός του, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα είναι η γερμανική Χόφενχαϊμ. Η Χόφενχαϊμ επικράτησε με 3-0 της Μπρέρα Στρούμιτσα εκτός έδρας, θέτοντας τις βάσεις για τη δική της πρόκριση. Οι αγώνες του 3ου γύρου έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις 25 Νοεμβρίου και στις 9 Δεκεμβρίου.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ

Η ομάδα του ΠΑΟΚ Κ19, υπό την καθοδήγηση του Ομάρ Ελ Καντουρί, παρατάχθηκε με την ακόλουθη σύνθεση στον αγώνα της Βοσνίας: Μπελέρης κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Αυγητίδης, Ψυρούκης, Κάνιος και Κυριαζίδης. Στη μεσαία γραμμή βρέθηκαν οι Χαλδέζος, Παπαδόπουλος και Γκιόκα, με τους Αρετή, Μπέρδο και Σούβλατζη να συνθέτουν την επιθετική τριάδα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν και αλλαγές από τον προπονητή. Ο Μίσχος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παπαδόπουλου στο 79ο λεπτό, ο Κρομμύδας αντικατέστησε τον Αρετή στο 68ο λεπτό, ενώ ο Ματέρα πήρε τη θέση του Μπέρδου επίσης στο 79ο λεπτό. Τέλος, ο Τεντολούρης εισήλθε στον αγώνα στο 87ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Σούβλατζη.

Η διαδρομή στο domestic champions path

Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει στο Domestic Champions Path του Youth League, μία διαδρομή που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου με τον 1ο γύρο. Σε αυτόν τον πρώτο γύρο συμμετείχαν 20 σύλλογοι από τις χαμηλότερες σε κατάταξη ομοσπονδίες. Ο ΠΑΟΚ, μαζί με άλλες 29 ομάδες, μπήκε απευθείας στον 2ο γύρο της διοργάνωσης.

Στον 2ο γύρο, όπου συμμετέχουν σύλλογοι από τις 30 υψηλότερες σε κατάταξη ομοσπονδίες, οι ομάδες αγωνίζονται για την πρόκριση στις επόμενες φάσεις. Από το Domestic Path θα προκριθούν εν τέλει δέκα ομάδες, οι οποίες στη συνέχεια θα διασταυρωθούν με τις ομάδες του League Stage στη νοκ άουτ φάση. Αυτές οι δέκα ομάδες, μαζί με τις 22 πρώτες της League Phase, θα συνθέσουν τους «32» του Youth League, διεκδικώντας την κορυφή της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko