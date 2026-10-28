Η «πράσινη» παρέα: Πέκοβιτς και Μπατίστ βρέθηκαν και θυμήθηκαν τα παλιά

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Νίκολα Πέκοβιτς, πραγματοποίησε πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα, όπου είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ελληνική πρωτεύουσα, ο Μαυροβούνιος άσος συναντήθηκε με τον παλιό του συμπαίκτη, Μάικ Μπατίστ. Η συνάντηση αυτή έφερε κοντά δύο εμβληματικές μορφές του «τριφυλλιού», οι οποίοι θυμήθηκαν τα παλιά από την κοινή τους πορεία στην ομάδα.

Η παρουσία του Νίκολα Πέκοβιτς στην Αθήνα

Ο Νίκολα Πέκοβιτς βρέθηκε στην Αθήνα και πήρε τη θέση του στις κερκίδες του T-Center, ενός χώρου που του είναι ιδιαίτερα γνώριμος από το παρελθόν. Ο σκοπός της επίσκεψής του ήταν να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση που διεξήχθη ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα της Μιλάνο. Η παρουσία του Μαυροβούνιου σέντερ δεν πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, όταν τα matrix του T-Center εντόπισαν την παρουσία του, ο κόσμος που ήταν στις κερκίδες τον αποθέωσε με ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Ο Νίκολα Πέκοβιτς παραμένει κάτι παραπάνω από αγαπητός στον κόσμο του Παναθηναϊκού, καθώς η προσφορά του στην ομάδα έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη των φιλάθλων. Η υποδοχή που του επιφύλαξε το κοινό ήταν ενδεικτική της αγάπης και του σεβασμού που τρέφει για τον πρώην παίκτη.

Η συγκινητική συνάντηση με τον Μάικ Μπατίστ

Μία ημέρα μετά την παρακολούθηση του αγώνα μπάσκετ, οι «πράσινες» υποχρεώσεις συνεχίστηκαν για τον Νίκολα Πέκοβιτς στην Αθήνα. Ο Μαυροβούνιος άσος είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος περιγράφεται ως βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι». Η συνάντηση αυτή έφερε κοντά δύο παλιούς γνώριμους και συμπαίκτες, αναβιώνοντας μνήμες από το παρελθόν.

Οι δύο αθλητές υπήρξαν συμπαίκτες για μια σημαντική διετία, συγκεκριμένα από το 2008 έως το 2010, περίοδο κατά την οποία συνέβαλαν σε μεγάλες επιτυχίες της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, ο Πέκοβιτς και ο Μπατίστ είχαν μπόλικα να μοιραστούν και να πουν, ανταλλάσσοντας αναμνήσεις και εμπειρίες. Η ευκαιρία αυτή τους δόθηκε για να θυμηθούν τα παλιά και να αναπολήσουν τις κοινές τους στιγμές εντός και εκτός παρκέ.

Η «πράσινη» διετία του Νίκολα Πέκοβιτς και οι τίτλοι

Ο Νίκολα Πέκοβιτς φόρεσε την πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού για δύο αγωνιστικές περιόδους, από το 2008 έως το 2010. Κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας, ο Μαυροβούνιος σέντερ συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ιστορία της ομάδας. Η παρουσία του ήταν συνώνυμη με την κατάκτηση σημαντικών τίτλων.

Με τον Παναθηναϊκό, ο Πέκοβιτς πανηγύρισε την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ομάδας στο εγχώριο μπάσκετ. Στην πλούσια τροπαιοθήκη του προστέθηκε επίσης ένα Κύπελλο Ελλάδας, συμπληρώνοντας τις εγχώριες επιτυχίες. Η κορυφαία στιγμή αυτής της διετίας, και ένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα της καριέρας του, ήταν αναμφίβολα η κατάκτηση της EuroLeague το 2009, ένα γεγονός που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πλέον αγαπητούς παίκτες στους φιλάθλους του «τριφυλλιού».

Η διαρκής σύνδεση του Μάικ Μπατίστ με τον Παναθηναϊκό

Ο Μάικ Μπατίστ, πέρα από την ιδιότητά του ως πρώην συμπαίκτης του Νίκολα Πέκοβιτς, διατηρεί μια διαρκή και σημαντική σύνδεση με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπατίστ υπήρξε βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο «τριφύλλι». Αυτός ο ρόλος υπογραμμίζει την πολυετή προσφορά του στον σύλλογο, όχι μόνο ως παίκτης αλλά και από άλλο πόστο, δίπλα σε έναν από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η συνάντηση των δύο αυτών πρώην παικτών αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς και τις φιλίες που δημιουργήθηκαν εντός της ομάδας κατά την περίοδο της κοινής τους πορείας. Οι αναμνήσεις από τις επιτυχίες και τις κοινές μάχες στο παρκέ παραμένουν ζωντανές, πολλά χρόνια μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση ως συμπαίκτες, ενισχύοντας την αίσθηση της «πράσινης» οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Athletiko