Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μαρκό με 2-0 στο κύπελλο, δηλώσεις Αλγουαθίλ

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μια άνετη επικράτηση με 2-0 απέναντι στη Μαρκό, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πειραιά πάτησε γκάζι όπου χρειάστηκε, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ μίλησε για την απόδοση των παικτών του και την πορεία της ομάδας.

Η άνετη επικράτηση και οι σκόρερ

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 2-0 της Μαρκό, σε έναν αγώνα που διεξήχθη για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας. Οι Μανώλης Σάλιακας και Νταβίντ Κάρμο ήταν οι ποδοσφαιριστές που σημείωσαν τα τέρματα για τους Πειραιώτες, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ προχώρησε σε εκτεταμένο ροτέισον στην αρχική ενδεκάδα, δίνοντας την ευκαιρία σε αρκετούς παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής να αγωνιστούν. Αυτή η επιλογή έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους ποδοσφαιριστές να δείξουν τις δυνατότητές τους στο γήπεδο.

Η ικανοποίηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε τη μεγάλη του ευχαρίστηση για την απόδοση των παικτών του. Τόνισε ότι είναι χαρούμενος για τον κόσμο που βρέθηκε στο πλευρό της ομάδας, παρά το γεγονός ότι ο αγώνας ήταν εκτός έδρας. Ο Αλγουαθίλ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε μία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, οι παίκτες έδειξαν τον απαιτούμενο σεβασμό.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σοβαρότητα και τη συνέπεια που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτή η νίκη ήταν η όγδοη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό, ενώ παράλληλα ήταν το έβδομο σερί παιχνίδι στο οποίο η ομάδα δεν δέχτηκε γκολ. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δήλωσε ότι όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν και η ομάδα κοιτάζει τη συνέχεια των υποχρεώσεών της.

Οι δηλώσεις για τους Φίλη και Τουφάκη

Σε ερώτηση για τους νεαρούς Χρήστο Φίλη και Πασχάλη Τουφάκη, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δήλωσε ικανοποιημένος από την απόδοσή τους. Ωστόσο, ο προπονητής δεν θέλησε να μιλήσει ξεχωριστά για συγκεκριμένους παίκτες, αναφερόμενος στα παιδιά από την Ακαδημία που πήραν χρόνο συμμετοχής στον αγώνα.

Ο Βάσκος τεχνικός σημείωσε ότι οι Φίλης και Τουφάκης έκαναν καλή δουλειά. Πρόσθεσε όμως ότι έχουν αρκετή δουλειά μπροστά τους για να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Ο στόχος για όλους τους νεαρούς παίκτες είναι να φτάσουν στο επίπεδο της πρώτης ομάδας.

Ο ρόλος τους στη δεύτερη ομάδα και ο στόχος της ακαδημίας

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ εξέφρασε την ελπίδα του οι νεαροί ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά. Εκτίμησε ότι φέτος η θέση τους είναι περισσότερο να βοηθήσουν τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί πρέπει να πρωταγωνιστήσουν και να αποδείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα.

Ο προπονητής τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος ολόκληρης της ακαδημίας: να προετοιμάσει παίκτες που κάποια στιγμή θα ενταχθούν στην πρώτη ομάδα. Παρόλο που οι Φίλης και Τουφάκης πρόσφεραν πράγματα στον αγώνα, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς για να γίνουν πλήρη μέλη της πρώτης ομάδας, απαιτώντας συνεχή προσπάθεια και βελτίωση.

Με πληροφορίες από: Athletiko