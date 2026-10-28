Η εθνική Κ15 νίκησε την Αυστραλία με 7-2 και προκρίθηκε στους «16» του παγκοσμίου κυπέλλου

Η Εθνική Κ15 της Ελλάδας συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026, που διεξάγεται στο Μπακού. Η ελληνική ομάδα επικράτησε της Αυστραλίας με σκορ 7-2, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται αποκλειστικά από ποδοσφαιριστές του αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΠΟ «Αναγέννηση», έχει σημειώσει μέχρι στιγμής έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες, επιδεικνύοντας εξαιρετικές εμφανίσεις.

Η πορεία της εθνικής Κ15 στο τουρνουά

Η Εθνική Κ15 έχει διαγράψει μια αψεγάδιαστη πορεία μέχρι τώρα στο FIFA U-15 World Cup & Festival 2026. Με έξι νίκες σε έξι αγώνες, οι νεαροί ποδοσφαιριστές της «Αναγέννησης» έχουν δείξει το ταλέντο και την αγωνιστικότητά τους, διεκδικώντας πλέον την είσοδο στις οκτώ κορυφαίες ομάδες του θεσμού.

Το FIFA U-15 World Cup & Festival αποτελεί μια νέα διεθνή διοργάνωση με αναπτυξιακό χαρακτήρα, στην οποία συμμετέχουν φέτος 191 Ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Στόχος της είναι να προσφέρει σε νεαρούς ποδοσφαιριστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες διεθνείς αγωνιστικές εμπειρίες. Οι αγώνες διεξάγονται με το σύστημα 8Χ8, σε δύο ημίχρονα των 20 λεπτών έκαστο, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ηλικιακής κατηγορίας Κ-15, όπως ακριβώς και το πρόγραμμα «Αναγέννηση».

Η εξέλιξη του αγώνα με την Αυστραλία

Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση κόντρα στην Αυστραλία, παίρνοντας το προβάδισμα μόλις στο 1ο λεπτό με γκολ του Πριόβολου. Η κυριαρχία της συνεχίστηκε, με τον Κακαλή να διπλασιάζει τα τέρματα της Ελλάδας στο 5ο λεπτό και τον Κορμανό να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 9ο λεπτό, θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Εθνική Κ15 διατήρησε τον ίδιο ρυθμό. Ο Φλέγγας σκόραρε στο 23ο λεπτό και ο Σολωμίδης στο 29ο λεπτό, διευρύνοντας το προβάδισμα. Ο Πριόβολος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 32ο λεπτό, ενώ ο Δημητρακόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 7-2 στο 40ό λεπτό. Η Αυστραλία είχε καταφέρει να μειώσει προσωρινά το σκορ με δύο γκολ στο 33ο και στο 38ο λεπτό.

Ο επόμενος αντίπαλος και η συνέχεια

Μετά την πρόκριση στους «16», η Εθνική Κ15 θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη. Ο αγώνας για τη φάση των «16» της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 18:45 ώρα Ελλάδας. Η Ουρουγουάη εξασφάλισε τη δική της πρόκριση επικρατώντας της Εσθονίας με το εντυπωσιακό σκορ 6-0.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει το εντυπωσιακό του ταξίδι στο Μπακού, με τους ποδοσφαιριστές της «Αναγέννησης» να διεκδικούν πλέον με αξιώσεις την πρόκριση στις οκτώ καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, έχοντας ως στόχο να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται.

Το ρόστερ της εθνικής «Αναγέννησης»

Ο προπονητής της Εθνικής Κ15, Στέλιος Μπίκας, έχει επιλέξει τους εξής ποδοσφαιριστές για τη διοργάνωση: Στους τερματοφύλακες βρίσκονται ο Δημήτριος Παπαζυγούρας από τον Αστέρα AKTOR και ο Ιωάννης Χρυσουλάκης από τον ΠΑΟΚ. Την αμυντική γραμμή στελεχώνουν οι Νικόλαος Βιδάλης και Ευγένιος Δημόπουλος από τον Ολυμπιακό, ο Νικόλαος Βαμβακούσης από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτριος Παπαγεωργόπουλος από τον ΠΑΟΚ.

Στη μεσαία γραμμή αγωνίζονται οι Αθανάσιος Φλέγγας και Άγγελος Μούτας από τον Ολυμπιακό, ο Χρήστος Κακαλής από τον ΠΑΟΚ, ο Αθανάσιος Δημητρακόπουλος από τον Παναθηναϊκό και ο Φώτιος Σολωμίδης από τον ΠΑΟΚ. Τέλος, στην επίθεση βρίσκονται οι Άγγελος Κορμανός από την ΑΕΚ, Κωνσταντίνος-Δημήτριος Βουρλούμης από τον Παναθηναϊκό και Γρηγόριος Πριόβολος από τον ΠΑΟΚ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta