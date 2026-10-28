Ο Κρις Μπος για το κακό ξεκίνημα των Χιτ: «Ο Γιάννης πρέπει να γίνει πιο ενεργός στα σκριν»

Ο Κρις Μπος, άλλοτε θρύλος του NBA και των Μαϊάμι Χιτ, τοποθετήθηκε σχετικά με το κακό ξεκίνημα της ομάδας της Φλόριντα στη φετινή σεζόν, η οποία μετρά τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες (0-4). Ο δις πρωταθλητής της λίγκας εστίασε την προσοχή του σε δύο συγκεκριμένους παίκτες, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπαμ Αντεμπάγιο, αναλύοντας σημεία που χρήζουν βελτίωσης στο παιχνίδι τους. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο που οι Χιτ αναζητούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Οι παρατηρήσεις του Κρις Μπος για τους Χιτ

Ο πάλαι ποτέ θρύλος του NBA, Κρις Μπος, ο οποίος κατέκτησε δύο πρωταθλήματα με το franchise της Φλόριντα το 2012 και το 2013, εξέφρασε την άποψή του για τις αιτίες της αρνητικής εκκίνησης των Μαϊάμι Χιτ. Η ομάδα του προπονητή Έρικ Σπόελστρα έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν με ρεκόρ 0-4, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό.

Ο Μπος, με την εμπειρία του από την κορυφαία λίγκα του κόσμου, στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία του παιχνιδιού των Χιτ, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούνται ορισμένοι παίκτες και στην προσέγγιση της άμυνας.

Πιο ενεργός στα σκριν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ένα από τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκε ο Κρις Μπος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο πρώην παίκτης των Χιτ τόνισε πως ο «Greek Freak» πρέπει να γίνει πολύ πιο ενεργός σε καταστάσεις πικ εν ρολ. Συγκεκριμένα, πρότεινε να χρησιμοποιείται περισσότερο στα σκριν μακριά από την μπάλα, ώστε να κινείται συνεχώς και να μην μένει στάσιμος.

«Πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν τον Γιάννη πολύ πιο ενεργό σε καταστάσεις πικ εν ρολ και σε σκριν μακριά από την μπάλα. Να τον κινούν περισσότερο και να τον χρησιμοποιούν και ως χειριστή στο πικ εν ρολ. Μοιάζει λίγο στάσιμος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπος, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή του Έλληνα σταρ στο επιθετικό παιχνίδι των Χιτ με διαφορετικούς ρόλους.

Η επιθετικότητα που λείπει από τον Μπαμ Αντεμπάγιο

Ο Κρις Μπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Μπαμ Αντεμπάγιο, για τον οποίο επισήμανε ότι πρέπει να γίνει πιο επιθετικός στο παιχνίδι του. Σύμφωνα με τον Μπος, ο Αντεμπάγιο είναι από τη φύση του δημιουργός, του αρέσει να κυκλοφορεί την μπάλα και να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης των Χιτ υποστήριξε ότι σε αυτή την ομάδα, ο Μπαμ χρειάζεται να αναζητά περισσότερο το σκοράρισμα. Αυτή η παρατήρηση υποδηλώνει την ανάγκη για τον Αντεμπάγιο να αναλάβει μεγαλύτερο επιθετικό βάρος, συμπληρώνοντας τον ρόλο του ως δημιουργού με πιο άμεσες προσπάθειες για πόντους.

Η σημασία της άμυνας και του τρανζίσιον

Πέρα από τις ατομικές επισημάνσεις για τους δύο παίκτες, ο Κρις Μπος αναφέρθηκε και στην αμυντική λειτουργία των Μαϊάμι Χιτ. Τόνισε την ανάγκη να βρουν λύσεις στην άμυνα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «Mano y Mano», υποδεικνύοντας την ανάγκη για πιο προσωπική και αποτελεσματική αμυντική προσέγγιση.

Επιπλέον, ο Μπος υπογράμμισε ότι η καλή άμυνα οδηγεί σε ευκαιρίες για αιφνιδιασμούς (fast break opportunities). Αυτή η επισήμανση αναδεικνύει τη σύνδεση μεταξύ της αμυντικής σταθερότητας και της δυνατότητας της ομάδας να τρέξει στο γήπεδο και να πετύχει εύκολους πόντους, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψη των Χιτ.

Η αναζήτηση της πρώτης νίκης

Οι Μαϊάμι Χιτ, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα με 0-4, αναζητούν την παρθενική τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού. Η ομάδα του προπονητή Έρικ Σπόελστρα καλείται να αντιμετωπίσει τους Ατλάντα Χοκς.

Ο αγώνας των Χιτ με τους Ατλάντα Χοκς είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί απόψε τα ξημερώματα, στις 29 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 01:00. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Χιτ να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα και να ξεκινήσουν την προσπάθεια για την ανάκαμψή τους στη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta