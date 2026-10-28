Η συνάντηση Μπαρτζώκα και Τζέιμς στην Κωνσταντινούπολη και ο τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για την αποψινή αναμέτρηση της Euroleague, όπου ο προπονητής της ομάδας, Γιώργος Μπαρτζώκας, είχε μια συνάντηση με τον Αμερικανό γκαρντ της Αναντολού Εφές, Μάικ Τζέιμς. Ο Τζέιμς, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρό τραυματισμό, μετακινείται με τη βοήθεια ηλεκτρικού πατινιού, έχοντας το χειρουργημένο του πόδι σε ορθοπεδική μπότα.

Ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη για την Euroleague

Η ομάδα του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη ενόψει της 8ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Μπεσίκτας σε μια αποψινή αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19:30. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο “Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi” της Κωνσταντινούπολης.

Η παρουσία του Ολυμπιακού στην τουρκική πόλη αποτελεί μέρος της αγωνιστικής του υποχρέωσης στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ανάρτησης στα social media, παρουσίασε στιγμιότυπα από το ταξίδι των Πειραιωτών στην Κωνσταντινούπολη.

Η συνάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Μάικ Τζέιμς

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας συναντήθηκε με τον Μάικ Τζέιμς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο “Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi”, τον χώρο που φιλοξενεί τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ο Μάικ Τζέιμς, Αμερικανός γκαρντ της Αναντολού Εφές, βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης.

Η συνάντηση των δύο ανδρών ήταν μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν από το ταξίδι των Πειραιωτών, όπως αναδείχθηκε και από την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Τζέιμς, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αμερικανού γκαρντ

Ο Μάικ Τζέιμς θα παραμείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες, καθώς υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Ο Αμερικανός γκαρντ χειρουργήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου στον αχίλλειο τένοντα. Η ζημιά στον τένοντα προκλήθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της ομάδας του, της Αναντολού Εφές, με τον Ερυθρό Αστέρα.

Λόγω του τραυματισμού και της επέμβασης, ο Μάικ Τζέιμς έχει το πόδι του μέσα σε ορθοπεδική μπότα – νάρθηκα. Η κατάσταση αυτή τον αναγκάζει να απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες.

Η μετακίνηση του Τζέιμς με ηλεκτρικό πατίνι και η βοήθεια του Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ

Για τη μετακίνησή του, ο Μάικ Τζέιμς χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρικό πατίνι, πάνω στο οποίο ακουμπά το χειρουργημένο του πόδι. Αυτός ο τρόπος μετακίνησης του επιτρέπει να κινείται εντός του χώρου, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του. Κατά την απομάκρυνσή του από το παρκέ, ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ προσέφερε βοήθεια στον Αμερικανό γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ μετακίνησε κάποιες καρέκλες προκειμένου να διευκολύνει τον Μάικ Τζέιμς να περάσει. Η κίνηση αυτή καταδεικνύει την αλληλεγγύη μεταξύ των αθλητών, ακόμη και εκτός αγωνιστικού χώρου, και αποτελεί ένα μικρό δείγμα υποστήριξης προς τον άτυχο παίκτη.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός στα social media

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός επέλεξε να μοιραστεί στιγμιότυπα από το ταξίδι της ομάδας στην Κωνσταντινούπολη μέσω των social media. Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες με τους φίλους της ομάδας, καθώς και πλάνα από το shootaround που πραγματοποιήθηκε πριν από τον αγώνα με την Μπεσίκτας. Επίσης, η ανάρτηση έδειχνε τη συνάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα με τον Μάικ Τζέιμς.

Στην ίδια ανάρτηση, η ΚΑΕ Ολυμπιακός καλωσόρισε και τον Τζον Κόντσαρ, όπως αναγράφεται στην αγγλική λεζάντα της δημοσίευσης. Οι στιγμές αυτές από το παρασκήνιο του ταξιδιού και της προετοιμασίας της ομάδας στην Τουρκία αναδείχθηκαν ως ξεχωριστές μέσα από την επικοινωνία της ΚΑΕ.

Με πληροφορίες από: Newsit