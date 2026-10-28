Γερμανός διαιτητής ορίστηκε για το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Ο Γερμανός διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι ορίστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας (ΚΕΔ) για να διευθύνει το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής της Super League, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή, 1η Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ).

Ο ορισμός του Γιαμπλόνσκι σηματοδοτεί την επιλογή ξένου ρέφερι για ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Γερμανός διαιτητής έχει ήδη εμπειρία από ελληνικά γήπεδα, έχοντας σφυρίξει αρκετούς αγώνες στην Ελλάδα τις προηγούμενες σεζόν.

Ο ορισμός του Σβεν Γιαμπλόνσκι

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ την 1η Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ΚΕΔ προχώρησε στην ανακοίνωση των διαιτητών που θα έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής του αγώνα, με τον Γερμανό Σβεν Γιαμπλόνσκι να αναλαμβάνει το κεντρικό ρόλο.

Ο συγκεκριμένος ρέφερι έχει επιλεγεί για να διευθύνει το ντέρμπι της Αθήνας, μια αναμέτρηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρουσία του Γιαμπλόνσκι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς έχει σφυρίξει και στο παρελθόν σημαντικά παιχνίδια.

Η προηγούμενη εμπειρία του στην Ελλάδα

Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια στην Ελλάδα κατά τις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους. Συγκεκριμένα, στο πρωτάθλημα της σεζόν 2022/23, είχε οριστεί σε δύο αναμετρήσεις που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Τότε, είχε σφυρίξει τον αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ο οποίος έληξε ισόπαλος χωρίς τέρματα (0-0). Επιπλέον, είχε διευθύνει και την αναμέτρηση του Άρη με τον Ολυμπιακό, όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν επικρατήσει με σκορ 1-2.

Ντέρμπι που έχει σφυρίξει τις τελευταίες σεζόν

Η παρουσία του Γερμανού διαιτητή συνεχίστηκε και τη σεζόν 2023/24, όπου του ανατέθηκαν εκ νέου σημαντικά παιχνίδια. Ο Σβεν Γιαμπλόνσκι διηύθυνε το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, το οποίο ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1.

Επίσης, τη ίδια αγωνιστική περίοδο, είχε την ευθύνη της αναμέτρησης μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, στην οποία η Ένωση είχε πάρει τη νίκη με ευρύ σκορ 3-0. Αυτές οι αναθέσεις υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη που έχει δείξει η ΚΕΔ στις ικανότητές του για τη διαχείριση αγώνων υψηλής έντασης.

Παρουσία στο κύπελλο Ελλάδας

Πέρα από τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος, ο Σβεν Γιαμπλόνσκι είχε ενεργό ρόλο και στο Κύπελλο Ελλάδας κατά την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, ήταν ο διαιτητής στον αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, ο οποίος έληξε με σκορ 1-2.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού, έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι, όπου επικράτησαν με 5-6.

Οι υπόλοιποι αξιωματούχοι του αγώνα

Για την αναμέτρηση της 9ης αγωνιστικής της Super League, ο Γερμανός διαιτητής θα έχει στο πλευρό του μια ομάδα συνεργατών. Ως βοηθοί διαιτητές ορίστηκαν οι Έντουαρντ Μπάιτινγκερ και Ντόμινικ Καρλ-Έουγκεν Σάαλ, οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον Γιαμπλόνσκι στις γραμμές.

Στο σύστημα VAR, την ευθύνη θα έχει ο Γιόχαν Φάιφερ, ενώ καθήκοντα AVAR θα εκτελέσει ο Άρνε Άαρνινκ. Τέλος, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα είναι ο τέταρτος διαιτητής του αγώνα, συμπληρώνοντας την ομάδα των αξιωματούχων που θα επιβλέψουν το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta