Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Μαρκό για το κύπελλο με απουσίες βασικών

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Μαρκό για την 3η αγωνιστική του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην αποστολή. Συγκεκριμένα, αρκετοί βασικοί ποδοσφαιριστές θα απουσιάζουν από τον επικείμενο αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 15:00.

Οι επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ενόψει της αναμέτρησης με τη Μαρκό, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής ορισμένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Η κίνηση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την αντίπαλη ομάδα.

Η απόφαση του προπονητή να μην συμπεριλάβει στην αποστολή αρκετούς παίκτες που συνήθως βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα, διαμορφώνει ένα διαφορετικό σκηνικό για τον αγώνα. Ο στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε άλλους ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν και να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Οι βασικοί που μένουν εκτός αποστολής

Συγκεκριμένα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του για τον αγώνα Κυπέλλου τους Ορτέγκα, Πέντερσεν, Πιρόλα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Γκονζάλες και Ρόκα. Αυτά τα ονόματα αποτελούν σημαντικές απουσίες για την ομάδα, καθώς πρόκειται για παίκτες που συχνά βρίσκονται στις βασικές επιλογές του προπονητή.

Η απουσία αυτών των ποδοσφαιριστών αναμένεται να επηρεάσει τη σύνθεση της ενδεκάδας, δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους παίκτες να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναμέτρηση με τη Μαρκό.

Πρόσωπα που επιστρέφουν ή εντάσσονται στην ομάδα

Αντίθετα με τις απουσίες, στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκονται και ορισμένα ονόματα που είτε επιστρέφουν είτε εντάσσονται για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα. Συγκεκριμένα, ο Φίλης, ο Τουφάκης και ο Μπάκουλας συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή, προσφέροντας επιπλέον επιλογές στον προπονητή.

Επίσης, στην αποστολή βρίσκεται και ο Αβραμούλης, συμπληρώνοντας το ρόστερ που θα ταξιδέψει για τον αγώνα Κυπέλλου. Η παρουσία αυτών των παικτών δείχνει την πρόθεση του προπονητικού επιτελείου να αξιοποιήσει όλο το βάθος του ρόστερ.

Η αναλυτική λίστα της αποστολής

Η πλήρης αποστολή του Ολυμπιακού, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Κάρμο, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Αβραμούλης, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Μπάκουλας, Έσε, Φίλης, Τουφάκης, Μάριους, Γιάρεμτσουκ, Ζότα και Κλέιτον.

Αυτή η σύνθεση αντικατοπτρίζει τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής του League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση διαφόρων παικτών του ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta