Η Εβίτα Ξηντάρα για την εγκυμοσύνη και την ανανέωση με την ΑΕΚ: «Μια καινούρια σελίδα στον γυναικείο αθλητισμό»

Μία ιδιαίτερη περίοδο διανύει η Εβίτα Ξηντάρα, αρχηγός της ομάδας βόλεϊ της ΑΕΚ, καθώς είναι έγκυος και ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί. Η είδηση της εγκυμοσύνης της συνδυάστηκε με μία πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα κίνηση από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία ανανέωσε το συμβόλαιό της για τη νέα σεζόν, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της.

Η Ελληνίδα λίμπερο μίλησε στην ΑΕΚ για τα συναισθήματά της, εκφράζοντας την ανησυχία της για το μέλλον της στον αθλητισμό, δεδομένου ότι το βόλεϊ εξακολουθεί να θεωρείται ερασιτεχνικό. Η ίδια χαρακτήρισε την κίνηση της ομάδας ως «μια καινούρια σελίδα στον γυναικείο αθλητισμό».

Η ιδιαίτερη περίοδος της Εβίτας Ξηντάρα

Η Εβίτα Ξηντάρα βρίσκεται σε μία ξεχωριστή φάση της ζωής της, καθώς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον άντρα της. Αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερη όχι μόνο για την ίδια προσωπικά, αλλά και για πολλές γυναίκες αθλήτριες, καθώς αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στον επαγγελματικό τους βίο.

Η ίδια δεν μπόρεσε να αγωνιστεί με την ομάδα της ΑΕΚ για την τρέχουσα σεζόν λόγω της εγκυμοσύνης της. Η αρχική της αντίδραση, όπως δήλωσε, περιλάμβανε και την ανησυχία πως ίσως χρειαζόταν να αφήσει πίσω της το επάγγελμά της, το βόλεϊ, το οποίο στην Ελλάδα εξακολουθεί να θεωρείται ερασιτεχνικό.

Η πρωτοφανής κίνηση της ΑΕΚ

Σε ένα περιβάλλον όπου τα συμβόλαια των αθλητριών βόλεϊ είναι συνήθως ερασιτεχνικά και συχνά ακυρώνονται σε περίπτωση εγκυμοσύνης, η ΑΕΚ προχώρησε σε μία κίνηση που χαρακτηρίζεται ως πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα. Ο σύλλογος θέλησε να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στην αρχηγό του.

Συγκεκριμένα, η Ένωση αποφάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία της με την Εβίτα Ξηντάρα και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με αυτή την ενέργεια, η ΑΕΚ έδειξε στην αθλήτρια πως θα την περιμένει να επιστρέψει στο τάραφλεξ, αφότου γίνει μητέρα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης.

Στήριξη με ειδικό επίδομα

Πέρα από την ανανέωση του συμβολαίου της αρχηγού της, η ΑΕΚ προχώρησε και σε μία ακόμα σημαντική ανακοίνωση. Η ομάδα θέσπισε ένα ειδικό επίδομα εγκυμοσύνης, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις παίκτριές της.

Το επίδομα αυτό θα καλύπτει τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της αποχής από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Η παροχή του δεν θα εξαρτάται από τον χρόνο λήξης του συμβολαίου της κάθε αθλήτριας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια και τη στήριξη των γυναικών αθλητριών.

Συναισθήματα και προοπτικές

Η Εβίτα Ξηντάρα μίλησε για τα πρώτα της συναισθήματα όταν έμαθε ότι θα γίνει μητέρα. «Ήταν ένα συναίσθημα που δεν περιγράφεται με λόγια», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι «ένιωσα απίστευτη χαρά, συγκίνηση και ανυπομονησία για το μέλλον και για όλα όσα θα έρθουν».

Η κίνηση της ΑΕΚ, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του επιδόματος, δημιουργεί νέες προοπτικές για τον γυναικείο αθλητισμό στην Ελλάδα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η ίδια η αθλήτρια, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί «μια καινούρια σελίδα στον γυναικείο αθλητισμό», αναδεικνύοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη αναγνώριση και στήριξη των αθλητριών.

Με πληροφορίες από: Athletiko