Ο Τζεφ Τιγκ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν ήταν διασκεδαστικό να παίζω μαζί του»

Ο πρώην NBAer, Τζεφ Τιγκ, προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με τη θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς και τη συνεργασία του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μιλώντας σε αμερικανικό podcast, ο άλλοτε συμπαίκτης του «Greek Freak» περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε κανείς παίζοντας στο πλευρό του Έλληνα σούπερ σταρ. Παράλληλα, ο Τιγκ αναφέρθηκε και στο κακό ξεκίνημα των Μαϊάμι Χιτ στην τρέχουσα σεζόν, εκφράζοντας τη μη έκπληξή του για την πορεία της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Τζεφ Τιγκ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Τζεφ Τιγκ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειάστηκε να προσαρμόσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν ήταν ευχάριστο να παίζω με τον Γιάννη». Ωστόσο, διευκρίνισε πως αυτή η παρατήρηση δεν αναιρεί το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Τον χαρακτήρισε «φανταστικό παίκτη, MVP, έναν από τους καλύτερους που έχουν καταφέρει ποτέ να παίξουν μαζί του».

Παρά την αναγνώριση της αξίας του, ο Τιγκ επέμεινε στην άποψη ότι ο Γιάννης είναι «ένας πολύ δύσκολος παίκτης για να παίξεις μαζί του». Σύμφωνα με τον πρώην NBAer, απαιτείται ένας συγκεκριμένος τύπος παίκτη για να ταιριάξει σε αυτόν τον ρόλο και να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο πλευρό του «Greek Freak».

Ο ιδανικός τύπος παίκτη στο πλευρό του «Greek Freak»

Ο Τζεφ Τιγκ ανέλυσε περαιτέρω το προφίλ του παίκτη που μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εξήγησε ότι αν κάποιος είναι πόιντ γκαρντ με κυρίαρχο χειρισμό της μπάλας και επιθυμεί να κάνει πολλές φάσεις ή να μοιράζει ασίστ, τότε η συνεργασία καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Ο τρόπος παιχνιδιού του Αντετοκούνμπο απαιτεί συγκεκριμένες προσαρμογές από τους συμπαίκτες του, ειδικά από τους περιφερειακούς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Τιγκ ανέφερε τον Τζρου Χόλιντεϊ ως το μοναδικό πόιντ γκαρντ που έχει δει να έχει επιτυχία παίζοντας μαζί με τον Γιάννη. Περιέγραψε τον Χόλιντεϊ ως «ελβετικό σουγιά», υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε διάφορους ρόλους στο γήπεδο. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι ο Χόλιντεϊ μπορεί να παίξει ακόμα και ως σμολ φόργουορντ αν το χρειαστεί η ομάδα, κάτι που τον καθιστά πολύτιμο στο πλευρό του Αντετοκούνμπο.

Παραδείγματα παικτών που δεν θα ταίριαζαν

Προκειμένου να ενισχύσει την άποψή του για τον απαιτούμενο τύπο παίκτη, ο Τζεφ Τιγκ έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα από το NBA. Υποστήριξε ότι παίκτες όπως ο Τρέι Γιανγκ δεν θα μπορούσαν ποτέ να παίξουν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Επίσης, σημείωσε ότι ο Ντέιμ (Λίλαρντ) δεν έπαιξε καλά με τον Γιάννη, μια παρατήρηση που βασίζεται σε πρόσφατες εξελίξεις. Τέλος, ο Τιγκ συμπεριέλαβε και τον Τζα Μόραντ στη λίστα των παικτών που δεν θα έπαιζαν καλά με τον «Greek Freak».

Ο πρώην NBAer ήταν κατηγορηματικός ότι κανένας από αυτούς τους τύπους παικτών, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την κυριαρχία τους στην κατοχή της μπάλας και την ανάγκη να δημιουργούν φάσεις για τον εαυτό τους, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά στο σύστημα των Μπακς με τον Γιάννη. Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την ιδιαίτερη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον Αντετοκούνμπο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμπαίκτες του.

Το αρνητικό ξεκίνημα των Μαϊάμι Χιτ

Εκτός από τις αναφορές στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Τζεφ Τιγκ σχολίασε και την πορεία των Μαϊάμι Χιτ. Ο πρώην παίκτης του NBA δήλωσε ότι το αρνητικό ξεκίνημα της ομάδας δεν του προκαλεί καμία έκπληξη. Η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει ότι ο Τιγκ ενδεχομένως να είχε προβλέψει τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε η ομάδα του Μαϊάμι.

Ο Τιγκ έκλεισε τις δηλώσεις του σχετικά με τους Χιτ, τονίζοντας ότι ο προπονητής Έρικ Σπόελστρα έχει μπροστά του αρκετή δουλειά. Ο στόχος του Σπόελστρα, σύμφωνα με τον Τιγκ, είναι να συνταιριάξει το υπάρχον υλικό της ομάδας, ώστε οι Χιτ να καταφέρουν να γίνουν μια ομάδα που θα νικάει και θα αποδίδει καλό μπάσκετ. Αυτό υπογραμμίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζει το τεχνικό επιτελείο των Μαϊάμι στην προσπάθειά του να βρει τη χημεία και την αποτελεσματικότητα στον αγωνιστικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta