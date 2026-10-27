Παναθηναϊκός: Στο χειρουργείο ο Αζεντίν Ουναΐ, χάνει μεγάλο μέρος της σεζόν

Άσχημα είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Μαροκινός επιθετικός μέσος Αζεντίν Ουναΐ θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η δεύτερη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης αποκάλυψε πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, μια διάγνωση που προκάλεσε σοκ στους ανθρώπους του «τριφυλλιού».

Η σοβαρότητα του τραυματισμού σημαίνει ότι ο Ουναΐ θα απουσιάσει για ένα πολύ μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που αρχικά υπολογιζόταν. Η επιστροφή του στη δράση αναμένεται πλέον κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της Super League, χάνοντας έτσι σχεδόν όλη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Η αρχική εκτίμηση και η τελική διάγνωση

Η κατάσταση του Αζεντίν Ουναΐ εξελίχθηκε αρνητικά, καθώς η αρχική εκτίμηση για τον τραυματισμό του ανατράπηκε πλήρως. Μετά τη δεύτερη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, τώρα που το αιμάτωμα είχε υποχωρήσει, υπήρχε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για την έκταση του προβλήματος.

Η νέα διάγνωση φανέρωσε πως τα πράγματα είναι χειρότερα απ' ότι αναμενόταν τελικά, καθώς ο Μαροκινός μέσος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και σοκ στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την τελική διάγνωση που επηρέασε και τον τένοντα.

Προγραμματισμός χειρουργείου και στόχος

Μετά την αποκάλυψη της πλήρους έκτασης του τραυματισμού, η απόφαση που πάρθηκε από τον Αζεντίν Ουναΐ από κοινού με την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι να περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Η επέμβαση έχει ήδη προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026.

Ο βασικός λόγος της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου είναι να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Μέσω της χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση του τένοντα και στην ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων επανεμφάνισης του προβλήματος στο μέλλον.

Μακρά απουσία και επιστροφή στα πλέι οφ

Με τα νέα δεδομένα, το διάστημα της απουσίας του Μαροκινού μέσου από τους αγωνιστικούς χώρους θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τις αρχικές εκτιμήσεις. Ενώ αρχικά υπολογιζόταν ότι η επιστροφή του θα μπορούσε να γίνει μετά τον Ιανουάριο, πλέον αυτή μετατίθεται σημαντικά.

Η επιστροφή του Αζεντίν Ουναΐ αναμένεται κατά τη διάρκεια των πλέι οφ της Super League, κάτι που σημαίνει ότι ο παίκτης θα χάσει σχεδόν ολόκληρη τη φετινή σεζόν. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για το «τριφύλλι».

Ο αντίκτυπος στην ομάδα και οι διαθέσιμες λύσεις

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αζεντίν Ουναΐ δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, το οποίο η ομάδα θα πρέπει να καλύψει. Τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο, το «τριφύλλι» θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία του εκ των έσω.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Κάνγκουα, Λουζά και Ταμπόρδα θα επωμιστούν το βάρος της κάλυψης του κενού του Μαροκινού μέσου. Παράλληλα, οι πράσινοι είναι πιθανό να αναζητήσουν παίκτη κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να ενισχύσουν το βάθος του ρόστερ και να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στον προπονητή.

Η στάση του παίκτη και ένα πρόσφατο παράδειγμα

Ο Αζεντίν Ουναΐ ενημερώθηκε για την αρνητική εξέλιξη του τραυματισμού του και, παρά τη δυσκολία της κατάστασης, το αντιμετώπισε με θετική διάθεση. Ο Μαροκινός μέσος γνωρίζει ότι θα πρέπει να καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια αποκατάστασης για να επιστρέψει στη δράση, σε μια περίοδο που κάθε ματς θα είναι κρίσιμο για τον τίτλο.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως σε αντίστοιχη επέμβαση, για πρόβλημα σε τένοντα του τετρακεφάλου, είχε υποβληθεί την περσινή σεζόν ο Σίριλ Ντέσερς. Το παράδειγμα αυτό δείχνει την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα τέτοιων τραυματισμών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta