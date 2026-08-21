Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στην Περσίγια Τζακάρτα της Ινδονησίας

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, πρώην ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία. Ο Σουηδός επιθετικός ανακοινώθηκε επίσημα από την Περσίγια Τζακάρτα, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί την αποχώρησή του από τον ΠΑΟΚ, έπειτα από κοινή απόφαση με τον σύλλογο.

Η νέα του ποδοσφαιρική στέγη στην Ινδονησία

Ο 31χρονος Σουηδός στράικερ, Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, βρήκε τη νέα του ομάδα στην Ινδονησία. Η Περσίγια Τζακάρτα ανακοίνωσε την απόκτησή του, εντάσσοντάς τον επίσημα στις τάξεις της για τις επόμενες δύο σεζόν. Με ύψος 1,92 μ., ο Άλεξ έρχεται με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή των «Τίγρεων του Κεμαγιόραν».

Η προετοιμασία της Περσίγια για τη Super League της σεζόν 2026/27 συνεχίζεται, με το παζλ του ρόστερ να συμπληρώνεται κομμάτι-κομμάτι. Ο Γερεμέγεφ αναμένεται να ηγηθεί της επιθετικής γραμμής της ινδονησιακής ομάδας, επιλέγοντας να αγωνιστεί σε ένα πρωτάθλημα χαμηλότερου επιπέδου προκειμένου να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Το πέρασμα από τον ΠΑΟΚ και η αποχώρηση

Ο Γερεμέγεφ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον ΠΑΟΚ, όπου είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2026 ως ελεύθερος. Η συνεργασία του με τον «Δικέφαλο του Βορρά» λύθηκε από κοινού, μετά από λίγους μήνες παρουσίας του στην ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στον ΠΑΟΚ, ο Σουηδός επιθετικός κατέγραψε 23 συμμετοχές. Σε αυτές τις εμφανίσεις, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα 10 φορές, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα.

Η ευρωπαϊκή του διαδρομή και η παρουσία στην Ελλάδα

Πριν την Ινδονησία, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχει μια πλούσια ευρωπαϊκή καριέρα. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Έργκριτε το 2012, μετά την προώθησή του από την ομάδα Νέων. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κβίντινγκ το 2013, ενώ ακολούθησε η Χάκεν από το 2014 έως το 2016 και η Μάλμε από το 2016 έως το 2018. Το 2019 επέστρεψε στη Χάκεν.

Στη συνέχεια άφησε τη Σουηδία για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη Γερμανία με την Ντιναμό Δρέσδης, όπου ανήκε από το 2019 έως το 2021. Το 2020 παραχωρήθηκε ως δανεικός στην ολλανδική Τβέντε, ενώ αργότερα επέστρεψε στη Χάκεν, διανύοντας τη δεύτερη θητεία του στον σύλλογο μέχρι το 2023. Η ευρωπαϊκή του διαδρομή συνεχίστηκε στην Ελλάδα, όπου από το 2023 ανήκε στον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε ως δανεικός στον Λεβαδειακό και στη συνέχεια συνέχισε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ το 2026, πριν γίνει πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστής της Περσίγια.

Διακρίσεις και διεθνής εμπειρία

Ο Γερεμέγεφ έχει στο βιογραφικό του αρκετές σημαντικές διακρίσεις. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του σουηδικού πρωταθλήματος τη σεζόν 2021/22 με 22 γκολ, ενώ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Σουηδίας τρεις φορές, το 2016, το 2017 και το 2022. Επίσης, έχει κατακτήσει το Κύπελλο Σουηδίας το 2016 και το 2019.

Επιπλέον, έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος το 2024. Ο Σουηδός επιθετικός έχει αγωνιστεί και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τόσο στα προκριματικά του Europa League όσο και στην κυρίως διοργάνωση. Το 2019, είχε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της εθνικής Σουηδίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit