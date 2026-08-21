Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων που είχε αποκτήσει απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, με αποτέλεσμα να παραχωρήσει ισοπαλία 2-2 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των playoffs του Conference League. Ο προπονητής των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ, εμφανίστηκε απογοητευμένος μετά το τέλος του αγώνα, τονίζοντας ότι η ευθύνη για το αποτέλεσμα βαραίνει εξ ολοκλήρου την ομάδα του.

Η ανατροπή στο ΟΑΚΑ και η απογοήτευση

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ εξελίχθηκε σε ένα πικρό μάθημα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είδε μια φαινομενικά σίγουρη νίκη να μετατρέπεται σε ισοπαλία. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 2-0, όμως η Χράντετς Κράλοβε κατάφερε να επιστρέψει και να ισοφαρίσει σε 2-2, κάνοντας τη ζωή της ελληνικής ομάδας πιο δύσκολη ενόψει της ρεβάνς.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ, μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα απογοητευτικό. Επεσήμανε πως, ενώ η ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο και προσπάθησε, έπρεπε να ήταν πιο ουσιαστική και κυνική στις ευκαιρίες της.

«Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας»

Ο Δανός τεχνικός δεν δίστασε να αναλάβει την ευθύνη για την ισοπαλία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Ενώ είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, αρχίσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο πιέσαμε παρότι δεν είχαμε ευκαιρίες. Έπρεπε να είμαστε πιο κυνικοί και ώριμοι». Πρόσθεσε πως η ομάδα χαλάρωσε νωρίς, έγινε παθητική και επέτρεψε στη Χράντετς Κράλοβε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον τρόπο που δέχτηκε η ομάδα το δεύτερο γκολ, χαρακτηρίζοντάς το «ανεπίτρεπτο». Συγκεκριμένα, τόνισε ότι «στα στημένα οι παίκτες δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά στη μπάλα. Φταίμε για το αποψινό αποτέλεσμα». Επίσης, σημείωσε πως μετά το 2-1, τα πράγματα έγιναν δύσκολα και η ομάδα έπεσε πίσω στα τελευταία 20 λεπτά, κάτι που δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν.

Οι αλλαγές και η αμυντική λειτουργία

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Νίστρουπ ρωτήθηκε για τον λόγο που δεν έκανε αλλαγή στα χαφ. Η απάντησή του ήταν πως ο Τετέι δεν ήταν έτοιμος για 90λεπτο, ενώ και ο Λιβάι έπρεπε να γίνει αλλαγή, καθώς δεν είχε κάνει πολλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν έρθει στην ομάδα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτές οι αλλαγές δεν φταίνε για την απώλεια του τέλειου αποτελέσματος.

Ο προπονητής εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι το δεύτερο γκολ της Χράντετς Κράλοβε έπρεπε να ακυρωθεί βάσει κανονισμού. Αναφορικά με την αμυντική λειτουργία στα τελευταία λεπτά, ο Νίστρουπ δεν συμφώνησε πως φταίει η άμυνα για τον τρόπο που δέχτηκαν τα γκολ, αλλά θεώρησε πως ήταν «κακή επίθεση εξαιτίας του τρόπου που χάσαμε τη μπάλα».

Το μήνυμα για τη ρεβάνς στην Τσεχία

Κοιτώντας προς την προσεχή εβδομάδα και τη ρεβάνς στην Τσεχία, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήταν ξεκάθαρος. «Θα αναλύσω τον αγώνα μετά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κερδίσουμε στην Τσεχία», δήλωσε. Τόνισε την ανάγκη η ομάδα να παίξει με αυτοπεποίθηση και να δείξει ότι είναι καλύτερη.

«Δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η αποστολή μας», πρόσθεσε. Σχετικά με το μήνυμά του προς τον κόσμο και την ομάδα, ανέφερε: «Πρέπει να πάμε στην Τσεχία και να κερδίσουμε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Γι’ αυτό θα αρχίσουμε να δουλεύουμε από αύριο κι έχω ισχυρή πίστη πως αυτό θα συμβεί».

Περί διάταξης και αυτοπεποίθησης του αντιπάλου

Σε ερώτηση για την εφαρμογή του 4-4-2, ο προπονητής απάντησε πως «η διάταξη που είχαμε μπορεί να την ονομάσει κανείς 4-4-2 ή όπως αλλιώς θέλετε, δεν έχει τόση σημασία. Ο τρόπος παιχνιδιού παραμένει ίδιος». Αναφορικά με την αυτοπεποίθηση που ενδεχομένως πήραν οι Τσέχοι από το αποτέλεσμα, ο Νίστρουπ υπογράμμισε ότι «δεν έχει σημασία. Ακόμα και με τη νίκη θα πηγαίναμε με τη νίκη. Τώρα έχουμε έναν λόγο παραπάνω να πάμε γι’ αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει να είμαστε πιο σταθεροί. Να τα πάμε καλύτερα την Πέμπτη».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko, Newsit