ΠΑΟΚ: Διαπραγματεύσεις με την Τορίνο για τον δανεισμό του Κουλένοβιτς

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Τορίνο για την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Σάντρο Κουλένοβιτς. Η πρόταση αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Νικολό Σίρα. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής του γραμμής, εξετάζοντας διάφορες περιπτώσεις παικτών.

Η περίπτωση του Σάντρο Κουλένοβιτς στο προσκήνιο

Η περίπτωση του 26χρονου φορ Σάντρο Κουλένοβιτς έχει έρθει στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση δανεισμού του από την Τορίνο. Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σίρα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του παίκτη.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» επιδιώκει να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή, με τον Σάντρο Κουλένοβιτς να αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά. Η προτεινόμενη συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό του ποδοσφαιριστή με οψιόν αγοράς, η οποία θα μπορεί να ενεργοποιηθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Μεταγραφικές αναζητήσεις και προηγούμενες επιλογές

Πριν από την περίπτωση του Κουλένοβιτς, ο ΠΑΟΚ είχε ασχοληθεί και με άλλες επιλογές για την ενίσχυση της επίθεσης. Ο Νταβίντ Στρέλετς, ένας 25χρονος Σλοβάκος σέντερ φορ, βρέθηκε ψηλά στη μεταγραφική λίστα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Τα δεδομένα της περίπτωσης του Στρέλετς εξετάζονταν σοβαρά πριν από την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ ως δανεικού από τη Σαμσουνσπόρ. Ωστόσο, ένας τραυματισμός του Σλοβάκου επιθετικού είχε ως αποτέλεσμα το όνομά του να υποχωρήσει στη λίστα των «ασπρόμαυρων».

Η ποδοσφαιρική διαδρομή του 26χρονου επιθετικού

Ο Σάντρο Κουλένοβιτς ξεκίνησε τα ποδοσφαιρικά του βήματα στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Σε νεαρή ηλικία, οι εξαιρετικές του εμφανίσεις τον οδήγησαν σε μεταγραφή στη Λέγκια Βαρσοβίας. Από εκεί, έπαιξε δανεικός στους νεαρούς της Γιουβέντους, το 2017, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση στην Ιταλία.

Στη συνέχεια, επέστρεψε στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, όπου κατέγραψε σημαντική παρουσία. Συνολικά, σε 127 παιχνίδια με τη φανέλα της ομάδας, πέτυχε 43 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η απόδοση τράβηξε το ενδιαφέρον της Τορίνο.

Η Τορίνο αρχικά απέκτησε τον Κουλένοβιτς με τη μορφή δανεισμού. Αργότερα, προχώρησε στην οριστική του αγορά, καταβάλλοντας 3 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή αυτή έγινε υποχρεωτική, καθώς υπήρχε όρος στη συμφωνία που καθιστούσε την οψιόν αγοράς δεσμευτική.

Η χρηματιστηριακή του αξία και η περσινή σεζόν

Η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία του Σάντρο Κουλένοβιτς ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει την πορεία και την απόδοση του παίκτη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 26χρονος επιθετικός είχε μια παραγωγική χρονιά με την Τορίνο. Κατέγραψε συνολικά 40 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, κατά τις οποίες σημείωσε 11 γκολ και προσέφερε τρεις ασίστ στους συμπαίκτες του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko