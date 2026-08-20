Ο Παναθηναϊκός ισόπαλος 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε, όλα θα κριθούν στην Τσεχία

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα Play Offs του Europa Conference League. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να προηγούνται με 2-0, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος σημείωσε δύο θαυμάσια γκολ. Ωστόσο, η τσεχική ομάδα κατάφερε να απαντήσει με δύο τέρματα του Ουμάρ στο φινάλε του αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και αφήνοντας ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης.

Η εξέλιξη του αγώνα και η δραματική ισοφάριση

Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κοντά σε μια νίκη που θα τον έφερνε αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa Conference League, καθώς προηγήθηκε της Χράντετς Κράλοβε με 2-0. Τα δύο γκολ για τους «πράσινους» σημειώθηκαν από τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος αναδείχθηκε σε ηγέτη και σκόρερ.

Ωστόσο, η τσεχική ομάδα δεν παραδόθηκε. Στο 89ο λεπτό, ο Ουμάρ μείωσε το σκορ, και στη συνέχεια, στο 96ο λεπτό, ή στο 90+4' και 90+6' σύμφωνα με διαφορετικές πηγές, ο ίδιος παίκτης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2. Αυτή η εξέλιξη «πάγωσε» το ΟΑΚΑ και οδήγησε στο να κριθούν όλα στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Τσεχία.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, εξέπληξε με την χρησιμοποίηση του Ταμπόρδα αντί του Γιάγκουσιτς στην αρχική ενδεκάδα. Ο Δανός τεχνικός επανέφερε τον σχηματισμό 4-2-3-1 για την αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Πένια, μπροστά του οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ως κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά στην άμυνα αγωνίστηκε ο Τσάπρας, ο οποίος επέστρεψε, ενώ αριστερά διατηρήθηκε ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή, πίσω από τον Ταμπόρδα, έπαιξαν οι Καμαρά και Τσιριβέγια. Δεξιά στην επίθεση ξεκίνησε ο Λιβάι, αριστερά ο Αντίνο, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο Τεττέη.

Από την πλευρά της Χράντετς Κράλοβε, ο προπονητής Ντέιβιντ Χόρεζς επέλεξε ένα σύστημα 3-4-3. Στην εστία τοποθετήθηκε ο Ζαντράζιλ. Μπροστά του, από δεξιά προς τα αριστερά, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί ήταν οι Ούχρινκατ, Σίχακ και Τσεχ. Στις θέσεις των ακραίων μπακ, δεξιά έπαιξε ο Λούντβιτσεκ και αριστερά ο Χόρακ. Στις θέσεις των κεντρικών μέσων αγωνίστηκαν ο Νταρίντα, γνώριμος από τον Άρη, και ο Ντάντσακ. Ως δεξί εξτρέμ ξεκίνησε ο Φαν Μπούρεν, ως αριστερό ο Σλόντσικ, και στο κέντρο της επίθεσης ο Μίχαλικ.

Η ροή του πρώτου ημιχρόνου και ο τραυματισμός του Τσάπρα

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημά του, έχοντας την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ εφάρμοζε στην ουσία έναν σχηματισμό 4-4-2, όπου ο Ταμπόρδα έκλεινε προς τα μέσα από τα δεξιά και κινούνταν στους χώρους του δεκαριού, ενώ ο Τσάπρας κάλυπτε όλη την πλευρά. Σε φάση άμυνας, η ομάδα λειτουργούσε ως ένα καθαρό 4-4-2.

Παρά τον έλεγχο, οι «πράσινοι» δυσκολεύονταν να βρουν τρόπους για να διασπάσουν την πολυπρόσωπη άμυνα των Τσέχων. Αρκέστηκαν σε κάποιες εμπνεύσεις του Λιβάι Γκαρσία στα πρώτα λεπτά, οι οποίες όμως δεν έφεραν κάποια ουσιώδη απειλή στην εστία του Ζαντράζιλ. Λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 25λεπτου, το «τριφύλλι» είχε την ατυχία να χάσει τον Τσάπρα, ο οποίος, στην επιστροφή του από την ποινή καρτών που εξέτισε, υπέστη έναν τραυματισμό και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Στη θέση του πέρασε ο Κάτρης.

Η πρώτη σημαντική φάση του αγώνα ήρθε στο 28ο λεπτό και ήταν για τη Χράντετς Κράλοβε, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Ο Πένια πήρε πίσω τη μπάλα από τον Καμαρά, έκανε λάθος πάσα, και ο Καμαρά δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Ως αποτέλεσμα, η μπάλα έφτασε στον Σλόντσικ, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα βρήκε πάνω στον Φαν Ντρόνκγελεν, αποτρέποντας το γκολ.

Αλλαγές και η ανατροπή του σκηνικού

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό, ο Κάτρης μπήκε στο 24ο λεπτό στη θέση του τραυματία Τσάπρα. Αργότερα, στο 66ο λεπτό, ο Ντέσερς αντικατέστησε τον Λιβάι και ο Πελίστρι πέρασε στη θέση του Αντίνο. Στο 73ο λεπτό, ο Ραστόντερ πήρε τη θέση του Τεττέη, ενώ στο 74ο λεπτό ο Γιάγκουσιτς αντικατέστησε τον Ταμπόρδα.

Από την πλευρά της Χράντετς Κράλοβε, ο Ουμάρ πέρασε στον αγώνα στο 61ο λεπτό, και αποδείχθηκε καθοριστικός. Στο 73ο λεπτό, ο Τρούμπετς αντικατέστησε τον Ντάντσακ, ο Βαλέντα πήρε τη θέση του Νταρίντα, και ο Βικανόβα μπήκε αντί του Φαν Μπούρεν. Τέλος, στο 82ο λεπτό, ο Νέτο αντικατέστησε τον Μίχαλικ. Ο Ουμάρ, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή, ήταν αυτός που σημείωσε τα δύο τέρματα της ισοφάρισης για τη Χράντετς Κράλοβε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr, gazzetta.gr