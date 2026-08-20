Ημέρα και ώρα για τη ρεβάνς ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πραγματοποίησε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση του στη League Phase του Europa League, επικρατώντας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκορ 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου. Ο δεύτερος αγώνας θα διεξαχθεί στο Στάδιο Βασίλ Λέφσκι της Σόφιας, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00.

Ο θρίαμβος του ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Ο ΟΦΗ, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας και του Σούπερ Καπ, τρέλανε τους οπαδούς του και στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι έπειτα από χρόνια. Η ομάδα του Ηρακλείου επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0, χάρη σε δύο γκολ του Φούντα και ένα του Ντίκμαν, και βρίσκεται αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να έχουν την κατοχή της μπάλας στα πρώτα λεπτά. Ωστόσο, οι Κρητικοί είχαν την πρώτη ευκαιρία στο 7ο λεπτό, όταν ο Αϊτόρ έκανε το γύρισμα για τον Νους, αλλά το σουτ του τελευταίου κόντραρε σε αντίπαλο.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά της, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεων από νωρίς. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ άρχισε να πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και πήρε το προβάδισμα στο 19ο λεπτό. Μετά από σέντρα του Αϊτόρ από αριστερά, η μπάλα κόντραρε στον Πάστορ και στρώθηκε στον Φούντα, ο οποίος με ωραίο τελείωμα έκανε το 1-0.

Το γκολ ξεσήκωσε τους οπαδούς του ΟΦΗ. Η πρώτη απειλή για την εστία των Κρητικών ήρθε στο 30ό λεπτό από σουτ του Γοδόι, το οποίο όμως έφυγε άουτ. Οι Βούλγαροι πίεζαν για την ισοφάριση, αλλά οι Κρητικοί αμύνονταν σωστά και δεν τους επέτρεπαν να δημιουργήσουν καθαρές ευκαιρίες. Η πιο δύσκολη στιγμή για τον ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο ήρθε λίγο πριν το τέλος, στο 45ο λεπτό, με την κεφαλιά του Πίττα, αλλά ο Χριστογεώργος πραγματοποίησε μια μεγάλη επέμβαση, διατηρώντας το 1-0.

Το δεύτερο μέρος και η τελική επικράτηση

Το σκορ άλλαξε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Πάστορ, μετά από σέντρα του Αθανασίου από δεξιά. Στο 51ο λεπτό, ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Αμέσως μετά, στο 56ο λεπτό, χρειάστηκε μια ακόμα μεγάλη επέμβαση του Χριστογεώργου σε δυνατό σουτ του Σένσι, ώστε να μην ξαναμπεί στο ματς η ΤΣΣΚΑ. Δύο λεπτά αργότερα, στο 58ο λεπτό, η βουλγαρική ομάδα άγγιξε το γκολ με σουτ του Ίτου που κόντραρε και κατέληξε στο δοκάρι. Από το κόρνερ που ακολούθησε, ο Ιβάνοφ είχε ευκαιρία με κεφαλιά, λόγω άστοχης εξόδου του Χριστογεώργου, αλλά έστειλε τη μπάλα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν συνεχώς την μπάλα στην κατοχή τους, ενώ ο Χρήστος Κόντης προσπάθησε να φρεσκάρει την ομάδα του με αλλαγές. Στο 81ο λεπτό, το Παγκρήτιο πανηγύρισε ξανά, αυτή τη φορά για την αποβολή του Μπραχίμι, μετά από εξέταση του VAR, για χτύπημά του στον Αϊτόρ. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συνέχισε πλέον με 10 παίκτες. Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύθηκε την αριθμητική του υπεροχή και πέτυχε και τρίτο γκολ στο 95ο λεπτό, με πλασέ του Ντίκμαν, μετά από γύρισμα του Νικολάου, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η κρίσιμη ρεβάνς στη Σόφια

Μετά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα στο Παγκρήτιο, οι Κρητικοί στρέφουν την προσοχή τους στην κρίσιμη ρεβάνς που θα κρίνει την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης. Ο ΟΦΗ καλείται να τελειώσει στη Σόφια αυτό που ξεκίνησε στο Ηράκλειο και να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ.

Η καθοριστική ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 27 Αυγούστου, στις 21:00, στο Στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» της Σόφιας. Στην ίδια έδρα, η ΑΕΚ αντιμετώπισε τους πρωταθλητές Βουλγαρίας και έφυγε «αλώβητη», ενώ έχουν αγωνιστεί εκεί και ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948, καθώς και η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα πρέπει να επιδείξουν ανάλογη σοβαρότητα και στη Βουλγαρία για να ολοκληρώσουν την υπόθεση της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsbeast, Athletiko