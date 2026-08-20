Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Χαράλαμπου Λυκογιάννη

Η ΠΑΕ ΑΕΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Χαράλαμπου Λυκογιάννη, ο οποίος είναι πλέον και τυπικά ποδοσφαιριστής της ομάδας. Ο έμπειρος Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση, ενισχύοντας το ρόστερ της. Η ανακοίνωση έγινε το βράδυ της Πέμπτης, σηματοδοτώντας την επιστροφή του παίκτη στην Ελλάδα μετά από μια μακρά πορεία στο εξωτερικό.

Η συμφωνία και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης, ο οποίος είναι 32 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ΑΕΚ. Η συμφωνία αυτή τον δεσμεύει με την «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Η απόκτηση του διεθνή φουλ-μπακ έρχεται να ενισχύσει σημαντικά το αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας, προσθέτοντας έναν Έλληνα παίκτη στο δυναμικό της.

Ο Λυκογιάννης επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά μετά το 2015, έπειτα από πολυετή παρουσία του σε πρωταθλήματα του εξωτερικού. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια τον Ιούνιο, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ιταλική ομάδα, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Η επιλογή για την ενίσχυση της άμυνας

Ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης αποτελούσε την επιλογή της ΑΕΚ για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας, μια κίνηση που κρίθηκε απαραίτητη. Η απόκτησή του πραγματοποιήθηκε μετά την παραχώρηση του Τζέιμς Πενράις στη Ρέιντζερς, καλύπτοντας το κενό που δημιουργήθηκε.

Με την εμπειρία του από τη Serie A, ο Λυκογιάννης προσθέτει μία ακόμη αξιόπιστη λύση στο ρόστερ του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς υπολογίζει τον Λυκογιάννη όχι μόνο ως back-up του Σταύρου Πήλιου στην αριστερή πλευρά της άμυνας, αλλά και για τη θέση του αριστερού στόπερ, προσφέροντας ευελιξία στις επιλογές του.

Η ευρωπαϊκή λίστα και η πορεία του παίκτη

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ, ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη στην εν λόγω λίστα, ενισχύοντας την ομάδα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1993 και αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αριστερού μπακ. Στην Ελλάδα, πριν την πορεία του στο εξωτερικό, είχε αγωνιστεί αρχικά σε ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, ο Λεβαδειακός και ο Εργοτέλης, αποκτώντας τις πρώτες του εμπειρίες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Η διεθνής καριέρα και οι συμμετοχές

Το μεγαλύτερο μέρος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης το πέρασε εκτός Ελλάδας, αναπτύσσοντας τις ικανότητές του σε απαιτητικά πρωταθλήματα. Για δυόμιση σεζόν, από το 2015 έως το 2018, ήταν ποδοσφαιριστής της αυστριακής Στουρμ Γκρατς, όπου είχε μια σημαντική παρουσία.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Serie A της Ιταλίας, ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Με την Κάλιαρι έπαιξε την τετραετία 2018-2022, καταγράφοντας 109 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ. Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα της Μπολόνια, όπου σημείωσε 92 εμφανίσεις, 4 γκολ και 9 ασίστ, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ελλάδας, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο του. Επιπλέον, έχει πραγματοποιήσει 6 συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών, εκπροσωπώντας τη χώρα του στο υψηλότερο επίπεδο.

Καλωσόρισμα στην ΑΕΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ καλωσόρισε τον Μπάμπη Λυκογιάννη στην ομάδα, εκφράζοντας τις ευχές της για μια επιτυχημένη συνεργασία. Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπάμπη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!».

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit