Ο ΟΦΗ προηγήθηκε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με γκολ του Φούντα στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο του πρώτου παιχνιδιού για τα play off του Europa League. Οι Κρητικοί έχουν πάρει προβάδισμα στο σκορ, με τον Φούντα να σημειώνει το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Η ομάδα της Κρήτης αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την φέρει πιο κοντά στην πρόκριση για τη League Phase της διοργάνωσης, μπροστά σε πάνω από 10.000 οπαδούς.

Το προβάδισμα του ΟΦΗ

Το προβάδισμα για τον ΟΦΗ ήρθε στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αϊτόρ σέντραρε από την αριστερή πλευρά της επίθεσης, με την μπάλα να κοντράρει στον Παστόρ. Στη συνέχεια, η μπάλα στρώθηκε στον Φούντα, ο οποίος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση εντός της περιοχής. Μετά από αυτό το γύρισμα από αριστερά και ένα κακό διώξιμο στην άμυνα της ΤΣΣΚΑ, ο Φούντας πλάσαρε με τη μία από κοντά.

Με ένα ωραίο τελείωμα, ο Έλληνας επιθετικός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας έτσι το 1-0 για την ομάδα του. Ο Αϊτόρ «σέρβιρε» ουσιαστικά το γκολ, με τον Φούντα να εκτελεί εύστοχα, κάνοντας το 1-0 στο ματς και δίνοντας το έναυσμα για πανηγυρισμούς στις κερκίδες του Παγκρήτιου Σταδίου.

Επιστροφή στην Ευρώπη και στόχος πρόκρισης

Για τον ΟΦΗ, η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από αρκετά χρόνια. Η κρητική ομάδα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα αποτέλεσμα που θα την αναδείξει σε φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση, τη League Phase, του Europa League.

Η αναζήτηση αυτής της ιστορικής πρόκρισης αποτελεί έναν σημαντικό στόχο για τον σύλλογο, ο οποίος επιδιώκει να κάνει το πρώτο «βήμα» σε αυτή την προσπάθεια, εκμεταλλευόμενος πλήρως την έδρα του και την δυναμική υποστήριξη των οπαδών του.

Η ατμόσφαιρα στο Παγκρήτιο Στάδιο

Το Παγκρήτιο Στάδιο φιλοξενεί την αναμέτρηση, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα θερμή. Περισσότεροι από 10.000 οπαδοί του ΟΦΗ έχουν δώσει το «παρών» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους σε αυτή την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, δημιουργώντας μια έντονη ατμόσφαιρα.

Οι φίλαθλοι δημιουργούν μια δυνατή έδρα, ωθώντας τους παίκτες του ΟΦΗ στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι μεγάλες «μάχες» στην Κρήτη είναι εμφανείς, με τον ΟΦΗ να πατάει καλά στο γήπεδο.

Ευκαιρίες για τις δύο ομάδες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπήρξαν και άλλες αξιοσημείωτες φάσεις και για τις δύο ομάδες. Ο Σένσι σούταρε αμαρκάριστος από την κορυφή της περιοχής, αλλά ο τερματοφύλακας Χριστογεώργος έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα, κρατώντας ανέπαφη την εστία του. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας πήρε την κατοχή της μπάλας στα τελευταία λεπτά, με τον ΟΦΗ να αναζητά κενούς χώρους για να απειλήσει με αντεπιθέσεις.

Ο Γοδόι βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του κατέληξε άουτ απέναντι από τον Χριστογεώργο, χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία. Αργότερα, ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ένα γυριστό σουτ, το οποίο όμως δεν είχε δύναμη και μπλόκαρε εύκολα ο Έλληνας τερματοφύλακας. Ο Ανδρούτσος επιχείρησε να φύγει στην αντεπίθεση, αλλά κόπηκε την τελευταία στιγμή πριν σουτάρει, αποτρέποντας μια επικίνδυνη φάση.

Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο Αϊτόρ προσπάθησε ξανά να βγει στην πλάτη της άμυνας, αλλά ο Λαπούκοβ πρόλαβε και έκοψε την μπάλα μακριά από την εστία του. Σε μια άλλη φάση, ο Αϊτόρ έφυγε στον κενό χώρο απέναντι από τον Λαπούκοβ, αλλά από πλάγια θέση προτίμησε να πασάρει αντί να πλασάρει, με αποτέλεσμα η φάση να χαθεί μετά από μία κόντρα. Παρά τις ευκαιρίες, το σκορ παρέμεινε 1-0.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Gazzetta, Newsit