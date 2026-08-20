Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε μια ακόμα λαμπρή σελίδα στην καριέρα του, πραγματοποιώντας ένα εντυπωσιακό άλμα στα 6,16 μέτρα στο Diamond League της Λωζάνης. Αυτή η επίδοση αποτελεί το κορυφαίο άλμα του Έλληνα Ολυμπιονίκη στον ανοιχτό στίβο, ξεσηκώνοντας τους πάντες και αποσπώντας τον θαυμασμό ακόμα και του κορυφαίου Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος υποκλίθηκε μπροστά του.

Το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο

Η βραδιά στη Λωζάνη ήταν ιστορική για τον Εμμανουήλ Καραλή, καθώς με τη δεύτερη προσπάθειά του στα 6,16μ. πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο. Το άλμα αυτό είναι το δεύτερο κορυφαίο της συνολικής του καριέρας, καθώς το ατομικό του ρεκόρ παραμένει στα 6,17μ., επίδοση που είχε σημειώσει στον κλειστό στίβο, στο μίτινγκ της Παιανίας.

Η επιτυχία του Καραλή στα 6,16μ. δεν πέρασε απαρατήρητη, με τον Σουηδό πρωταθλητή Μόντο Ντουπλάντις να τον χειροκροτεί και να υποκλίνεται σε ένδειξη αναγνώρισης του σπουδαίου επιτεύγματός του.

Η πορεία του αγώνα στη Λωζάνη

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεκίνησε τις προσπάθειές του στον αγώνα από τα 5,51 μέτρα, ύψος το οποίο πέρασε με άνεση, κάνοντας ένα ουσιαστικό «ζέσταμα». Στο ίδιο ύψος ξεκίνησε και ο Αρμάντ Ντουπλάντις, επίσης με χαρακτηριστική ευκολία.

Στη συνέχεια, τόσο ο Καραλής όσο και ο Ντουπλάντις επέλεξαν να αφήσουν τα 5,66 μέτρα. Σε αυτό το ύψος, άλλοι αθλητές, όπως ο Λαβιλενί και ο Τιερί, ο οποίος είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πραγματοποίησαν τρεις άκυρες προσπάθειες και αποχαιρέτησαν τον αγώνα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής επέστρεψε δυναμικά, ξεπερνώντας με ευκολία τον πήχη στα 5,81 μέτρα. Αντίστοιχη ήταν και η επιτυχημένη προσπάθεια του Σουηδού κορυφαίου αθλητή όλων των εποχών στο επί κοντώ. Ακολούθησε η προσπάθεια στα 5,91 μέτρα, όπου ο Καραλής πέρασε με την πρώτη, χαρίζοντας ένα μεγάλο χαμόγελο. Ο Ντουπλάντις ακολούθησε με επιτυχία, αν και δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από το δικό του άλμα.

Η «μονομαχία» με τον Μόντο Ντουπλάντις

Καθώς ο αγώνας προχωρούσε, ο Καραλής και ο Ντουπλάντις έμειναν οι δύο μοναδικοί διεκδικητές. Αμφότεροι αποφάσισαν να παραλείψουν τα 6,11 μέτρα και να μεταβούν απευθείας στα 6,16 μέτρα. Στην πρώτη του προσπάθεια σε αυτό το ύψος, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρήκε τον πήχη με το πόδι κατά την άνοδο, με αποτέλεσμα να τον ρίξει, καταγράφοντας την πρώτη του ανεπιτυχή προσπάθεια στον αγώνα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις, με χαρακτηριστική ψυχραιμία, δεν λάθεψε και ξεπέρασε με επιτυχία τα 6,16 μέτρα. Ωστόσο, στη δεύτερη προσπάθειά του, ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να υπερβεί τον πήχη, ξεσηκώνοντας το κοινό και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Οι τελευταίες προσπάθειες και το παγκόσμιο ρεκόρ

Μετά την επιτυχημένη προσπάθεια του Καραλή στα 6,16μ., οι δύο αθλητές ανέβασαν τον πήχη στα 6,21 μέτρα. Ο Σουηδός πρωταθλητής κατάφερε να το περάσει με την πρώτη του προσπάθεια, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης. Αντίθετα, ο Καραλής δεν μπόρεσε να υπερβεί τα 6,21 μέτρα.

Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε την τελευταία του προσπάθεια στον αγώνα στα 6,26 μέτρα, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το σώμα του πάνω από τον πήχη, ολοκληρώνοντας έτσι τις προσπάθειές του. Ο Μόντο Ντουπλάντις, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τη νίκη, επιχείρησε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, τοποθετώντας τον πήχη στα 6,32 μέτρα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να το ξεπεράσει στις δύο προσπάθειες που πραγματοποίησε.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis