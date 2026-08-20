Ο Καραλής πέρασε τα 6,16μ. στο Diamond League της Λωζάνης σε σκληρή μάχη με τον Ντουπλάντις

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις μονομάχησαν ξανά στο Diamond League του άλματος επί κοντώ στη Λωζάνη, προσφέροντας έναν απολαυστικό αγώνα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 6,16 μέτρα, επίδοση που αποτελεί την κορυφαία της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο. Ο συναγωνισμός με τον Σουηδό παγκόσμιο ρέκορντμαν ήταν έντονος, με τον Ντουπλάντις να περνάει τα 6,21 μέτρα.

Εξαιρετική εμφάνιση του Εμμανουήλ Καραλή

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια ιστορική εμφάνιση στο Diamond League της Λωζάνης, εντυπωσιάζοντας με τα άλματά του στον αγώνα επί κοντώ. Ο Έλληνας πρωταθλητής, γνωστός και ως «Μανόλο», κατάφερε να περάσει με άνεση το ύψος των 6,16 μέτρων. Αυτή η επίδοση επιτεύχθηκε με τη δεύτερη προσπάθειά του και αναδεικνύεται ως η κορυφαία της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα.

Τα 6,16 μέτρα αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση του Καραλή συνολικά, καθώς το πανελλήνιο ρεκόρ του είναι 6,17 μέτρα. Το ρεκόρ αυτό το είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου πρωταθλήματος στην Παιανία, τον Φεβρουάριο του 2026. Η τακτική που ακολούθησε ο Έλληνας αθλητής, παρόμοια με αυτή που εφάρμοσε στην περίοδο του κλειστού στίβου, τον οδήγησε σε αυτά τα πολύ μεγάλα ύψη.

Η σκληρή μάχη με τον Μόντο Ντουπλάντις

Ο αγώνας στη Λωζάνη χαρακτηρίστηκε από μία ακόμα συγκλονιστική «μάχη» ανάμεσα στον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουπλάντις, τους δύο καλύτερους επικοντιστές του κόσμου. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν, Μόντο Ντουπλάντις, κατάφερε να περάσει το ύψος των 6,21 μέτρων, διατηρώντας το προβάδισμά του στον αγώνα. Ο συναγωνισμός μεταξύ των δύο αθλητών παρέμεινε έντονος καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Εμμανουήλ Καραλής, επιχείρησε να περάσει και αυτός τα 6,21 μέτρα, πραγματοποιώντας δύο αποτυχημένες προσπάθειες σε αυτό το ύψος. Η αναμέτρηση αυτή ήταν συνέχεια προηγούμενης μονομαχίας τους. Είχαν συναντηθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ την περασμένη Κυριακή, στις 16 Αυγούστου του 2026, και μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 20 Αυγούστου του 2026, στις 19:00, βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι στο Diamond League της Λωζάνης.

Το σκηνικό του Diamond League στη Λωζάνη

Το Diamond League της Λωζάνης φιλοξένησε μία κορυφαία διοργάνωση στο άλμα επί κοντώ, συγκεντρώνοντας τους καλύτερους αθλητές του πλανήτη. Μεταξύ των κορυφαίων αλτών που συμμετείχαν ήταν ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, οι Αμερικανοί Σαμ Κέντρικς, Κρίστοφερ Νίλσεν, Κέι Σι Λάιτφουτ και Ζακ Μπράντφορντ. Επίσης, αγωνίστηκαν ο Νορβηγός Σόντρε Γκούτορμσεν, οι Γάλλοι Ρενό Λαβιλενί και Μπατίστ Τιερί, καθώς και ο Φιλιππινέζος Έρνεστ Ομπιένα.

Ο αγώνας του επί κοντώ διεξήχθη σε ειδικό χώρο εκτός του κεντρικού σταδίου, στην περιοχή Ουσί, η οποία βρίσκεται πλησίον της λίμνης της πόλης. Η συγκεκριμένη διοργάνωση του επί κοντώ έλαβε χώρα μία ημέρα νωρίτερα από τα υπόλοιπα αγωνίσματα του Diamond League. Το ρεκόρ του μίτινγκ στη Λωζάνη ήταν 6,15 μέτρα, γεγονός που υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο των επιδόσεων που σημειώθηκαν.

Η τηλεοπτική κάλυψη της μεγάλης αυτής αθλητικής αναμέτρησης εξασφαλίστηκε από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μάχη των κορυφαίων επικοντιστών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit