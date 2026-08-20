Οι ελληνικές ομάδες στη μάχη των ευρωπαϊκών playoffs

Τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται απόψε, 20 Αυγούστου 2026, στη μάχη των playoffs των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με στόχο να κάνουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τους στη League Phase. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αγωνίζονται στο Conference League, ενώ ο ΟΦΗ διεκδικεί την πρόκριση στο Europa League, σε μια βραδιά γεμάτη προσδοκίες για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν στην Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν στον πρώτο αγώνα των playoffs του Conference League. Ο «Δικέφαλος» βρέθηκε σε αυτή τη διοργάνωση μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ στο Europa League και επιδιώκει να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Η δεύτερη αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 27 Αυγούστου στη Νορβηγία.

Η Μπραν φτάνει στη Θεσσαλονίκη έχοντας δείξει καλή αγωνιστική κατάσταση. Η νορβηγική ομάδα νίκησε με 3-0 τη ΧαμΚαμ στο τελευταίο της παιχνίδι πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα αποτελέσει έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για τον ΠΑΟΚ.

Ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά για τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο

Ιστορική ευρωπαϊκή βραδιά είναι η σημερινή για τον ΟΦΗ, ο οποίος φιλοξενεί στο Παγκρήτιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα playoffs του Europa League. Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη League Phase και επιζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα στον εντός έδρας αγώνα, πριν από τη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία στις 27 Αυγούστου.

Ακόμη και σε περίπτωση αποκλεισμού από το Europa League, η ευρωπαϊκή πορεία του ΟΦΗ δεν θα τερματιστεί, καθώς η ομάδα θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Conference League. Η αναμέτρηση έχει ώρα έναρξης τις 21:00 και μεταδίδεται τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD. Οι φίλοι του ΟΦΗ έδωσαν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο, δημιουργώντας μια καυτή ατμόσφαιρα, ενώ οι Snakes σήκωσαν ένα τεράστιο πανό με πρωταγωνιστή τον Τάλω.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η κρητική ομάδα δίνει ευρωπαϊκό ματς μπροστά στους φιλάθλους της στο Παγκρήτιο Στάδιο μετά την περίοδο 2000-01, όταν είχε αναμετρηθεί με τη Σλάβια Πράγας για τον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA. Η προηγούμενη εμφάνιση του ΟΦΗ στο Europa League, τη σεζόν 2020-21, ήταν κεκλεισμένων των θυρών λόγω πανδημίας, στον νοκ-άουτ προκριματικό αγώνα με τον Απόλλωνα Λεμεσού, όπου ηττήθηκε με 0-1.

Ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο εμπόδιο του Conference League

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την τσεχική Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League. Μετά τις επιτυχημένες προκρίσεις επί της Πάκσι και της ΤΣΣΚΑ 1948, οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον μπροστά στο τελευταίο εμπόδιο πριν από την είσοδό τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Η ομάδα επιδιώκει μια καθαρή νίκη στον εντός έδρας αγώνα, η οποία θα της δώσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη ρεβάνς. Η δεύτερη αναμέτρηση με την τσεχική ομάδα θα διεξαχθεί στις 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού μεταδίδεται ελεύθερα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Οι στόχοι των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Οι τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με όνειρα για μια επιτυχημένη πορεία. Ο ΠΑΟΚ, ο ΟΦΗ και ο Παναθηναϊκός έχουν ως κοινό στόχο να εξασφαλίσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στους πρώτους αγώνες των playoffs, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η σημερινή βραδιά είναι κρίσιμη, καθώς οι ομάδες καλούνται να δείξουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, όπου αγωνίζονται μπροστά στους φιλάθλους τους. Οι ρεβάνς, που είναι προγραμματισμένες για τις 27 Αυγούστου, θα καθορίσουν την τελική τους πορεία στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Gazzetta, Newsit