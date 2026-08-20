Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε: Με Ταμπόρδα και Τεττέη η αρχική ενδεκάδα του Νίστρουπ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) την ομάδα της Χράντετς Κράλοβε, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα για τα play off του Europa Conference League. Οι «πράσινοι» είναι το φαβορί για την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης και επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα που θα καταστήσει ευκολότερη τη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας, η οποία θα διεξαχθεί στην Τσεχία. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές για την αρχική ενδεκάδα, συμπεριλαμβάνοντας τους Ταμπόρδα και Τεττέη στο βασικό σχήμα.

Η αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Περίπου μία ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους έντεκα παίκτες που θα αποτελέσουν το βασικό σχήμα της ομάδας του. Κάτω από την εστία του «τριφυλλιού» βρίσκεται ο Πένια. Η αμυντική γραμμή διαμορφώνεται με τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν να αγωνίζονται ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ενώ στα άκρα της άμυνας έχουν επιλεγεί οι Τσάπρας και Κυριακόπουλος.

Στον χώρο του κέντρου, ο Δανός τεχνικός επέλεξε τους Καμαρά και Τσιριβέγια, οι οποίοι θα αναλάβουν ρόλο στον άξονα. Στην επιθετική γραμμή, ο Λιβάι Γκαρσία τοποθετείται στα δεξιά και ο Αντίνο στα αριστερά. Ο Βισέντε Ταμπόρδα αναλαμβάνει έναν ελεύθερο ρόλο, λειτουργώντας πίσω από τον επιθετικό κορυφής, ο οποίος είναι ο Τεττέη.

Οι επιλογές και οι αλλαγές του Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, προχώρησε σε αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σε σύγκριση με το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας. Συγκεκριμένα, πραγματοποίησε τρεις αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948. Οι παίκτες που επανήλθαν στο βασικό σχήμα είναι οι Τσάπρας, Ταμπόρδα και Τεττέη, ενισχύοντας την ομάδα για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Παράλληλα, ο Νίστρουπ διατήρησε στην ενδεκάδα τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό στέλεχος. Ο σχηματισμός που επέλεξε ο Δανός τεχνικός για τον αγώνα είναι το αγαπημένο του 4-2-3-1. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές του είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί τον Βισέντε Ταμπόρδα στην ενδεκάδα σε θέση «10» επί των ημερών του στον πάγκο του «τριφυλλιού». Αυτή η απόφαση είχε ως συνέπεια να παραμείνει στον πάγκο για δεύτερο συνεχόμενο ματς ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς.

Ο στόχος της πρόκρισης στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός εισέρχεται στην αναμέτρηση ως το φαβορί για την πρόκριση στην League Phase του Europa Conference League. Η ομάδα έχει ως πρωταρχικό στόχο να εξασφαλίσει ένα ισχυρό αποτέλεσμα στον εντός έδρας αγώνα, το οποίο θα της προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της ρεβάνς. Η δεύτερη αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα, στην Τσεχία, και ένα θετικό σκορ σήμερα θα απλοποιήσει την αποστολή των «πρασίνων».

Η επιθυμία του «τριφυλλιού» είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια άνετη πρόκριση, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις στον επαναληπτικό αγώνα. Η στρατηγική του Νίστρουπ επικεντρώνεται στην επίτευξη ενός αποτελέσματος που θα επιτρέψει στην ομάδα να ταξιδέψει στην Τσεχία με αυτοπεποίθηση και ένα σημαντικό προβάδισμα.

Οι αναπληρωματικοί του Παναθηναϊκού και η ενδεκάδα της Χράντετς

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού, έτοιμοι να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί, βρίσκονται οι εξής παίκτες: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γιάγκουσιτς, Τσέριν, Κοντούρης, Πελίστρι, Μπινιάρης, Ντέσερς και Ραστόντερ. Η παρουσία αυτών των παικτών προσφέρει επιπλέον επιλογές στον προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, για την εξέλιξη του αγώνα και την αντιμετώπιση τυχόν αλλαγών που μπορεί να απαιτηθούν.

Όσον αφορά την φιλοξενούμενη ομάδα, η Χράντετς Κράλοβε, παρατάσσεται με την ακόλουθη αρχική ενδεκάδα: Ζάντραζιλ, Τσεχ, Τσιχάκ, Ουριντσάι, Λίντβιτσεκ, Νταρίντα, Ντάνσακ, Χόρακ, Φαν Μπούρεν, Σλόντσικ και Μίχαλικ. Οι Τσέχοι θα προσπαθήσουν να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, προκειμένου να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για πρόκριση ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στην έδρα τους.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Newsit, Gazzetta