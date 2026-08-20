ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Η ενδεκάδα των Κρητικών για το πρώτο ματς στα πλέι οφ του Europa League

Ο ΟΦΗ υποδέχεται στο Παγκρήτιο Στάδιο την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης για τα πλέι οφ του Europa League. Ο Έλληνας τεχνικός, Χρήστος Κόντης, γνωστοποίησε τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα των Κρητικών, πραγματοποιώντας μία μόνο αλλαγή σε σχέση με τον πρόσφατο τελικό του Σούπερ Καπ. Στόχος της κρητικής ομάδας είναι να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην Ευρώπη έπειτα από χρόνια.

Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, επέλεξε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την ίδια ενδεκάδα που αγωνίστηκε στον τελικό του Σούπερ Καπ απέναντι στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Η μοναδική αλλαγή αφορά τη μεσαία γραμμή, όπου ο Ανδρέας Μπουχαλάκης θα ξεκινήσει το ματς αντί του Καραχάλιου.

Ο διεθνής χαφ, Ανδρέας Μπουχαλάκης, είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, γεγονός που αναμένεται να προσδώσει σταθερότητα και ποιότητα στον άξονα. Ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με σύστημα 3-4-3, μια διάταξη που επιτρέπει ευελιξία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Κάτω από τα δοκάρια για τον ΟΦΗ θα βρίσκεται ο Χριστογεώργος. Η τριάδα των στόπερ αποτελείται από τους Σιέλη, Πούγγουρα και Κωστούλα, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της αμυντικής λειτουργίας. Στα δύο άκρα της μεσαίας γραμμής, με ρόλο μπακ-χαφ, θα κινούνται ο Αποστολάκης στο δεξί και ο Αθανασίου στο αριστερό.

Το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Μπουχαλάκης μαζί με τον Ανδρούτσο, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν τον ρυθμό του αγώνα. Την επιθετική τριάδα των Κρητικών θα αποτελέσουν οι Αϊτόρ, Φούντας και Νους, οι οποίοι θα αναλάβουν το βάρος της δημιουργίας φάσεων και του σκοραρίσματος.

Ο πάγκος των Κρητικών

Στον πάγκο της ομάδας του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης έχει στη διάθεσή του αρκετές επιλογές για να παρέμβει στην εξέλιξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, οι αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές είναι οι Λίλο, Κατσίκας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Κανελλόπουλος, Ισέκα, Γκονθάλεθ, Ντίκμαν, Ρομάνο, Νικολάου, Θεοδοσουλάκης και Καινουργιάκης.

Αυτές οι επιλογές προσφέρουν στον προπονητή τη δυνατότητα να φρεσκάρει την ομάδα ή να αλλάξει το αγωνιστικό πλάνο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η διάταξη της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Από την πλευρά της, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3. Η βουλγαρική ομάδα αντιμετωπίζει μία σημαντική απουσία, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον συνήθως βασικό εξτρέμ της, Αλεχάντρο Πιεδραΐτα. Ωστόσο, ο Κύπριος μεσοεπιθετικός Ιωάννης Πίττας θα βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα.

Η παρουσία του Πίττα στην ενδεκάδα δείχνει ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας βασίζεται στις επιθετικές του ικανότητες για να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του ΟΦΗ. Η ομάδα της Σόφιας αναμένεται να παρουσιαστεί ανταγωνιστική, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Η ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η αρχική ενδεκάδα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει τους Λαπούκοβ κάτω από τα δοκάρια. Την αμυντική τετράδα απαρτίζουν οι Παστόρ, Ιβάνοβ, Ροντρίγκες και Γιορντάνοβ. Στη μεσαία γραμμή, το σχήμα περιλαμβάνει τους Εμπόνγκ, Γκαμπίν και Σένσι.

Την επιθετική τριάδα της βουλγαρικής ομάδας θα αποτελέσουν οι Ετό, Πίττας και Γοδόι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να απειλήσουν την εστία του Χριστογεώργου. Η ομάδα της Σόφιας έχει ως στόχο να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Newsbeast, Gazzetta