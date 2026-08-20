Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο από τον Ολυμπιακό, με τον 29χρονο δεξιό μπακ να επιστρέφει στη La Liga. Η μεταγραφή πραγματοποιήθηκε με τη μορφή δανεισμού, λίγους μήνες αφότου ο Ισπανοαργεντινός αμυντικός είχε αφήσει την Ισπανία για χάρη των «ερυθρόλευκων». Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς.

Η συμφωνία δανεισμού με οψιόν αγοράς

Οι «νυχτερίδες» ανακοίνωσαν το απόγευμα της Πέμπτης (20/8) την απόκτηση του Ισπανοαργεντινού αμυντικού. Ο Μαφέο, ο οποίος είναι 29 ετών, θα αγωνιστεί στη Βαλένθια με τη μορφή δανεισμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή του παίκτη στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων έχει προβλεφθεί και οψιόν αγοράς. Μέσω αυτής της οψιόν, η Βαλένθια θα έχει τη δυνατότητα να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή, κρατώντας τον στο ρόστερ της για μία διετία ακόμα αν την ενεργοποιήσει. Ο Πάμπλο Μαφέο αποτελεί πλέον κι επισήμως παίκτης της Βαλένθια, όπως ανακοινώθηκε.

Το σύντομο πέρασμα από τον Ολυμπιακό

Η παρουσία του Πάμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό αποδείχθηκε ιδιαίτερα σύντομη. Ο Ισπανοαργεντινός αμυντικός δεν κατάφερε να βρει σταθερό χρόνο συμμετοχής κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ελληνική ομάδα. Είχε αποκτηθεί από τη Μαγιόρκα, αλλά το πέρασμά του από τους «ερυθρόλευκους» διήρκεσε μόλις λίγους μήνες.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος μπακ κατέγραψε μόλις 33 αγωνιστικά λεπτά, τα οποία ήταν στο πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. Συνολικά, μέτρησε μία μόλις συμμετοχή στους Πειραιώτες, χωρίς να μακροημερεύσει στο Καραϊσκάκη, με αποτέλεσμα να γυρίσει άμεσα στη La Liga.

Η επιστροφή σε γνώριμα λημέρια

Πλέον, ο Μαφέο επιστρέφει σε ένα πρωτάθλημα που γνωρίζει πολύ καλά, καθώς η La Liga αποτελεί το φυσικό του περιβάλλον. Πέρα από τη Μαγιόρκα, από την οποία είχε αποκτηθεί αρχικά, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας με τις φανέλες των Ουέσκα, Τζιρόνα και Εσπανιόλ. Η Βαλένθια αποτελεί τον όγδοο σταθμό της καριέρας του.

Ο Ισπανός μπακ θα συνεχίσει την καριέρα του στο «Μεστάγια», το ιστορικό γήπεδο της Βαλένθια. Η επαναπατρισμός του στην Ισπανία έρχεται μετά από μια περίοδο στην Ελλάδα, όπου δεν κατάφερε να καθιερωθεί. Εκτός από τις ισπανικές ομάδες, έχει περάσει και από τη Μάντσεστερ Σίτι και τη Στουτγκάρδη σε άλλες ευρωπαϊκές λίγκες.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta