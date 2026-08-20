Οι ενδεκάδες του ΠΑΟΚ και της Μπραν για τα πλέι οφ του conference league

Ο ΠΑΟΚ δίνει έναν κρίσιμο αγώνα απέναντι στην Μπραν, στο πλαίσιο των πλέι οφ του Conference League, με την ομάδα να επιδιώκει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στη League Phase της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης, 20 Αυγούστου, στις 20:45, στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Ιταλός προπονητής του «δικεφάλου», Αλέσιο Λίσι, κλήθηκε να διαμορφώσει την ενδεκάδα της ομάδας του, αντιμετωπίζοντας σημαντικά προβλήματα και απουσίες.

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι και οι απουσίες

Ο Αλέσιο Λίσι βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις κατά τη σύνθεση της αρχικής ενδεκάδας του ΠΑΟΚ. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν τιμωρημένος και δεν μπορούσε να αγωνιστεί, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είχε πάρει μεταγραφή στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην ομάδα. Επιπλέον, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ αποτελούσε παρελθόν λίγες ημέρες μετά την πώληση του «Ντέλια».

Ο Ιταλός τεχνικός προχώρησε σε συγκεκριμένες επιλογές για να καλύψει τα κενά. Ο Καμαρά τοποθετήθηκε στη θέση του Κωνσταντέλια, ενώ ο Χατσίδης πήρε τη θέση του Ζίβκοβιτς, όπως άλλωστε αναμενόταν. Ο Λίσι ξεκίνησε βασικό τον Γιαννούλη, ενώ στο κέντρο της επίθεσης τοποθέτησε τον Μύθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νεοαποκτηθείς επιθετικός, Σερίφ Εντιαγιέ, δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση

Ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε με σχηματισμό 4-2-3-1 στον αγώνα ενάντια στην Μπραν. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Παβλένκα. Την τετράδα της άμυνας αποτελούσαν οι Κένι στο δεξί μπακ, ο Γιαννούλης στο αριστερό μπακ, και οι Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο ως κεντρικοί αμυντικοί.

Στη μεσαία γραμμή, τα αμυντικά χαφ ήταν οι Ζαφείρης και Σανταμαρία. Η τριάδα της επίθεσης αποτελούνταν από τον Χατσίδη στη δεξιά πλευρά, τον Τάισον στην αριστερή, και τον Καμαρά να αγωνίζεται πίσω από τον μοναδικό προωθημένο. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Μύθου.

Οι αναπληρωματικοί παίκτες του «δικεφάλου»

Στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση με την Μπραν βρέθηκαν οι εξής παίκτες: Μπαλωμένος, Τσιφτσής, Μιχαηλίδης, Πέλκας, Γκόμεζ, Μπάμπα, Λουσέ, Θυμιάνης, Εντιαγέ, Τέιλορ, Σορετίρε και Μπαταούλας. Αυτοί οι παίκτες ήταν διαθέσιμοι για να ενισχύσουν την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, εφόσον κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η ενδεκάδα της Μπραν

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, Μπραν, παρατάχθηκε με σχηματισμό 4-3-3. Στην εστία της νορβηγικής ομάδας βρέθηκε ο Ντίνγκελαντ. Την αμυντική γραμμή αποτελούσαν οι Ντε Ρεβ ως δεξί μπακ, ο Σόλβεντ ως αριστερό μπακ, και οι Πάλεσεν με τον Ντράγκνες ως κεντρικοί αμυντικοί.

Η τριάδα των χαφ της Μπραν αποτελούνταν από τους Πέντερσεν, Σόρενσεν και Βάσμπεργκ. Στην επίθεση, οι Έρικσεν αγωνίστηκε στη δεξιά πλευρά, ο Γκούντμουντσον στην αριστερή, και ο Φίνε στην κορυφή ως σέντερ φορ. Η ομάδα της Μπραν στόχευε σε ένα αποτέλεσμα που θα της έδινε προβάδισμα εν όψει της ρεβάνς της προσεχούς εβδομάδας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko