Ολυμπιακός: Γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν πρόταση για τον Ιλάν Κεμπάλ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόστερ του, με νέες πληροφορίες που προέρχονται από τη Γαλλία να αποκαλύπτουν πρόταση για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού εξτρέμ, Ιλάν Κεμπάλ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Παρί FC, την ομάδα του παίκτη, για να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Η περίπτωση του Ιλάν Κεμπάλ

Ο Ιλάν Κεμπάλ, ένας 28χρονος Αλγερινός επιθετικός που αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων χάρη στις επιδόσεις του. Την περασμένη σεζόν, ο Κεμπάλ είχε μια γεμάτη χρονιά με τη φανέλα της Παρί FC. Συγκεκριμένα, κατέγραψε εννέα γκολ και τέσσερις ασίστ σε 29 συμμετοχές στη Ligue 1, σύμφωνα με το «Foot Mercato».

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο παίκτης σημείωσε εννέα γκολ και πέντε ασίστ σε 31 αγώνες. Οι επιδόσεις του αυτές έχουν προσελκύσει πολλά βλέμματα από διάφορες γωνιές του πλανήτη. Παράλληλα, ο Ολυμπιακός φέρεται να δουλεύει και την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας για την ενίσχυση στα φτερά της επίθεσης, κάτι που υποδηλώνει ότι ο Κεμπάλ δεν είναι το μοναδικό όνομα που απασχολεί τους Πειραιώτες.

Το ενδιαφέρον και η στάση της Παρί FC

Οι Πειραιώτες δεν είναι οι μόνοι που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ιλάν Κεμπάλ. Η Παρί FC έχει δεχθεί κρούσεις και από άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σύλλογοι από το MLS, η Μαρσέιγ, η Χαλ Σίτι, καθώς και η Αλ Φατέχ από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό καταδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό για την απόκτηση του Αλγερινού εξτρέμ.

Ωστόσο, η Παρί FC διατηρεί μια σκληρή διαπραγματευτική στάση. Οι Γάλλοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να μπουν σε συζητήσεις, αν δεν υπάρξει μια οικονομική προσφορά που να αγγίζει τουλάχιστον τα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό έχει κριθεί από αρκετούς μνηστήρες ως υπερβολικό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο Κεμπάλ δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρί FC μέχρι τον Ιούνιο του 2028, δηλαδή για μόλις δύο ακόμη χρόνια.

Η καριέρα του Αλγερινού εξτρέμ

Ο Ιλάν Κεμπάλ έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του εντός των γαλλικών συνόρων. Στο παρελθόν, έχει αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Δουνκέρκη και η Ρεμς, πριν καταλήξει στην Παρί FC. Το 2023, οι Παριζιάνοι κατέβαλαν δύο εκατομμύρια ευρώ στη Ρεμς προκειμένου να τον αποκτήσουν, αναγνωρίζοντας το ταλέντο και τις δυνατότητές του.

Έκτοτε, ο Κεμπάλ έχει εξελιχθεί σε μόνιμο κάτοικο της γαλλικής πρωτεύουσας, αποτελώντας βασικό στέλεχος της Παρί FC. Η εντυπωσιακή του άνοδος και οι σταθερά καλές του εμφανίσεις στη Γαλλία συνέβαλαν σημαντικά στην αναγνώρισή του στο ευρύτερο ποδοσφαιρικό κοινό.

Διεθνής παρουσία

Η ανοδική πορεία του Ιλάν Κεμπάλ στο γαλλικό ποδόσφαιρο δεν πέρασε απαρατήρητη από την εθνική ομάδα της χώρας του. Χάρη στην εντυπωσιακή του άνοδο, κατάφερε να κερδίσει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Αλγερίας τον Οκτώβριο του 2025. Αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή στην καριέρα του, επιβεβαιώνοντας την αξία του.

Από τότε που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, ο Αλγερινός εξτρέμ έχει καταγράψει ακόμα τρεις συμμετοχές με την εθνική ομάδα, προσθέτοντας εμπειρία και διεθνείς παραστάσεις στο βιογραφικό του. Η παρουσία του σε διεθνές επίπεδο ενισχύει περαιτέρω το προφίλ του ως ένας περιζήτητος ποδοσφαιριστής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit