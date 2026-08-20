UEFA, AFC και CONCACAF ετοιμάζουν πρόταση μομφής κατά του Ινφαντίνο

Η UEFA, η AFC και η CONCACAF φέρονται να ετοιμάζουν πρόταση μομφής κατά του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. Το κλίμα για τον επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας παραμένει εξαιρετικά βαρύ, παρά την πρόσφατη απόσυρση του σχεδίου για πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτή η εξέλιξη τοποθετεί τον Ινφαντίνο σε μια πολύ δύσκολη θέση, ενόψει των εκλογών της FIFA που έχουν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2027.

Η προετοιμασία της πρότασης μομφής

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία (UEFA), η ασιατική (AFC) και αυτή της κεντρικής και βόρειας Αμερικής (CONCACAF) εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε πρόταση μομφής εναντίον του Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτή η κίνηση, αν πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει ένα πρωτοφανές γεγονός στα χρονικά της FIFA, καθώς κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Η απόφαση για την προετοιμασία της πρότασης μομφής έρχεται σε μια περίοδο όπου η κατάσταση εντός της παγκόσμιας ομοσπονδίας δεν έχει ηρεμήσει, παρά τις προηγούμενες εξελίξεις. Ο Ινφαντίνο, ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει την προεδρία του, βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές αντιδράσεις από τις τρεις αυτές συνομοσπονδίες.

Η αποτυχημένη απόπειρα για το Μουντιάλ

Η αποτυχημένη απόπειρα εισαγωγής ιδιωτών επενδυτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τις UEFA, AFC και CONCACAF. Οι συγκεκριμένες ομοσπονδίες είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στον ισχυρό άντρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από την αρχή του σχεδίου.

Παρά την απόσυρση του επίμαχου σχεδίου, το κλίμα δυσφορίας και δυσαρέσκειας έναντι του προέδρου της FIFA παραμένει έντονο. Οι πρόσφατες κινήσεις του Τζάνι Ινφαντίνο τον έχουν φέρει σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση, ενισχύοντας τις φωνές που αμφισβητούν την ηγεσία του.

Οι κρίσιμες εκλογές του 2027

Οι εκλογές της FIFA, οι οποίες έχουν οριστεί για τον Μάρτιο του 2027, αναμένεται να είναι οι πιο κρίσιμες που έχουν διεξαχθεί ποτέ στην ιστορία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Η τρέχουσα κατάσταση, με την πιθανή πρόταση μομφής, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκλογική αναμέτρηση.

Ο Τζάνι Ινφαντίνο έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην προεδρία, ωστόσο το βαρύ κλίμα και οι αντιδράσεις από τις σημαντικότερες συνομοσπονδίες καθιστούν την επανεκλογή του μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση. Η έκβαση των εξελίξεων μέχρι το 2027 θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της FIFA.

Διαφοροποίηση θέσεων μεταξύ των συνομοσπονδιών

Ενώ η UEFA, η AFC και η CONCACAF σκέφτονται την πρόταση μομφής, οι συνομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) και της Αφρικής (CAF) εξακολουθούν να στηρίζουν τον Τζάνι Ινφαντίνο. Αυτή η διαφοροποίηση στις θέσεις των περιφερειακών ομοσποδιών υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της κατάστασης εντός της FIFA.

Από την άλλη πλευρά, η συνομοσπονδία της Ωκεανίας (OFC) δεν έχει λάβει ξεκάθαρη θέση επί του θέματος, διατηρώντας μια ουδέτερη στάση. Υπάρχει επίσης ο φόβος, ειδικά σε Ευρώπη, Ασία και Βόρεια και Κεντρική Αμερική, ότι σε περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας μομφής, ο Ινφαντίνο θα μπορούσε να βγει ακόμα πιο δυνατός από τη σύγκρουση, ενισχύοντας τη θέση του στην προεδρία.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Gazzetta