Ο ΠΑΟΚ σε προχωρημένες επαφές για τον Νταβίντ Στρέλετς

Ο ΠΑΟΚ έχει αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Σλοβάκου επιθετικού Νταβίντ Στρέλετς, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής της Μίντλεσμπρο φέρεται να είναι ο βασικός στόχος του «δικεφάλου του Βορρά» για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής. Οι Θεσσαλονικείς επιδιώκουν να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον παίκτη και συνεχίζοντας τις διαπραγματεύσεις με την αγγλική ομάδα.

Ο Στρέλετς στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ

Ο Νταβίντ Στρέλετς, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός, έχει επανέλθει δυναμικά στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Οι τελευταίες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ο Σλοβάκος φορ είναι πλέον η πρώτη επιλογή για την ενίσχυση της επίθεσης της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Οι συζητήσεις για την απόκτησή του βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, τόσο με την πλευρά του ίδιου του ποδοσφαιριστή όσο και με τη Μίντλεσμπρο, την ομάδα στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από την πλευρά του παίκτη, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη βρει κοινό έδαφος με τον Στρέλετς και απομένει να επιτευχθεί συμφωνία και με τον αγγλικό σύλλογο.

Η πορεία του στην Τσάμπιονσιπ

Ο 25χρονος Νταβίντ Στρέλετς αποτελεί βασικό μέλος της επιθετικής γραμμής της Μίντλεσμπρο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγγλικό σύλλογο, έχει καταγράψει οκτώ τέρματα σε 35 αγώνες. Την περασμένη σεζόν, ο Στρέλετς αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια στην Championship, όπου σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε μία ασίστ, αναδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τη δημιουργία.

Επιπλέον, ο Σλοβάκος επιθετικός έφτασε πέρυσι με τη Μίντλεσμπρο στον τελικό των playoffs της Championship. Ωστόσο, η ομάδα του γνώρισε την ήττα με σκορ 1-0 από τη Χαλ, χάνοντας την ευκαιρία για άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Μίντλεσμπρο δαπάνησε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2025.

Η διεθνής του παρουσία

Ο Νταβίντ Στρέλετς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σλοβακίας από το 2021. Έχει καθιερωθεί ως η βασική λύση στην κορυφή της επίθεσης της πατρίδας του, έχοντας σημειώσει συνολικά δέκα γκολ σε 39 συμμετοχές με το εθνόσημο.

Πριν από την καθιέρωσή του στην ανδρική ομάδα, ο Στρέλετς αγωνίστηκε σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Σλοβακίας, δείχνοντας από νωρίς το ταλέντο και τις προοπτικές του στο διεθνές ποδόσφαιρο.

Τα πρώτα βήματα και οι μεταγραφές του

Ο Στρέλετς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 2018, κάνοντας τα πρώτα του βήματα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Έμεινε στον σλοβακικό σύλλογο μέχρι το 2021, καταγράφοντας 18 τέρματα σε 70 συμμετοχές, επιδόσεις που τον έκαναν περιζήτητο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το 2021, μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Σπέτσια, η οποία δαπάνησε 2,3 εκατομμύρια ευρώ (ή 2,2 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με άλλες πηγές) για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Μετά από μία διετία στην Ιταλία, κατά την οποία δόθηκε και δανεικός στη Ρετζίνα, επέστρεψε στη Σλόβαν Μπρατισλάβας. Αρχικά ως δανεικός και ακολούθως με μεταγραφή, η δεύτερη θητεία του στους Σλοβάκους ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, με 44 τέρματα σε 97 αγώνες. Ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του πριν από το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ είναι η Μίντλεσμπρο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta