Ολυμπιακός: Σε απολογία ο Γουόκαπ μετά την απουσία από τις εργομετρικές εξετάσεις

Ο Τόμας Γουόκαπ, καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού, δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026. Η απουσία του οδήγησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός να τον καλέσει άμεσα σε απολογία, σηματοδοτώντας μια νέα εξέλιξη στην ένταση που επικρατεί μεταξύ των δύο πλευρών. Όλα δείχνουν ότι η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ θα προχωρήσει σε διακοπή του συμβολαίου του διεθνούς γκαρντ.

Η απουσία από τις εργομετρικές εξετάσεις

Οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026 για τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27. Ωστόσο, η απουσία του Τόμας Γουόκαπ ήταν το πιο ηχηρό γεγονός της ημέρας, καθώς ο παίκτης δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο ραντεβού.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω επίσημης ενημέρωσης, έκανε γνωστό πως ο καλαθοσφαιριστής δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις. Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία, όπως αναφέρθηκε από τους «ερυθρόλευκους».

Η μονομερής καταγγελία του συμβολαίου

Η απουσία του Τόμας Γουόκαπ από τις εργομετρικές εξετάσεις έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών του παίκτη. Ο Τεξανός γκαρντ είχε κοινοποιήσει στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του.

Με αυτή την κίνηση, ο διεθνής γκαρντ ζητούσε την αποδέσμευσή του από τους “ερυθρόλευκους”. Η απόφασή του να προχωρήσει σε καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας να μείνει ελεύθερος, είχε ήδη δείξει ότι δεν σκόπευε να εμφανιστεί στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, κάτι που επιβεβαιώθηκε την Πέμπτη.

Η συμφωνία με την Ντουμπάι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τόμας Γουόκαπ έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα της Ντουμπάι (Dubai BC) για ένα νέο συμβόλαιο. Οι ετήσιες απολαβές που φτάνουν στα 3 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν ένα σημαντικό κίνητρο για τον παίκτη.

Αυτή τη στιγμή, ο Τόμας Γουόκαπ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου προπονείται ατομικά, ενώ επιθυμεί να μετακινηθεί στην Dubai BC. Η συμφωνία αυτή φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος πίσω από την επιθυμία του για αποδέσμευση και την απουσία του από τις υποχρεώσεις της ομάδας του Πειραιά.

Η θέση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει διατηρήσει μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στις ενέργειες του παίκτη. Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το θέμα, η πλευρά των Πειραιωτών αναφέρει ότι ο Τόμας Γουόκαπ έχει συμβόλαιο σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ κάνει λόγο για αναίτια κίνηση από την πλευρά του καλαθοσφαιριστή και τόνιζε πως τον περίμενε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στις 20 Αυγούστου. Πλέον, με την απουσία του, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διακοπή του συμβολαίου του.

Πορεία προς τα δικαστήρια

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, οι δύο πλευρές οδηγούνται πλέον στα άκρα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, έχοντας καλέσει τον Τόμας Γουόκαπ σε απολογία και δείχνοντας διάθεση για διακοπή του συμβολαίου, προετοιμάζεται για τις επόμενες κινήσεις της.

Αναμένεται ότι οι διαφορές μεταξύ του παίκτη και της ομάδας θα λυθούν στα δικαστήρια, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η συμβατική σχέση φαίνεται να έχει διαταραχθεί ανεπανόρθωτα.

Με πληροφορίες από: Newsbeast, Newsit, Gazzetta