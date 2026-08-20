Η Βιλερμπάν απέκτησε τον Τζέι Κράουντερ σε μια ηχηρή μεταγραφή

Η Βιλερμπάν προχώρησε σε μία ιδιαίτερα ηχηρή μεταγραφική κίνηση, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBAer Τζέι Κράουντερ. Ο έμπειρος Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος έχει πλούσια καριέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα γίνει κάτοικος Λιόν για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η συμφωνία αυτή φέρνει τον Κράουντερ στη EuroLeague και στη Γαλλία, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκά παρκέ.

Η σημαντική κίνηση της Βιλερμπάν

Η ομάδα του Πάρκερ πραγματοποίησε μία κίνηση που χαρακτηρίζεται ως «δήλωση» στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάνοντας κάτοικο Λιόν τον Τζέι Κράουντερ. Η απόκτηση του 36χρονου σταρ αποτελεί μία συμφωνία που προκαλεί «θόρυβο» και δείχνει τις προθέσεις του γαλλικού συλλόγου για την επερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Βιλερμπάν, με αυτή την κίνηση, ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της με έναν παίκτη διεθνούς φήμης.

Ο γαλλικός σύλλογος, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε και τα αλλεπάλληλα μεταγραφικά «στραπάτσα», φαίνεται να ανακάμπτει δυναμικά. Προχωρώντας στον σχεδιασμό της ομάδας του για τη σεζόν 2026-2027, η Βιλερμπάν κατάφερε να φέρει έναν παίκτη με την εμπειρία και το βιογραφικό του Κράουντερ, κάτι που αναμφίβολα αποτελεί μία από τις πιο συζητημένες μεταγραφές.

Ο Κράουντερ για πρώτη φορά στην Ευρώπη

Ο Τζέι Κράουντερ, σε ηλικία 36 ετών, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος μετά από μία μακρά και επιτυχημένη πορεία στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στη EuroLeague και το γαλλικό πρωτάθλημα.

Η παρουσία ενός παίκτη με το βεληνεκές του Κράουντερ αναμένεται να προσδώσει ποιότητα, εμπειρία και ηγετικές ικανότητες στην ομάδα της Λιόν. Η απόφασή του να έρθει στην Ευρώπη, μετά από τόσα χρόνια στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, αποτελεί ένα γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ.

Η πλούσια καριέρα του στο NBA

Ο Τζέι Κράουντερ έχει μία ιδιαίτερα πλούσια και πολυετή καριέρα στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, το NBA. Έχει αγωνιστεί με τη φανέλα πολλών γνωστών και ιστορικών ομάδων, αφήνοντας το στίγμα του σε διάφορα franchises κατά τη διάρκεια των 14 σεζόν του. Μεταξύ των ομάδων που έχει παίξει συγκαταλέγονται οι Μάβερικς, οι Σέλτικς, οι Καβαλίερς, οι Τζαζ, οι Γκρίζλις, οι Χιτ, οι Σανς, οι Μπακς και οι Κινγκς.

Στην πολυετή του σταδιοδρομία στο NBA, ο Κράουντερ έχει καταγράψει σημαντικά στατιστικά, έχοντας μέσο όρο 9.3 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά αγώνα. Συνολικά, έχει συμπληρώσει περισσότερα από 900 παιχνίδια στην αμερικανική λίγκα, επιδεικνύοντας σταθερότητα και συνέπεια στην απόδοσή του. Πριν την έλευσή του στην Ευρώπη, είχε επίσης μία σύντομη θητεία στο Πουέρτο Ρίκο, προσθέτοντας ακόμα μία εμπειρία στο βιογραφικό του.

Τι φέρνει ο Αμερικανός φόργουορντ στη Βιλερμπάν

Ο Τζέι Κράουντερ, ως Αμερικανός φόργουορντ, αναμένεται να προσφέρει στη LDLC ASVEL την εμπειρία που αποκόμισε από τις 14 σεζόν και τα περισσότερα από 900 παιχνίδια στο NBA. Η παρουσία του στην ομάδα του Πάρκερ θα ενισχύσει το σύνολο σε πολλούς τομείς, φέρνοντας την τεχνογνωσία και την αγωνιστική του ποιότητα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η προσθήκη του Κράουντερ στον ενισχυμένο σχεδιασμό της Βιλερμπάν για τη σεζόν 2026-2027 υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του γαλλικού συλλόγου να πρωταγωνιστήσει. Η εμπειρία του από υψηλό επίπεδο και η ικανότητά του να αγωνίζεται σε απαιτητικές συνθήκες, θα είναι πολύτιμα εργαλεία για την ομάδα στη EuroLeague και τις εγχώριες διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta