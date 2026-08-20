Ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει στη Red Bull έως το 2030

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, υπέγραψε σήμερα, 20 Αυγούστου, επέκταση του συμβολαίου του με τη Red Bull έως το τέλος του 2030. Η εξέλιξη αυτή βάζει τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν σχετικά με το άμεσο μέλλον του Ολλανδού οδηγού. Η ανακοίνωση έγινε μία ημέρα πριν την έναρξη των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Grand Prix της Ολλανδίας, στην πίστα του Zandvoort.

Η επέκταση της συνεργασίας και οι προηγούμενες ρήτρες

Ο 28χρονος οδηγός είχε ήδη συμβόλαιο με την ομάδα έως το τέλος του 2028. Ωστόσο, το προηγούμενο συμβόλαιο περιλάμβανε ρήτρες αποχώρησης, οι οποίες του επέτρεπαν να αποχωρήσει εάν η ομάδα δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες του. Συγκεκριμένα, οι ρήτρες αυτές αφορούσαν την παροχή ενός μονοθεσίου ικανού να διεκδικήσει νίκες, κάτι που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για τον Φερστάπεν.

Με την υπογραφή της νέας συμφωνίας, ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull – Ford δηλώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και φιλοδοξία τους. Πρόκειται για μια κοινή απόφαση να διαμορφώσουν μαζί το μέλλον, καθώς προετοιμάζονται να μπουν μαζί στις σεζόν 12 έως 15.

Οι φήμες που διαψεύστηκαν

Η επέκταση του συμβολαίου του Φερστάπεν διέλυσε όλα τα σενάρια που τον ήθελαν είτε να σταματάει την καριέρα του στη Formula 1, είτε να μετακινείται σε άλλη ομάδα. Δημοσιεύματα συνέδεαν τον Ολλανδό οδηγό τόσο με τη McLaren, η οποία έχει αποκτήσει τον μηχανικό αγώνων του, Τζιανπιέρο Λαμπιάσε, το αργότερο από το 2028, όσο και με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Mercedes.

Το πρώτο σενάριο, περί αποχώρησης από την ενεργό δράση, είχε να κάνει με τους νέους κανονισμούς που φημολογούνταν ότι δεν ήταν στα μέτρα του Ολλανδού, μειώνοντας την οδηγική απόλαυση. Το δεύτερο σενάριο, περί μετακίνησης, αφορούσε την περίπτωση η Red Bull – Ford να μην ήταν ανταγωνιστική στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, καθώς το σασί δεν μπορούσε να ανταποκριθεί αξιόπιστα στη συνεργασία του με τη μονάδα ισχύος.

Οι δηλώσεις του Μαξ Φερστάπεν

Σε ανακοίνωση της ομάδας, ο Μαξ Φερστάπεν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη αυτή. «Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την επέκταση του συμβολαίου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός, ο οποίος εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Red Bull το 2014.

Ο Φερστάπεν υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας με την ομάδα του: «Έχουμε τους καλύτερους ανθρώπους και ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι με όλους, ώστε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Αυτός παραμένει ο απώτερος στόχος, για τον οποίο όλοι μας εργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε». Πρόσθεσε επίσης ότι: «Το έλεγα πάντα: Η ομάδα είναι σαν δεύτερη οικογένεια για εμένα και αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου. Το να συνεχίσω αυτό το ταξίδι με την ίδια ομάδα, στην οποία βρίσκομαι σε όλη την καριέρα μου, είναι πραγματικά ξεχωριστό και κάτι που πάντοτε ήθελα να κάνω».

Η πορεία του Φερστάπεν και οι επιτυχίες με τη Red Bull

Από τότε που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Red Bull Junior το 2014 και έκανε το ντεμπούτο του στην ομάδα το 2016, με νίκη μάλιστα στο πρώτο του Grand Prix, ο Μαξ Φερστάπεν έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός οδηγός. Αποτελεί ένα καθοριστικό κομμάτι της ιστορίας, της ταυτότητας και της επιτυχίας της Red Bull – Ford.

Μαζί, ο Μαξ και η ομάδα έχουν εξασφαλίσει τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα οδηγών και δύο παγκόσμια πρωταθλήματα κατασκευαστών. Επιπλέον, έχουν κατακτήσει 71 νίκες σε Grand Prix, δημιουργώντας μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές της σύγχρονης εποχής της Formula 1. Όλοι οι τίτλοι του Φερστάπεν έχουν κατακτηθεί με την ομάδα της Red Bull.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της ομάδας

Ο επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, δήλωσε ότι ελάχιστες συνεργασίες στον αθλητισμό έχουν πετύχει όσα έχουν καταφέρει ο Φερστάπεν και η Red Bull. Τόνισε ότι η επέκταση της συνεργασίας τους βασίζεται στην εμπιστοσύνη που υπάρχει μεταξύ τους.

Ο Γάλλος διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής της ομάδας της Red Bull – Ford, Λορέν Μίκις, ανέφερε: «Το γεγονός ότι ο Μαξ συνεχίζει μαζί μας και διατηρούμε τον καλύτερο οδηγό στο γκριντ, είναι φανταστικά νέα για όλους στη Red Bull – Ford, καθώς και για την Formula 1 και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο σύνολό του». Πρόσθεσε επίσης: «Από την πρώτη στιγμή, ο Μαξ ενσάρκωσε όλα όσα κάνουν ξεχωριστή την Oracle Red Bull Racing: ασυμβίβαστη ανταγωνιστικότητα, αδιάκοπη αποφασιστικότητα και το θάρρος να αμφισβητεί τα καθιερωμένα».

Ο Μεκίς ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας την καθοριστική επιρροή του Φερστάπεν: «Η επιρροή του στην ομάδα μας και στην ιστορία της Red Bull στον μηχανοκίνητο αθλητισμό υπήρξε καθοριστική και ο ίδιος αποτέλεσε βασικό παράγοντα σε όλα όσα πετύχαμε μαζί. Δεν έχουμε τελειώσει, όμως, ακόμη. Υπάρχουν περισσότεροι αγώνες για να κερδίσουμε, περισσότερα ορόσημα για να κατακτήσουμε και περισσότερη ιστορία για να γράψουμε. Μαζί, συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη με την ίδια αποφασιστικότητα που μας έφερε στην κορ».

Πηγή: Topontiki