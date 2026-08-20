Η ΑΕΚ ανάμεσα στον λόγο του Νίκολιτς και την άφιξη του Λυκογιάννη

Η ποδοσφαιρική επικαιρότητα γύρω από την ΑΕΚ είναι έντονη, με τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις να έχουν ξεκινήσει και τις συζητήσεις να φουντώνουν. Σε αυτό το πλαίσιο, ο προπονητής της πρωταθλήτριας, Μάρκο Νίκολιτς, επιμένει στη σημασία της συγκέντρωσης και του αποτελέσματος, καλώντας σε αποφυγή υπερβολών. Παράλληλα, η ομάδα ενισχύθηκε σημαντικά με την προσθήκη του Μπάμπη Λυκογιάννη στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Η φιλοσοφία του Μάρκο Νίκολιτς και η αρχή της σεζόν

Ο Μάρκο Νίκολιτς, τεχνικός της ΑΕΚ, έχει ξεκάθαρη άποψη για την προσέγγιση της νέας αγωνιστικής περιόδου. Ο ίδιος έχει τονίσει επανειλημμένα ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα, ειδικά σε αυτή την πρώιμη φάση της σεζόν. Αυτή η στάση του, όπως αναφέρεται, είναι συνεπής με την περσινή του πορεία, όπου οι δηλώσεις του βοηθούσαν στην κατανόηση της κατάστασης της ομάδας.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει εκφράσει την πίστη του στην ομάδα, στις μεταγραφές που έχουν γίνει, αλλά και στο παιχνίδι της ΑΕΚ, το οποίο, όπως υπογραμμίζει, θα εξελιχθεί. Μεγάλη εμπιστοσύνη δείχνει και στους παίκτες του, αναγνωρίζοντας ότι η σεζόν είναι μακρά. Χαρακτηριστικά, πριν από το δεύτερο επίσημο ματς της ομάδας του, δήλωσε: «Με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Πραγματικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Μόλις άρχισε η σεζόν. Πιστεύω στην ομάδα, στις μεταγραφές μας και στο παιχνίδι μας, το οποίο θα εξελιχθεί. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες. Η σεζόν είναι πολύ μεγάλη, όμως τώρα θα με χαροποιήσει μό».

Αποφυγή υπερβολών στην κριτική και τις αναλύσεις

Ο Γιώργος Τσακίρης, μέσα από την ανάλυσή του, υπενθυμίζει τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς, καλώντας σε σύνεση και αποφυγή υπερβολών στην κριτική που ασκείται στην ΑΕΚ. Η φράση «Παν μέτρον άριστον», που αποδίδεται στον Κλεόβουλο τον Λίνδιο, έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, χρησιμοποιείται ως οδηγός για την αποφυγή της υπερβολής. Στους αθλητικούς όρους, αυτό μεταφράζεται στην έκφραση «χαμηλά την μπάλα».

Η ανάγκη για μετριοπάθεια στις αναλύσεις και τις αναφορές για οποιαδήποτε ομάδα, και ειδικότερα για την ΑΕΚ, είναι εμφανής, καθώς οι επίσημοι αγώνες μόλις ξεκίνησαν. Παρατηρείται, όπως σημειώνεται, μια τάση για υπερβολή σε κάποιες αναλύσεις και σχόλια, τόσο σε κείμενα όσο και σε καθημερινές συζητήσεις, φαινόμενο που εντείνεται στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η υπερβολή εκδηλώθηκε ξανά σε σχόλια και απόψεις, κυρίως στα social media, μετά την αναμέτρηση του Δικέφαλου στην Βουλγαρία με αντίπαλο την Λέφσκι Σόφιας.

Δεν είναι δυνατόν μια ομάδα να χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη του κόσμου μετά από λίγα καλά ματς, ούτε και η χειρότερη αν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες στην αρχή της σεζόν. Η συντριπτική πλειοψηφία συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό. Στην περίπτωση της ΑΕΚ, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα ξεκάθαρο «όχι» στην υπερβολή, είτε πρόκειται για την αποθέωση των πρωταγωνιστών, είτε για την απαξίωση, η οποία, όπως αναφέρεται, συναντάται πιο εύκολα στη χώρα μας, καθώς το «αίμα και το ανάθεμα πουλάει περισσότερο».

Η ενίσχυση στο αριστερό άκρο με τον Μπάμπη Λυκογιάννη

Στο μεταγραφικό μέτωπο, η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος θα καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Η συμφωνία με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει διάρκεια δύο ετών. Ο Λυκογιάννης φέρνει μαζί του σημαντική εμπειρία, καθώς έχει αγωνιστεί για χρόνια στο ιταλικό πρωτάθλημα, τη Serie A.

Η προσθήκη του Λυκογιάννη έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την αποχώρηση του Πένραις. Ο Πένραις μετακινήθηκε στην Ρέιντζερς, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Έλληνα αμυντικό να ενταχθεί στο δυναμικό της πρωταθλήτριας ομάδας.

Αλλαγές στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Με την έλευση του Μπάμπη Λυκογιάννη, η ΑΕΚ προχώρησε και σε αλλαγές στην ευρωπαϊκή της λίστα. Ο Λυκογιάννης θα πάρει τη θέση του Δημήτρη Καλοσκάμη στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας. Αυτή η κίνηση σηματοδοτεί την άμεση ενσωμάτωση του νέου αποκτήματος στα αγωνιστικά πλάνα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Πηγή: Gazzetta