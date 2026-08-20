Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσημα την απόκτηση του Νίκου Πλώτα, ενός 22χρονου Έλληνα γκαρντ, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας με πενταετές συμβόλαιο. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ προχώρησε σε αυτή την κίνηση με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού κορμού του ρόστερ της. Ο νεαρός αθλητής προέρχεται από τον Προμηθέα Πατρών, στον οποίο ανδρώθηκε μπασκετικά και έκανε τα πρώτα του βήματα στον επαγγελματικό χώρο.

Ο Νίκος Πλώτας στον Ολυμπιακό

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα, με τον νεαρό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας. Με αυτή την κίνηση, ο Ολυμπιακός ενισχύει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του, προσθέτοντας έναν παίκτη με σημαντικές προοπτικές. Η επίσημη ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων» επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον 22χρονο παίκτη, ο οποίος πλέον θα αγωνίζεται στον Πειραιά.

Η ένταξη του Πλώτα στην ομάδα των «ερυθρολεύκων» αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την ενδυνάμωση του εγχώριου κορμού. Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην απόκτηση του παίκτη, ο οποίος θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ, αμέσως μετά την αποδέσμευσή του από τον Προμηθέα.

Το «who is who» του νεαρού γκαρντ

Ο Νίκος Πλώτας, γεννημένος στις 12 Ιουνίου του 2004, είναι Έλληνας υπηκοότητας και αγωνίζεται στη θέση του γκαρντ. Το ύψος του ανέρχεται στα 1.95 μέτρα, προσφέροντας ευελιξία και δυνατότητες στην περιφέρεια. Η μπασκετική του διαδρομή ξεκίνησε στις ακαδημίες του Προμηθέα Πατρών, όπου και αναπτύχθηκε συστηματικά.

Το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα του Προμηθέα πραγματοποιήθηκε τη σεζόν 2021-22, σηματοδοτώντας την είσοδό του στον επαγγελματικό αθλητισμό. Από τότε, ο Πλώτας έχει δείξει σημαντικά δείγματα γραφής, γεγονός που οδήγησε στην απόκτησή του από τον Ολυμπιακό, με στόχο την περαιτέρω εξέλιξή του σε υψηλότερο επίπεδο.

Η πορεία του στον Προμηθέα και οι διακρίσεις

Κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, συγκεκριμένα τη σεζόν 2025-26, ο Νίκος Πλώτας είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία με τη φανέλα του Προμηθέα στην Stoiximan GBL. Αγωνίστηκε σε συνολικά 23 αγώνες του πρωταθλήματος, καταγράφοντας μέσο όρο 18.1 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι.

Στατιστικά, οι επιδόσεις του περιελάμβαναν 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 0.8 κλεψίματα κατά μέσο όρο ανά αγώνα. Οι εμφανίσεις του αναγνωρίστηκαν ευρέως, καθώς αναδείχθηκε ο καλύτερος νεαρός παίκτης του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL για την ίδια σεζόν, μια σημαντική διάκριση στην καριέρα του.

Πέρα από την επιτυχημένη του πορεία σε συλλογικό επίπεδο, ο Νίκος Πλώτας έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις, ως μέλος των εθνικών ομάδων U18 και U20. Επιπλέον, έχει λάβει κλήση και στην εθνική ομάδα ανδρών, γεγονός που υπογραμμίζει το ταλέντο και την αναγνώρισή του στο ελληνικό μπάσκετ σε όλα τα επίπεδα.

Οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Ολυμπιακός «δένει» τον Νίκο Πλώτα για τα επόμενα πέντε έτη, εξασφαλίζοντας την παρουσία του στην ομάδα για ένα μακροχρόνιο διάστημα. Οι συνολικές απολαβές του νεαρού παίκτη για αυτή την πενταετία εκτιμάται πως θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου από την πλευρά των Πειραιωτών, προσφέροντας ευελιξία στην ομάδα για το μέλλον του αθλητή. Η δομή του συμβολαίου έχει προσδιοριστεί ως 3+1+1 ετών, κάτι που δίνει τη δυνατότητα επανεξέτασης της συνεργασίας σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία.

Για την απόκτηση του νεαρού γκαρντ από τον Προμηθέα, οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν ένα σημαντικό buy-out στον πατρινό σύλλογο. Αν και το ακριβές ποσό του buy-out δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα, αναφέρεται πως είναι ασυγκρίτως μικρότερο από το ποσό που είχε καταβληθεί από τον Ολυμπιακό στον Προμηθέα για την απόκτηση του Αντώνη Καραγιαννίδη, μια μεταγραφή που είχε πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta, Athletiko