Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες επιβεβαίωσε τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό

Ο πατέρας του 23χρονου επιθετικού, Αρμάντζο Γκονζάλες, επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του γιου του, Αρμάντο Γκονζάλες, στον Ολυμπιακό, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στο Μεξικό. Ο ίδιος εξήγησε τους λόγους που ο νεαρός ποδοσφαιριστής επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με την Τσίβας. Η άφιξη του νέου αποκτήματος των Πειραιωτών στη χώρα μας αναμένεται την Παρασκευή.

Η επιβεβαίωση της μεταγραφής

Ο Αρμάντζο Γκονζάλες, πατέρας του 23χρονου φορ, επιβεβαίωσε το deal με την Τσίβας και την επικείμενη μετακίνηση του γιου του στον Ολυμπιακό. Οι δηλώσεις του έγιναν στο Μεξικό, όπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον ελληνικό σύλλογο. Η επιβεβαίωση αυτή έρχεται καθώς οι Πειραιώτες είχαν ήδη φτάσει σε οριστική συμφωνία με την Τσίβας για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Ο πατέρας του Αρμάντο Γκονζάλες τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος που αγωνίζεται στην Ευρώπη και συνήθως στο Champions League. Όπως διευκρίνισε, «όχι φέτος, αλλά πάντα παίζει στις διοργανώσεις της UEFA». Αυτή η παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τον νεαρό επιθετικό.

Οι λόγοι της επιλογής του Ολυμπιακού

Σύμφωνα με τον Αρμάντζο Γκονζάλες, η επιλογή του Ολυμπιακού έγινε επειδή ο ελληνικός σύλλογος προσφέρει μια «μεγαλύτερη βιτρίνα της Ευρώπης». Όπως δήλωσε, το να πάει ο γιος του εκεί σημαίνει ότι θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον όπου θα τον δουν περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το να παρέμενε στο Μεξικό. Αυτό το στοιχείο κρίθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της καριέρας του Αρμάντο.

Ο πατέρας του ποδοσφαιριστή υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής παρουσίας του Ολυμπιακού, καθώς αυτό δίνει τη δυνατότητα στον Αρμάντο να αναδειχθεί σε υψηλότερο επίπεδο. Η προοπτική να αγωνιστεί σε διοργανώσεις της UEFA, ακόμη και αν φέτος δεν είναι το Champions League, θεωρήθηκε ως ένα πολύ ξεχωριστό βήμα για τον 23χρονο επιθετικό.

Η συμφωνία με την Τσίβας και η πρόταση

Ο Αρμάντζο Γκονζάλες αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ομάδα του γιου του, την Τσίβας, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν σύλλογο με μεγάλη παράδοση, κληρονομιά και οπαδούς παντού, έναν υποδειγματικό σύλλογο. Τόνισε ότι για να φύγει ο γιος του από μια τέτοια ομάδα, έπρεπε να υπάρξει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και πράγματι, ο Αρμάντο είδε την πρόταση του Ολυμπιακού ως κάτι ξεχωριστό.

Ο ίδιος ο πατέρας ανέφερε ότι ο Αρμάντο είπε το «ναι» στην πρόταση του Ολυμπιακού επειδή ο ελληνικός σύλλογος τον ήθελε πολύ. Η πρόταση χαρακτηρίστηκε ως «πραγματικά πολύ καλή», ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του που το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας συμφώνησε επίσης σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση, επιτρέποντας στον ποδοσφαιριστή να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Το οικονομικό σκέλος της μεταγραφής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οριστική συμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού και Τσίβας για τη μεταγραφή του Αρμάντο Γκονζάλες έκλεισε για ένα ποσό που ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, στη συμφωνία περιλαμβάνονται και μπόνους ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό της μεταγραφής.

Αυτά τα οικονομικά δεδομένα υπογραμμίζουν τη σημασία της πρότασης που έκανε ο Ολυμπιακός, καθιστώντας την ελκυστική τόσο για τον ποδοσφαιριστή όσο και για την πρώην ομάδα του. Το διοικητικό συμβούλιο της Τσίβας έδωσε τη συγκατάθεσή του σε αυτή τη διαπραγμάτευση, επιτρέποντας στον 23χρονο φορ να ετοιμάσει τις βαλίτσες του για την Ελλάδα.

Άφιξη στην Ελλάδα και ένταξη στην ομάδα

Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναμένεται να φθάσει στην Ελλάδα την Παρασκευή (21/08). Μετά την άφιξή του, ο 23χρονος φορ θα τεθεί άμεσα στα υπόψιν του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ένταξή του στην ομάδα των Πειραιωτών σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην καριέρα του, με την προοπτική να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι φίλοι του Ολυμπιακού αναμένουν με ενδιαφέρον την άφιξη του Μεξικανού επιθετικού, ο οποίος έρχεται με τις καλύτερες συστάσεις από τον πατέρα του, ο οποίος τόνισε την επιθυμία του συλλόγου να τον αποκτήσει. Η μεταγραφή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του ρόστερ των «ερυθρολεύκων» ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Πηγή: Newsbeast