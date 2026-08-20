Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό παίρνει μορφή

Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού προχωρούν με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, όπως αποκαλύπτει νέο οπτικό υλικό. Νέες εικόνες από το εργοτάξιο, οι οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνουν την αλματώδη εξέλιξη του έργου. Το «σπίτι του τριφυλλιού» αρχίζει να παίρνει συγκεκριμένη μορφή, με όλα τα στοιχεία να υποδεικνύουν ότι το χρονοδιάγραμμα των εργασιών τηρείται αυστηρά.

Η αλματώδης εξέλιξη των εργασιών

Η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εργασίες να προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτή η αλματώδης εξέλιξη αποτυπώνεται σε ένα νέο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα της προόδου.

Το οπτικό υλικό δείχνει ξεκάθαρα ότι το έργο αρχίζει να παίρνει «σάρκα και οστά», καθώς οι βασικές δομές του γηπέδου έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους. Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσονται οι κατασκευές επιβεβαιώνει την εντατική δουλειά που γίνεται στο εργοτάξιο.

Ορατές οι βασικές δομές και οι πυλώνες

Στο πλαίσιο της προόδου των εργασιών, είναι πλέον ορατές οι εξέδρες του νέου γηπέδου, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε ποδοσφαιρικής εγκατάστασης. Μαζί με τις εξέδρες, έχουν αναδυθεί και οι πυλώνες, οι οποίοι είναι θεμελιώδους σημασίας για τη στήριξη και τη συνολική δομή του κτιρίου.

Αυτές οι βασικές δομές της κατασκευής σηματοδοτούν ένα σημαντικό στάδιο στην υλοποίηση του έργου. Η παρουσία τους δείχνει ότι το γήπεδο αποκτά πλέον έναν αναγνωρίσιμο σκελετό, προχωρώντας από τα αρχικά στάδια της θεμελίωσης σε πιο προχωρημένα στάδια δόμησης.

Εντός χρονοδιαγράμματος το «σπίτι του τριφυλλιού»

Όπως προκύπτει από την πορεία των εργασιών, όλα δείχνουν ότι η κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό δεν πρόκειται να ξεφύγει από το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί. Η συνέπεια στην τήρηση των προθεσμιών είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου.

Η διαρκής πρόοδος, όπως αυτή καταγράφεται και στο νέο βίντεο της ΠΑΕ, ενισχύει την πεποίθηση ότι το «σπίτι του τριφυλλιού» θα είναι έτοιμο εντός των προβλεπόμενων ορίων. Η ομαλή εξέλιξη των εργασιών είναι καθοριστική για την έγκαιρη παράδοση της νέας έδρας του συλλόγου.

Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Παράλληλα με την κατασκευή του κεντρικού γηπέδου, οι εργασίες έχουν επεκταθεί και στις εγκαταστάσεις που προορίζονται για τον ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Αυτές οι εργασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, δείχνοντας τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του αθλητικού συγκροτήματος.

Η ταυτόχρονη ανάπτυξη των εγκαταστάσεων για τον ερασιτέχνη σύλλογο υπογραμμίζει τη συνολική προσέγγιση του έργου, το οποίο στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες όλων των τμημάτων του Παναθηναϊκού. Η πρόοδος σε αυτό το μέτωπο είναι επίσης σημαντική για την πλήρη λειτουργικότητα του χώρου.

Ορόσημο παράδοσης τον Μάιο του 2027

Η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό έχει οριστεί για τον Μάιο του 2027. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα για την παράδοση του έργου, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Η αναμενόμενη παράδοση του γηπέδου τον Μάιο του 2027 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Παναθηναϊκό και τους φιλάθλους του, καθώς τότε θα αποκτήσουν τη νέα τους έδρα, ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο στον Βοτανικό.

Πηγή: newsit.gr