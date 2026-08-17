Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σένι Ντιένγκ

Ο Ατρόμητος προχώρησε στην τέταρτη μεταγραφή του, ανακοινώνοντας επίσημα τη Δευτέρα (17/08) την απόκτηση του Σενεγαλέζου τερματοφύλακα Σένι Ντιένγκ. Ο 31 ετών γκολκίπερ, ο οποίος ανήκε στη Μίντλεσμπρο, έρχεται στο Περιστέρι ως ελεύθερος, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα.

Η προσθήκη του Ντιένγκ θεωρείται σημαντική ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο παίκτης διαθέτει εκτενή εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο και διεθνείς διακρίσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Η μεταγραφή και τα πρώτα λόγια του Ντιένγκ

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε την απόκτηση του Σένι Ντιένγκ για τη σεζόν 2026-27, με τον παίκτη να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο ως ελεύθερος. Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας, ο οποίος είναι πρωταθλητής Αφρικής, ανήκει πλέον στο Περιστέρι και τίθεται κανονικά στη διάθεση του προπονητή Ντούσαν Κέρκεζ.

Λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Ντιένγκ δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Ατρομήτου: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Ανυπομονώ, πραγματικά, να ξεκινήσει το ταξίδι μου με τον Ατρόμητο». Σχετικά με το τι τον κέρδισε στην πρόταση της ομάδας, ο Ντιένγκ ανέφερε: «Με προσέγγισαν υπέροχα οι άνθρωποι της ομάδας. Ο κ. Αγγελόπουλος, ο προπονητής μας, Ντού...».

Πλούσια εμπειρία από τα αγγλικά γήπεδα

Ο Σένι Ντιένγκ φέρνει στον Ατρόμητο σημαντικές παραστάσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας καταγράψει 171 παρουσίες στην αγγλική Championship. Έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες, επιδεικνύοντας σταθερή παρουσία και αξιοπιστία.

Συγκεκριμένα, ο Ντιένγκ έχει 121 συμμετοχές με την ΚΠΡ, 52 με τη Μίντλεσμπρο, 32 με την Ντονκάστερ, 18 με την Νταντί, 16 με τη Στίβενεϊτζ και τρεις με τη Σέφιλντ Γουένσντεϊ. Από το 2023 ανήκε στη Μίντλεσμπρο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του τη σεζόν 2022-23, όταν αγωνίστηκε σε 46 από τα 48 παιχνίδια της ΚΠΡ στην Championship, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας. Επίσης, έχει περάσει και από τη Σκωτία, φορώντας τη φανέλα της Νταντί.

Διεθνής παρουσία και τίτλοι

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σένι Ντιένγκ έχει φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Σενεγάλης. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2022, ενώ η Γκαζέτα αναφέρει ότι κατέκτησε το 2021 το Κόπα Άφρικα με τη Σενεγάλη. Στη διοργάνωση αυτή έχει καταγράψει δύο συμμετοχές.

Η παρουσία του σε διεθνείς διοργανώσεις και η κατάκτηση τίτλων προσδίδουν στον Ντιένγκ ένα επιπλέον κύρος, το οποίο αναμένεται να μεταφέρει και στην ελληνική ομάδα.

Προσωπικά στοιχεία και αγωνιστική κατάσταση

Ο 31χρονος τερματοφύλακας, ύψους 1,93 μ., γεννήθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας στις 23 Νοεμβρίου 1994 και διαθέτει επίσης ελβετική υπηκοότητα. Ο νέος τερματοφύλακας του Ατρομήτου θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό «88».

Ο Ντιένγκ έρχεται στο Περιστέρι σε μία ιδιαίτερα παραγωγική ηλικία για τη θέση του. Να τονιστεί πως βρισκόταν σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση το καλοκαίρι, καθώς συμμετείχε στο camp της Μίντλεσμπρο στην Πορτογαλία και αγωνίστηκε ως βασικός απέναντι σε Σέλτικ και Φαρένσε, σε φιλικές αναμετρήσεις.

Η ολοκλήρωση του ρόστερ των τερματοφυλάκων

Με την προσθήκη του Σένι Ντιένγκ, ο Ατρόμητος κλείνει την τριάδα των τερματοφυλάκων του. Στο ρόστερ της ομάδας του Περιστερίου διαθέτει πλέον τους Χουτεσιώτη και Αθανασίου, συμπληρώνοντας έτσι τις επιλογές του προπονητή για τη συγκεκριμένη θέση.

Πηγή: Athletiko