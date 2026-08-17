Επίσημα στον ΠΑΟΚ ο Σερίφ Ντιαγέ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Παπέ Σερίφ Ντιαγέ. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός μετακινείται στον «Δικέφαλο του Βορρά» από τη Σαμσουνσπόρ με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς. Ο Ντιαγέ, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του, θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει τον αριθμό 27.

Η μεταγραφή στον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε το deal για τον Σενεγαλέζο επιθετικό, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τη Σαμσουνσπόρ, καθιστώντας τον Ντιαγέ μέλος του ρόστερ.

Ο νέος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ αναμένεται να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας για τα επερχόμενα παιχνίδια με την Μπραν. Παράλληλα, ο Γερεμέγιεφ θα τεθεί εκτός αυτής της λίστας, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία.

Η ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Ευρώπη και την Ασία

Ο Παπέ Σερίφ Ντιαγέ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1996 στην Ντακάρ της Σενεγάλης. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την Grand Yoff FC, προτού κάνει το πρώτο του βήμα στην Ευρώπη το 2017, παίρνοντας μεταγραφή για τη βελγική Waasland-Beveren.

Στη συνέχεια, η καριέρα του τον οδήγησε στην Κροατία, όπου αγωνίστηκε για τη HNK Gorica, αποκτώντας έναν σημαντικότερο ρόλο. Το 2020 μετακόμισε στην Τουρκία για λογαριασμό της Göztepe, ενώ αργότερα αγωνίστηκε στην Κίνα φορώντας τη φανέλα της Shanghai Port.

Επιστροφή στην Τουρκία και η περίοδος στον Ερυθρό Αστέρα

Το 2023, ο Ντιαγέ επέστρεψε στην Τουρκία, φορώντας τη φανέλα της Adana Demirspor. Με την τουρκική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε έξι παιχνίδια στα προκριματικά του UEFA Europa Conference League.

Το καλοκαίρι του 2023 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς εντάχθηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Στο Βελιγράδι εξελίχθηκε σε έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας, κατακτώντας τρία διαδοχικά πρωταθλήματα Σερβίας και δύο Κύπελλα Σερβίας. Παράλληλα, αγωνίστηκε δύο φορές στη League Phase του UEFA Champions League, βρίσκοντας συνολικά τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερα παραγωγική ήταν η σεζόν 2024/25, όταν ο Ντιαγέ σημείωσε 19 γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που τον ανέδειξε πρώτο σκόρερ της σερβικής SuperLiga. Σε όλες τις διοργανώσεις της συγκεκριμένης αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 γκολ, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα.

Η θητεία στη Σαμσουνσπόρ και η διεθνής παρουσία

Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Σενεγαλέζος επιθετικός συνέχισε την καριέρα του στην Τουρκία, υπογράφοντας στη Samsunspor. Στην πρώτη του σεζόν με την ομάδα κατέγραψε 29 συμμετοχές, στις οποίες σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Σερίφ Ντιαγέ αποτελεί μέλος της Εθνικής Σενεγάλης. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2024 και ήταν μέλος της αποστολής του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Έχει συμμετάσχει επίσης στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ συνολικά έχει καταγράψει 19 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική του ομάδα.

Πηγή: Gazzetta