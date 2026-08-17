Η πρωταθλήτρια Μανίλα Εσπόζιτο δέχθηκε τοξικά σχόλια για το σώμα της και απάντησε με μετάλλια

Η 19χρονη Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, Μανίλα Εσπόζιτο, έγινε αποδέκτρια τοξικών σχολίων για το σώμα και τα κιλά της, μετά από βίντεο προπόνησης που ανήρτησε η ιταλική ομοσπονδία στα social media. Το περιστατικό bodyshaming έλαβε χώρα λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, όπου η νεαρή αθλήτρια κατάφερε να διακριθεί. Η Εσπόζιτο, η οποία έχει ήδη δύο ολυμπιακά μετάλλια, επέλεξε να απαντήσει στην κριτική μέσα από τις επιδόσεις της.

Τα σχόλια που προκάλεσαν την αντίδραση

Αφορμή για τα αρνητικά σχόλια στάθηκε ένα βίντεο από την προπόνηση της Μανίλα Εσπόζιτο στη δοκό ισορροπίας, το οποίο δημοσιεύτηκε από την ιταλική ομοσπονδία στα social media. Αντί οι χρήστες να επικεντρωθούν στην τεχνική και την αθλητική της απόδοση, αρκετοί επέλεξαν να σχολιάσουν τη σωματική της διάπλαση και τα κιλά της. Κάτω από την ανάρτηση, εμφανίστηκαν σχόλια όπως «είναι λίγο βαριά» και «πρέπει να αδυνατίσεις».

Υπήρξαν επίσης πιο ακραίες εκφράσεις, όπως «αν ζύγιζε 10 κιλά λιγότερα, θα ήταν ακόμα καλύτερη» και «αυτό δεν είναι σώμα αθλήτριας». Η Μανίλα Εσπόζιτο βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δημόσια κριτική για το σώμα της, μια κατάσταση που, όπως παραδέχθηκε, την επηρέασε. Πριν από τη διοργάνωση, η αθλήτρια δήλωσε ότι δεν αισθανόταν την ίδια αυτοπεποίθηση που είχε συνήθως, αντιμετωπίζοντας διπλή πίεση: να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας μεγάλης διοργάνωσης και ταυτόχρονα να διαχειριστεί την αμφιβολία που μπορούν να προκαλέσουν μερικές λέξεις στην οθόνη ενός κινητού ή υπολογιστή.

Η απάντηση της πρωταθλήτριας

Η 19χρονη πρωταθλήτρια επέλεξε να μην απαντήσει απευθείας με κάποια δήλωση στα τοξικά σχόλια. Αντίθετα, αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο από άλλους χρήστες που καταδίκαζαν το περιστατικό και στηλίτευαν τη συμπεριφορά των ανώνυμων σχολιαστών. Σε αυτές τις αναδημοσιεύσεις, η Εσπόζιτο προσέθεσε απλώς εικονίδια με καρδιές, δείχνοντας την ευγνωμοσύνη της προς όσους την υπερασπίστηκαν.

Η πραγματική της απάντηση στο «φαρμάκι» των χρηστών των social media δόθηκε στη δοκό. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, η Μανίλα Εσπόζιτο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη δοκό, το αγώνισμα στο οποίο είχε ήδη κατακτήσει χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Λίγο αργότερα, πρόσθεσε ένα ασημένιο μετάλλιο στο έδαφος και ακόμη ένα ασημένιο με την ιταλική ομάδα.

Έτσι, στα μόλις 19 της χρόνια, η Εσπόζιτο πρόσθεσε τρία ακόμη ευρωπαϊκά μετάλλια στη συλλογή της, απαντώντας στους «haters» με τις αγωνιστικές της επιδόσεις. Η ιστορία της αποτελεί «φως» σε μια σκοτεινή ιστορία, καθώς έχτισε το σώμα της μέσα από χρόνια προπόνησης, από τότε που ξεκίνησε τη γυμναστική σε ηλικία μόλις πέντε ετών.

Η δημόσια στήριξη από την Τζούλια Μπεντσίνι

Στο πλευρό της Μανίλα Εσπόζιτο στάθηκε η πρώην Ιταλίδα πρωταθλήτρια της ενόργανης, Τζούλια Μπεντσίνι, η οποία ξέσπασε δημόσια στην πλατφόρμα «X». Η Μπεντσίνι δήλωσε ότι «ως πρώην αθλήτρια, αλλά πάνω απ' όλα ως άνθρωπος που μοιράστηκε το γυμναστήριο και τις προπονήσεις με τη Μανίλα Εσπόζιτο δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλή απέναντι σε ορισμένα σχόλια».

Στο βίντεό της, η Τζούλια Μπεντσίνι εξήγησε την πραγματική αιτία πίσω από τις επιθέσεις που δέχθηκε η 19χρονη Ολυμπιονίκης. Ανέφερε ότι «δυστυχώς, όταν μια αθλήτρια βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου και δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να την κουνήσει από εκεί, υπάρχει μόνο ένα πράγμα για το οποίο μπορείς να τής ασκήσεις κριτική και αυτό είναι το σώμα της».

Η Μπεντσίνι υπογράμμισε επίσης ότι στην ενόργανη γυμναστική πλέον απαιτούνται σώματα με περισσότερη δύναμη και μυϊκή μάζα για την εκτέλεση ασκήσεων πολύ υψηλότερου βαθμού δυσκολίας. Τόνισε ότι έχουν παρέλθει οι εποχές που οι αθλήτριες έπρεπε να λιμοκτονήσουν για να διατηρηθούν σε συγκεκριμένο βάρος, αναδεικνύοντας την εξέλιξη του αθλήματος και τις σύγχρονες απαιτήσεις του.

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta