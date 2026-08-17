Επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο έλι Εντιαγέ

Ο Έλι Εντιαγέ επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης για τα επόμενα δύο χρόνια, μετά από ένα σύντομο πέρασμα από τον μαγικό κόσμο του NBA και τους Ατλάντα Χοκς. Ο 22χρονος Σενεγαλέζος φόργουορντ, ο οποίος είχε φορέσει τη φανέλα της «βασίλισσας» από το 2021 έως το 2025, υπέγραψε συμβόλαιο που τον δεσμεύει με τον ισπανικό σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Η επιστροφή στη «βασίλισσα»

Η απόφαση του Έλι Εντιαγέ να επιστρέψει στην Ευρώπη, μετά την εμπειρία του στην Αμερική, οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε άμεσες ενέργειες. Συγκεκριμένα, η ισπανική ομάδα ενεργοποίησε το μέτρο «derecho de tanteo», ένα δικαίωμα προτίμησης που της επέτρεψε να διατηρήσει τον παίκτη στο δυναμικό της.

Η κίνηση αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν καθοριστική, καθώς η Βαλένθια είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη, καταθέτοντας μάλιστα επίσημη πρόταση για την απόκτησή του. Ωστόσο, οι «μερέγχες», οι οποίοι διατηρούσαν τα δικαιώματα του παίκτη στην ισπανική αγορά, ισοφάρισαν την προσφορά των «νυχτερίδων». Έτσι, ανακοίνωσαν και επίσημα την επιστροφή του Σενεγαλέζου ψηλού, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε.

Το πέρασμα από το ΝΒΑ και η G-League

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Έλι Εντιαγέ επιχείρησε να ανοίξει τον δρόμο του προς το NBA, αναζητώντας μια ευκαιρία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου. Παρά τις προσπάθειές του, δεν κατάφερε να επιλεγεί στο Draft, γεγονός που τον οδήγησε σε μια διαφορετική διαδρομή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Συνέχισε την πορεία του μέσω της G-League, αγωνιζόμενος με τη θυγατρική των Ατλάντα Χοκς. Εκεί, ο νεαρός φόργουορντ/σέντερ κατέγραψε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο ανά αγώνα, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο πρωτάθλημα ανάπτυξης.

Η προηγούμενη επιτυχημένη θητεία και οι τίτλοι

Ο Εντιαγέ επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που του είναι απόλυτα γνώριμο, καθώς είχε φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για μια σημαντική τετραετία, από το 2021 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Σενεγαλέζος ψηλός πανηγύρισε συνολικά οκτώ τίτλους, επιβεβαιώνοντας την επιτυχημένη του παρουσία και συμβολή στην ομάδα.

Οι κατακτήσεις του περιλαμβάνουν μία EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa del Rey και τρία Super Cup, δείχνοντας την κυριαρχία της ομάδας στην οποία ανήκε. Πριν αποχωρήσει για την Αμερική, ο Έλι Εντιαγέ κατέγραφε 3.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 3.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά αγώνα, αριθμοί που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την αξία του στο παρκέ.

Η αναμενόμενη συμβολή του στο παρκέ

Ο Έλι Εντιαγέ τίθεται πλέον υπό τις οδηγίες του προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ, ενισχύοντας τη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης. Η πραγματική του προσφορά στην ομάδα αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τους αριθμούς, καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν πολύτιμο παίκτη για το σύνολο.

Η τρομερή του έφεση στο ανασταλτικό κομμάτι, σε συνδυασμό με την ενέργειά του στην άμυνα, είναι στοιχεία που αναμένεται να δώσουν σημαντικές και πολύτιμες λύσεις στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η παρουσία του προβλέπεται να ενισχύσει την ομάδα στα επερχόμενα παιχνίδια και τις διοργανώσεις, προσφέροντας βάθος και ποιότητα.

Με πληροφορίες από Athletiko

Φωτογραφία: Athletiko