«Τρολάρισμα» στον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη από τους Λαρεντζάκη και Τολιόπουλο

Μία καλοκαιρινή ανάρτηση του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε αφορμή για να προκληθούν χιουμοριστικές αντιδράσεις από φίλους και συμπαίκτες του στα σχόλια. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής ανέβασε στιγμές από τις διακοπές του, λίγο πριν την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ανδρών.

Καλοκαιρινή ανάρτηση και χιουμοριστικές αντιδράσεις

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αυτές οι στιγμές είχαν προηγηθεί των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Εθνική Ομάδα.

Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε μια «επίθεση αγάπης» και «τρολαρίσματος» από συμπαίκτες του στην Εθνική, αλλά και από πρώην συμπαίκτες του από τον Παναθηναϊκό, στα σχόλια της ανάρτησης. Οι αντιδράσεις αυτές ανέδειξαν την καλή διάθεση που επικρατεί μεταξύ των αθλητών.

Μεταξύ των σχολίων, ξεχώρισε αυτό του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «9η φωτό τους πουλάς και τους αγοράζεις;;;». Ο Βασίλης Τολιόπουλος σχολίασε επίσης με χιούμορ: «Στην βίλα του». Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ρώτησε: «Βγάλαμε κανένα ψαράκι;;; Δεν βλέπω τίποτα !!!», ενώ και ο Τι Τζέι Σορτς άφησε το δικό του σχόλιο, παρά το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Η προετοιμασία της εθνικής ομάδας ανδρών

Η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ξεκίνησε επίσημα την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Οι αθλητές συγκεντρώθηκαν ενόψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν.

Η ομάδα προετοιμάζεται για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, έχει ήδη ανακοινώσει τις κλήσεις των παικτών που θα στελεχώσουν το ρόστερ για τις επικείμενες αναμετρήσεις.

Οι αγώνες που ακολουθούν

Στο πλαίσιο αυτής της προκριματικής φάσης, η Ελλάδα θα δώσει δύο κρίσιμα παιχνίδια. Το πρώτο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου, όπου η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία. Ο αγώνας θα λάβει χώρα στη Ρίγα και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, η Ελλάδα θα υποδεχθεί την Ισπανία. Η αναμέτρηση αυτή θα φιλοξενηθεί στο Telekom Center Athens, με ώρα έναρξης επίσης στις 19:00. Και οι δύο αγώνες είναι καθοριστικοί για την πορεία της ομάδας προς την πρόκριση.

Οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει καλέσει μια σειρά από έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες για την προετοιμασία και τους αγώνες. Στη λίστα των κλήσεων περιλαμβάνονται οι: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νάσος Μπαζίνας, Όμηρος Νετζήπογλου, Δημήτρης Φλιώνς, Αντώνης Καραγιαννίδης και Νίκος Περσίδης.

Από την αρχική λίστα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έμεινε τελικά εκτός των επιλογών του προπονητή. Η απουσία του οφείλεται σε τραυματισμό, γεγονός που τον απέκλεισε από τις προπονήσεις και τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας για αυτή την περίοδο.

Με πληροφορίες από Reader

Φωτογραφία: Reader