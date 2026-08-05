Το βράδυ της Τετάρτης, 5 Αυγούστου, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα του 3ου προκριματικού γύρου του UEFA Conference League. Οι «πράσινοι» επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, με στόχο να αποκτήσουν πλεονέκτημα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία στις 13 Αυγούστου.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται να ξεπεράσει ένα ακόμη εμπόδιο, καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού θα τερματίσει τη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία.

Λεπτομέρειες αγώνα

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΣΚΑΪ. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την πρόκριση επί της Πάκσι, όπου νίκησε 2-1 στην Ουγγαρία και αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 στη ρεβάνς του ΟΑΚΑ, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία του στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Από την άλλη, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 προχώρησε στην επόμενη φάση μετά από αποκλεισμό της Σπάρτακ Τρνάβα στη διαδικασία των πέναλτι, έπειτα από δύο αγώνες που τελείωσαν χωρίς σκορ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η βουλγαρική ομάδα έχει ξεκινήσει θετικά το πρωτάθλημα, με δύο νίκες και μία ισοπαλία στις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

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Φαβορί ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θεωρείται φαβορί για την αναμέτρηση, διαθέτοντας περισσότερες λύσεις και μεγαλύτερη ποιότητα στο ρόστερ του. Εάν οι «πράσινοι» εξασφαλίσουν την πρόκριση, θα αντιμετωπίσουν στα πλέι οφ του Conference League τον ηττημένο από το ζευγάρι Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας, με στόχο την είσοδο στη League Phase της διοργάνωσης.